ATP Parigi: Ruud stende Jodar e manda Cobolli alle Finals. Rimonte per Michelsen e Fritz, ok Shelton

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Parigi · Secondo turno Finale Casper Ruud 23 6 6 Rafael Jodar 10 3 4 Statistiche e andamento

L’ultima tranche di incontri della seconda giornata dell’ATP 1000 di Parigi non vedeva nessun azzurro impegnato, ma gli spettatori italiani applaudono ugualmente lo spettacolo visto alla Defense Arena. Chi produce più decibel, però, è Flavio Cobolli che sentitamente ringrazia Casper Ruud per mandarlo di diritto alle ATP Finals di Torino pur senza scendere in campo, causa forfait forzato, nell’ultimo Master della stagione. Il norvegese doma Rafael Jodar in due set impedendogli non solo di superare ipoteticamente il romano nella race, attualmente sesto, ma esponendolo a ipotetici sorpassi da parte di de Minaur e Djokovic ancora in corsa. In assenza di Sinner, l’Italia può festeggiare un altro tennista tra gli 8 Maestri. Grandi rimonte, invece, per Michelsen e Fritz che partono sotto, ma trovano la forza di ribaltare Lehecka e Bonzi in tre set. Shelton e Struff, al contrario, non concedono set a Norrie e Gea con il tedesco a staccare il pass per il secondo turno, mentre l’americano è già proiettato agli ottavi.

Pubblicità

A.Michelsen b. J.Lehecka (5)6-7 6-2 6-4

La “bella” la vince Alex Michelsen. L’americano è artefice di una grande rimonta nel proprio esordio all’ultimo Master della stagione e lo scalpo è di quelli consideravoli, quel Lehecka finalista a Basilea e con cui il bilancio degli scontri diretti era in perfetto equilibrio sull’1-1. Lo statunitense scrive un (5)6-7 6-2 6-4 in due ore e diciannove minuti dando prova di grande forza mentale dopo essere andato sotto nel punteggio al termine di un parziale durissimo concluso al tie break, sprecando tre set point poco prima dello sfortunato tredicesimo game, per l’appunto. Il californiano mette da parte i rimpianti e risale la corrente, approfittando anche di un calo dell’avversario. Nei due parziali successivi risulterà fatale per il ceco il quinto game dove cederà la battuta in entrambe le occasioni, dando il là al ribaltone del rivale. Bella vittoria per il giocatore USA che si guadagna, a un mese dalla sfida di Tokyo, un’altra sfida con Carlos Alcaraz mentre Jiri è ufficialmente fuori dalla corsa alle ATP Finals di Torino.

[11]T.Fritz b. [Q]B.Bonzi 3-6 6-3 6-4

A volte basta solo un po’ di olio di gomito, o di gomito e basta nel caso di Taylor Fritz. Le insidide dell’esordio sono convogliate maggiormente nei problemi fisici dell’americano che, una volta gestito l’imprevisto, regola piuttosto bene Benjamin Bonzi 3-6 6-3 6-4 in un’ora e quarantadue minuti di gioco. Il n.11 del seeding è costretto a una rimonta dopo un primo set caratterizzato dai fastidi al gomito che il padrone di casa ha saputo sfruttare fornendo un’ottima versione di sè. Incassato il 6-3, il californiano si appella al medical timeout. Il fisio si rivela determinante, da lì in poi lo spartito del match cambia radicalmente con i colpi del francese a non fare più così male. Il finalista dell’US Open 2024 inserisce il pilota automatico e, con un break per parte, fa suoi i successivi parziali. Al secondo turno lo attende un altro qualificato: lo slovacco Alex Molcan.

Pubblicità

[3]B.Shelton b. C.Norrie 6-3

Bentornato Ben. Shelton supera l’ostacolo Norrie e vince all’esordio un match abbastanza rapido senza lasciare set per strada: 6-3 6-4 in settanta minuti di gioco. Una delle migliori versioni dell’americano che nell’ultimo periodo, post finale all’US Open, aveva vissuto qualche strafalcione di troppo con le premature eliminazioni a Shanghai e Basilea. La testa di serie n.3 rasenta la perfezione al servizio nel primo set dove concede solo due punti in risposta al britannico che, invece, cede la battuta nel quarto gioco: 6-3. Cameron è costretto a rincorrere anche nel secondo parziale dove la lotta è racchiusa nel moto d’orgoglio del n.45 del ranking che si riporta on serve sul 4-4. L’equilibrio non potrebbe essere più effimero, con lo statunitense a mettere a segno l’immediato controbreak che gli consente di chiudere sul definitivo 6-4. L’ameriano, già qualificato per le Finals di Torino, attende al prossimo turno uno tra Mattia Bellucci e Arthur Rinderknech.

J.L.Struff b. A.Gea 7-6(3) 6-3

Quello tra Struff e Gea è stato un inedito tra due giocatori che si stanno togliendo più di qualche soddisfazione nell’arco della stagione sul duro. Nel primo turno dell’ATP 1000 di Parigi vince l’esperienza del tedesco considerando i 15 anni più dell’avversario, in una sorta di scontro generazionale. Jan-Lennard passa in due set 7-6(3) 6-3 in settantasette minuti di gioco con il primo set, risolto al tie break, dove a farla da padrone sono i servizi con il giocatore in risposta, addirittura, a raggiungere i vantaggi solo in un’occasione: il transalpino nel game d’apertura. Il classe 2005 prova a reagire, ma non solo non sfrutta la palla break nel primo game del secondo parziale, ma viene colpito nel quarto gioco dall’avversario che ottimizza lo strappo per chiudere 6-3. Avanza il teutonico che troverà Tirante al secondo turno, mentre per il giovane di Carpentras è solo la seconda battuta d’arresto consecutiva da quando è iniziata la stagione sul cemento dove detiene l’aprezzabile record di 21-6.

Pubblicità

C.Ruud b. [9] R.Jodar 6-3 6-4

La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma non troppo nel caso di Casper Ruud. A neanche 20 giorni dai quarti di finale di Shanghai, il norvegese si prende la sua rivincita battendo Rafael Jodar 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco, mettendone in dubbio la qualificazione alle ATP Finals di Torino, obiettivo di lustro che sembrava alla portata dello spagnolo. Successo netto per il n.23 del ranking autore di una partenza sprint che lo porta a strappare subito il servizio all’avversario. Bravo lo scandinavo ad evitare il controbreak salvando due palle break, da lì in poi nessun altro pericolo corso e 1-0 in tasca. La reazione dell’iberico è veemente, ma il nativo di Oslo non si scompone e il break e controbreak avviato nel quarto game riporta un equilibrio che resiste sino al 4-4. Nel nono game il madrileno cede nuovamente la battuta e Casper non si lascia sfuggire l’occasione di mandare i titoli di coda.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›