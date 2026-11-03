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ATP Parigi

ATP Parigi: Shapovalov, che beffa! Si ritira a due game dalla vittoria [VIDEO]

Denis Shapovalov costretto al ritiro al primo turno a Parigi contro Karen Khachanov per un problema all'inguine. 4° ritiro stagionale per il canadese, che era avanti 4-1 al terzo

Giovanni Pelazzo · 2 min di lettura Aggiungi su Google
Denis Shapovalov - Chengdu 2026 (foto Instagram @chengduopentennis)

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Duro colpo per Denis Shapovalov all’esordio al Masters 1000 di Parigi, ultimo grande torneo della stagione per quasi tutti. Il canadese, sorteggiato contro il campione del 2018 Karen Khachanov, non era partito al meglio ma era comunque riuscito a ribaltare il match, pur trovandosi più volte a due punti dalla sconfitta.

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Perso 6-3 il primo parziale, subendo due break nel terzo e nel nono gioco, Shapo non aveva sfruttato un break di vantaggio nelle fasi iniziali del secondo set ma lo aveva comunque strappato al tie-break, salvandosi in più occasioni che avrebbero mandato il suo avversario a match point.

Quando però l’incontro sembrava definitivamente aver cambiato padrone, con Shapovalov avanti di un break a inizio terzo, lo stesso canadese ha avvertito un forte dolore nella zona dell’inguine dopo uno scatto verso sinistra, accasciandosi a terra. E dire che era pure riuscito, dopo aver tentato di continuare a giocare, a vincere il game e a salire sul 4-1. Ma il dolore era troppo forte e così Shapovalov ha dovuto lasciare il campo, abbandonando un match per la quarta volta quest’anno, la sesta nell’ultimo anno e mezzo. Prima di aprile 2025 non si era mai ritirato a partita in corso nel circuito maggiore.

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Giocatori
Denis Shapovalovkaren khachanov
Torneo
ATP Parigi
Ambito
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