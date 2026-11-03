Flavio Cobolli ufficialmente qualificato alle ATP Finals!

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Adesso è ufficiale. Grazie alla vittoria di Casper Ruud su Rafael Jodar al Rolex Paris Masters, Flavio Cobolli si è assicurato un posto tra i migliori 8 tennisti della stagione che sbarcheranno a Torino per l’attesissimo ‘torneo dei maestri’. L’azzurro – costretto a saltare il ‘1000 parigino per via di un infortunio – parteciperà per la prima volta in carriera alle ATP Finals, e sarà il sesto italiano della storia a prenderne parte, dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

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Flavio Cobolli si qualifica per le ATP Finals: l'azzurro giocherà il torneo dei migliori 8 della stagione per la prima volta in carriera! Ci vediamo a Torino, Flavio 💪🇮🇹🤩#SkySport #SkyTennis #Cobolli #NittoATPFinals pic.twitter.com/2WS9mjGBUS — skysport (@SkySport) November 3, 2026

Dopo il doloroso ritiro – specialmente dal punto di vista emotivo – avvenuto a Vienna, e il forfait parigino, la strada verso Torino si era d’improvviso trasformata in una corsa ad ostacoli per Flavio, ma il magnanimo collega norvegese Ruud (Ex n.2 del mondo) gli ha fornito un clamoroso assist, battendo a sorpresa il fenomenale classe ‘2006 Rafael Jodar. L’uscita di scena da Parigi, da parte dello spagnolo, non lascia scampo ad altri ipotetici scenari. Flavio Cobolli è aritmeticamente qualificato per le Finals di Torino. L’unico dubbio, adesso, riguarda la sua condizione fisica. Il conto alla rovescia è già partito, dato che mancano meno di due settimane all’atteso evento.

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