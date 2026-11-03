Da Alcaraz a Shelton, Ferrero cambia campo

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E così il prossimo anno vedremo Juan Carlos Ferrero nell’angolo di Ben Shelton. “Battuti” gli altri candidati ipotizzati da appassionati e addetti ai lavori, dal favorito Rafael Jodar fino a Jannik Sinner. Attesa per il 9 novembre, è arrivata con una settimana di anticipo la risposta a uno dei quesiti più attesi di questo scorcio di stagione. E che stagione: quattro mesi e mezzo senza Alcaraz, altrettanti senza Sinner, la vana ricerca di un terzo davvero incomodo (quello comodo lo conoscevamo già), una sola sfida tra Jannik e Carlos (e non la più entusiasmante). Praticamente un 1985 alternativo (un altro, contando quello di una nota saga cinematografica) con McEnroe e Lendl assenti per buona parte della stagione. Allora gli inseguitori erano Mats Wilander e Jimmy Connors.

Quell’anno sempre sconfitto dai due rivali, anche lo statunitense era dotato di un rovescio migliore del dritto. Lasciamo ai lettori gli altri paragoni tra Jimbo e Alexander Zverev, sinceramente incerti sul preferito di ognuno, a meno che non si tratti di Ben Rothenberg, nel qual caso ci sentiremmo in grado di intuirlo – pare sia ancora aperta l’azione legale promossa in Germania da Zverev contro il giornalista per il “caso Sharypova”. Torniamo a Shelton e Ferrero? Sì, ma – spoiler – gli incroci con Sascha non sono terminati.