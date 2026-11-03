ATP Parigi: Djokovic soffre, ma rimonta e batte Vacherot. Obiettivo Finals ancora vivo

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ATP Parigi · Primo turno Finale Novak Djokovic 11 65 7 6 Valentin Vacherot 27 7 5 1 Statistiche e andamento

[10] N. Djokovic b. V. Vacherot 6-7(5) 7-5 6-1

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OLDEST MATCH WINNER IN TOURNAMENT HISTORY 🔝🐐



The moment @DjokerNole prevailed over Vacherot to win his 51st match at the event!#RolexParisMasters pic.twitter.com/u6BOXQ2TMg — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2026

Maratona che si conclude nel migliore dei modi per Novak Djokovic al primo turno dell’ATP Master 1000 di Parigi, vincitore per 6-7(5) 7-5 6-1 con il neo vincitore di Basilea, Valentin Vacherot.

Il monegasco, autore di una grandissima prestazione al servizio, soffre la lunghezza del match, accusando un problema al piede sinistro nel corso del secondo parziale.

Nole, nervoso fin dai primi punti, sfrutta la pausa da lui chiamata per un problema alla spalla, rimontando lo svantaggio e vincendo in volata il secondo set. La vittoria gli consente di coltivare ancora speranze per arrivare alle Nitto ATP Finals di Torino. Dovrebbe però arrivare almeno in semifinale. Ora sarà sfida ad Hijikata, dominante all’esordio con Luciano Darderi.

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Primo set: Djokovic subisce sul dritto, Vacherot domina al servizio

Nole è preda del nervosismo sin dai primi scambi: qualche parola non gradita da parte del suo box, e qualche scelta tattica evidentemente non perfetta. Al servizio, però, non concede nulla e nello scambio si dimostra superiore. A far la differenza è il rendimento in battuta del monegasco, raramente costretto a giocare un secondo colpo: 11 ace in 9 giochi, il 78% di prime palle e soltanto 3 punti persi con quest’ultima in campo. Anche per il miglior ribattitore della storia di questo sport non è semplice gestire un simile rendimento, e forse il pensiero di non fare abbastanza comincia a condizionarlo.

Scambiando di rado, entrambi faticano a trovare ritmo: tanti errori, tanta fretta e voglia di forzare colpi complicati. La partita è sui binari del giocatore di Monaco, su questo non c’è dubbio.

In risposta, per restare nel set, Djokovic si fa incredibilmente passivo, forse dimostrando una condizione fisica non ancora ottimale e diventando facile preda della costante aggressività e pressione dell’avversario. D’esperienza annulla due palle break, ma gli errori continuano a fioccare: disastroso dritto a metà rete in uscita dal servizio, altra palla break e una seconda giocata come una prima che, per pochissimi centimetri, colpisce l’incrocio delle righe. Con un gran punto, vinto di tocco, Nole arriva al tie-break. Ribaltando lo svantaggio iniziale, il serbo smantella le certezze dell’avversario, sempre più vittima della propria fretta. Djokovic, però, non sembra avere la forza di aggredire il finale di tie-break: errore incredibile su una volée facilissima, minibreak per Vacherot, che col punto successivo vince il set.

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Secondo set: Vacherot spreca, Djokovic non molla

Djokovic comincia a dimostrarsi sempre più in difficoltà dal punto di vista fisico: sempre meno energia nei suoi colpi, piedi bloccati a terra e dritto incredibilmente discontinuo. Bravo nel leggere la partita, perfetto nello sfruttare le difficoltà avversarie, Vacherot muove il gioco e guadagna il break di vantaggio in avvio di secondo set. Djokovic è preda delle sue delusioni, furioso per gli errori del suo match, incomprensibili per numero e modalità. A spiegare alcuni degli ultimi segnali giunti dal lato serbo ci pensa il medical time-out da lui richiesto: apparentemente, un problema alla spalla. La pausa produce l’effetto sperato: Vacherot si distrae. Il monegasco annulla la prima palla break con un ace al centro, ma sulla seconda lascia scorrere via una palla che era convinto finisse out: per un terzo di riga, però, Novak la colpisce e si riporta in parità.

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Altro intervento del medico, questa volta però per l’altra panchina: per il monegasco un problema al piede sinistro, vistosamente fasciato dal fisioterapista. Al contrario di quanto riuscito a Djokovic, però, Vacherot non sfrutta immediatamente la pausa a proprio favore: la palla break la concede lui, ma ne esce con la solita battuta.

Nel game successivo, come già più volte capitato nel corso della partita, altro nastro a favore del monegasco, altra palla break per lui. Anche il serbo deve chiedere aiuto alla sua prima palla, e sulla seconda chance gli dà un’enorme mano il dritto dell’avversario. Nole prosegue nella sua confusione tecnico-tattica, concedendo una terza palla break: scambio lunghissimo, Vacherot ne esce esausto e sconfitto. Dal punto, e dal game: 5 a 4. Nel game in risposta appena precedente al tie-break, Nole alza il livello: va avanti 0-30, si fa rimontare, ma vince i due punti successivi dominando a rimbalzo. Stremato, Djokovic vince il set e spedisce Vacherot negli spogliatoi.

Terzo set: il monegasco è esausto, Nole ne approfitta

Gli spettri del secondo parziale non abbandonano il monegasco: doppio fallo sul 30 pari, ma sulla palla break gioca il punto del torneo e si salva dopo uno scambio da 35 colpi. Incapace di affondare il colpo, Nole continua a farsi forte dei tanti errori dell’avversario, torna a palla break e questa volta la concretizza grazie al colpo bimane sotto al nastro di Vacherot: 2 a 0.

La partita si è ora spenta. Djokovic domina, ma non riesce a sfruttare le due chance ottenute per il doppio vantaggio e sembra sempre mancare di quella lucidità necessaria per staccare definitivamente il suo avversario.

Alla fine, però, Vacherot deve cedere: doppio break concesso, Djokovic serve per il match.

Dominando anche gli ultimi punti, Nole chiude una maratona di oltre due ore e mezza, battendo un Valentin Vacherot comunque ottimo per due terzi di partita.















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