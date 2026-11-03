ATP Parigi: Tommy Paul doma il rientrante Rune in due set. Kouame stecca l’esordio con Borges

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ATP Parigi · Primo turno Finale Tommy Paul 14 7 6 Holger Rune 433 5 4 Statistiche e andamento

Seconda giornata di incontri al “Rolex Paris Masters”, ultimo ATP Masters 1000 stagionale che si sta disputando sul veloce indoor de La Défense Arena di Parigi. Oltre alla bella prestazione di Matteo Berrettini, vittorioso in tre set sullo statunitense Nakashima, e alla rimonta di Djokovic su Vacherot, nel pomeriggio francese si è disputato anche il resto del programma. Ecco dunque il resoconto del day 2 del 1000 parigino.

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Brutto esordio per Kouame, sconfitto dal ripescato Nuno Borges.

C’era attesa per capire con che ambizioni il giovane talento di casa, Moise Kouame, avrebbe affrontato il suo debutto al Rolex Paris Masters, peccato solo che il giovane diciannovenne non ha vissuto esattamente l’esordio che avrebbe desiderato. Kouame si è ritrovato ad affrontare il lucky loser Nuno Borges, dopo il ritiro dell’ultimo minuto dello spagnolo Fokina, venendo sonoramente sconfitto per 6-3 6-1in poco più di un’ora. Reduce dalla vittoria del titolo al Challenger di Brest, il francese ha accusato un po’ di stanchezza, mentre Borges, al contrario, ha offerto un’eccellente prestazione, con l’81% di punti vinti con la prima palla e una generosa dose di colpi vincenti (17). Ora il portoghese affronterà Karen Khachanov, che lunedì sera ha rischiato di essere eliminato.

Tien, che fatica contro Vallejo!

Learner Tien ha sconfitto, non senza difficoltà, il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, che lo ha costretto a lottare duramente per tutta la partita. Tien è riuscito alla fine a superarlo con il punteggio di 6-3 5-7 7-5, dopo due ore e 20 minuti di gioco. La quindicesima testa di serie non ha vissuto una delle sue migliori giornate, anzi, ha commesso diversi gratuiti, più del suo avversario, compensando però con i vincenti (28 a 21) e un solido apporto dal servizio (69% di prime in campo e di punti vinti). Tien adesso è chiamato a raggiungere almeno il terzo turno questa settimana per evitare di uscire dalla top 20 mondiale. Per farlo, dovrà sconfiggere ai sedicesimi Luca Van Assche.

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Tommy Paul regola il rientrante Rune

Dopo aver raggiunto i quarti di finale del torneo ATP di Basilea, in seguito al lungo stop causato dall’infortunio al tendine d’Achille, Holger Rune è uscito presto di scena a Parigi per mano di Tommy Paul, che lo ha sconfitto 7-5 6-4 nel loro incontro di primo turno. Paul, autore di un’ottima prestazione al servizio e capace di commettere pochissimi errori, ha fatto la differenza nei momenti di maggiore pressione, limitando il un numero di errori non forzati rispetto a quello del suo avversario. Per gran parte del primo set, la partita è stata dominata dai turni di servizio. Il primo set è stato deciso dal break statunitense sul 6-5, approfittando di un game al servizio particolarmente negativo del danese, caratterizzato da diversi errori. Nonostante tre set point annullati da Holger, Paul è riuscito a imporsi 7-5 grazie al servizio.

Nel secondo set i game sono diventati più combattuti, ma quando Paul ha ottenuto il break portandosi sul 2-1, l’inerzia dell’incontro si è spostata decisamente dalla parte dello statunitense. Un secondo break ha permesso a Paul di salire sul 5-2, e nonostante la reazione di Rune – ha annullato un match point, sfruttato la prima delle due palle break a disposizione e ridotto lo svantaggio sul 3-5 – l’americano ha trasformato il suo secondo match point, conquistando la vittoria. Al prossimo turno la quattordicesima testa di serie affronterà lo spagnolo Merida.

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