ATP Parigi: Berrettini, vittoria thriller su Nakashima! Ora Humbert

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ATP Parigi · Primo turno Finale Brandon Nakashima 18 4 6 68 Matteo Berrettini 43 6 3 7 Statistiche e andamento

M. Berrettini b. [14] B. Nakashima 6-4 3-6 7-6 (8)

Che esordio per il martello romano al Rolex Paris Masters, l’ultimo ATP Masters 1000 stagionale, dove Matteo Berrettini ha avuto la meglio, al terzo set, contro l’americano Brandon Nakashima, sconfitto 6-4 3-6 7-6(8) dopo 2h e 10′ di battaglia, con due match point annullati in un tie-break decisivo assolutamente per cuori forti. Una vittoria che sa di liberazione per Matteo, che dopo tre sconfitte all’esordio in altrettante partecipazioni vince il primo match in carriera nella capitale francese. Una partita lottata si è detto, risolta al tiebreak del terzo dopo una spietata battaglia di servizi nei primi due parziali. Matteo infatti ha tenuto un impressionante ruolino di marcia al servizio, vincendo l‘88% di punti con la prima (Nakashima non è stato da meno con il 78%). L’ex finalista di Wimbledon si prende così la rivincita di Shanghai (dove aveva perso con lo statunitense due set) e adesso accede ai sedicesimi di finale dove affronterà il ragazzo di casa Hugo Humbert.

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Berrettini blasts ahead in Paris 💥



He saved 2 match points and won a thrilling 3 setter to march in to round 2 💪@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/19v9m17wrc — ATP Tour (@atptour) November 3, 2026

Primo set: Matteo trova il break in apertura e poi è bravo a gestire il vantaggio

Non poteva partire meglio Berrettini che trova subito il break in apertura, alla terza occasione utile, sfruttando un turno con poche prime in campo di Nakashima. Nel game seguente lo statunitense sale 0-30 mettendo pressione a Matteo, il quale però si riprende alla grande giocando bene in spinta. Il romano mantiene per tutto il set un rendimento con la prima palla strabiliante, acuito dalle condizioni di gioco veloci che ne amplificano le prestazioni. Sul 4-2 Nakashima deve difendersi da una palla break concessa dopo un errore grossolano nei pressi della rete, ma lo statunitense si salva grazie al servizio, che dopo il break subito in apertura non lo ha più tradito. Dopo 36′ di gioco Matteo archivia il primo set, chiudendo con il punteggio di 6-4; un primo parziale giocato in totale gestione, e impostato su scambi rapidi in uscita dal servizio.

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Secondo set: grande equilibrio tra due eccellenti battitori, poi Nakashima sfrutta l’unico passaggio a vuoto di Matteo per chiudere il set

Nel secondo set sia Berrettini che Nakashima fanno i buchi al servizio, rendendo particolarmente ostico per chi risponde ribattere la palla in campo. Quando il romano riesce a fare partire lo scambio dimostra di avere idee più chiare dell’americano, che spesso incappa in errori dettati dalla fretta, perché anche lui, come Berrettini, predilige accorciare gli scambi. L’ottavo game è lo spartiacque del set: l’azzurro è subito in affanno dopo un errore gratuito e una risposta profonda di Nakashima, che mettendo la giusta pressione in risposta riesce ad attirare, e a passare, Matteo a rete per il break che gli vale il secondo set (6-3)

Terzo set: sfida di servizi nel parziale decisivo, poi Berrettini sale di livello nel tie-break vincendo di carattere

Anche il terzo set si inserisce nel solco scavato nel parziale precedente, dove i due giocatori misurano le rispettive capacità balistiche al servizio in una sfida al bersaglio su chi sia più potente e preciso. Gli scambi oltre i cinque colpi diventano merce pregiata, e chi risponde è spesso costretto agli straordinari anche solo per intercettare la palla con la punta della racchetta. Il terzo set si deciderà dunque al tie-break, dove Matteo ha il merito di conquistare il primo mini break muovendo bene l’americano. Nakashima però non si scoraggia, restando attaccato nel punteggio fino al contro break sul 5-3, dopo una seconda stanca di Berrettini subito aggredita dalla quattordicesima testa di serie.

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L’equilibrio regna sovrano anche in queste ultime battute: al primo set point utile, sul 7-6, Matteo tira un passante in recupero che esce di un soffio in corridoio. L’azzurro ha la forza di annullare anche due match point allo statunitense, prima di capitalizzare a sua volta. Sul 9-8 Berrettini trova una risposta bloccata velenosa, che manda fuori dal campo l’americano, il quale non può nulla sul passante successivo del romano, finalmente libero di sfogare la sua gioia per il passaggio del turno.

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Gli altri match

La giornata inizia con il sorriso per il pubblico francese, visto che Quentin Halys è riuscito a far valere il suo gran servizio (17 ace e 87% di punti vinti con la prima) per prevalere su Arthur Fery 7-6(6) 7-5. Un solo break, nell’undicesimo game del secondo set, basta a fare la differenza in condizioni così rapide, permettendo al padrone di casa di avanzare al secondo turno contro il n. 7 del seeding Frances Tiafoe, in piena corsa per un posto alle ATP Finals. Più o meno in contemporanea arriva anche il successo di Arthur Rinderknech, in maniera però decisamente diversa: il francese approfitta del ritiro di Francisco Cerundolo a inizio terzo set, vincendo 3-6 7-6() 2-0 rit. e raggiungendo Mattia Bellucci al secondo turno.

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L’argentino aveva anche servito per il match avanti 6-3 5-4 nel secondo set, ma ha subito il contro-break immediato e ha dovuto rinunciare a gran parte del terzo per un problema alla spalla. La battaglia di giornata va a Tomas Martin Etcheverry, che dopo quasi tre ore supera Andrey Rublev 6-4 6-7(4) 7-6(3) approfittando del calo del russo nella fase finale della partita. Per l’argentino subito un’altra prova decisamente complicata: al secondo round c’è il n. 8 del seeding Alex de Minaur.

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