ATP Parigi: Shapovalov, che beffa! Si ritira a due game dalla vittoria [VIDEO]

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ATP Parigi · Primo turno Ritiro Denis Shapovalov 51 3 7 4 Karen Khachanov 25 6 66 1 Statistiche e andamento

Duro colpo per Denis Shapovalov all’esordio al Masters 1000 di Parigi, ultimo grande torneo della stagione per quasi tutti. Il canadese, sorteggiato contro il campione del 2018 Karen Khachanov, non era partito al meglio ma era comunque riuscito a ribaltare il match, pur trovandosi più volte a due punti dalla sconfitta.

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Sad scenes 😢



Denis Shapovalov retires, due to injury, whilst leading 3-6 7-6 4-1 against Khachanov#RolexParisMasters pic.twitter.com/C6pnGoOnxm — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2026

Perso 6-3 il primo parziale, subendo due break nel terzo e nel nono gioco, Shapo non aveva sfruttato un break di vantaggio nelle fasi iniziali del secondo set ma lo aveva comunque strappato al tie-break, salvandosi in più occasioni che avrebbero mandato il suo avversario a match point.

Quando però l’incontro sembrava definitivamente aver cambiato padrone, con Shapovalov avanti di un break a inizio terzo, lo stesso canadese ha avvertito un forte dolore nella zona dell’inguine dopo uno scatto verso sinistra, accasciandosi a terra. E dire che era pure riuscito, dopo aver tentato di continuare a giocare, a vincere il game e a salire sul 4-1. Ma il dolore era troppo forte e così Shapovalov ha dovuto lasciare il campo, abbandonando un match per la quarta volta quest’anno, la sesta nell’ultimo anno e mezzo. Prima di aprile 2025 non si era mai ritirato a partita in corso nel circuito maggiore.

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Terrible lo de Shapovalov.



Ganaba 3-1 en el tercero y pasó esto.



Finalmente terminó ganando el game casi sin moverse y se puso 4-1 pero no le quedó otra que retirarse.



Todo indica que se trata de un desgarro.



Durisimo. pic.twitter.com/4JA6OYJAM6 — Isidoro ✏️ (@Isidorobvazquez) November 2, 2026

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