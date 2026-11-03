Serie A1 femminile: pareggi casalinghi per CT Palermo e TC Rungg

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Va in archivio la quinta e penultima giornata della Serie A1 femminile 2026. A catturare l’attenzione rimane la situazione del Girone 2, con l’incredibile equilibrio che permane anche dopo il quinto weekend di gioco. Le quattro squadre del raggruppamento continuano ad essere appaiate a pari punti con i verdetti che verranno emessi nell’ultima domenica di gioco della fase a gironi. Brilla, invece, il TC Prato che si assicura il primo posto nel suo raggruppamento.

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GIRONE 1: Vince il TC Prato, risveglio del CT Cagliari

TC PRATO – TC PADOVA ARGOS 4-0

Rotondo successo davanti al pubblico amico per il TC Prato, che domina per 4-0 il TC Padova Argos, presentatosi in Toscana con tre ragazze del vivaio. Il circolo toscano, complice il risultato emerso in quel di Trento, si garantisce il primo posto del girone. Una vittoria che garantirà loro di giocare le semifinali di ritorno in casa. Il circolo veneto scivola in ultima piazza e rischia di affrontare uno scomodo playout.

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I segnali che sarebbe stato un dominio delle padrone di casa è emerso già nei singolari del mattino. Il primo punto è arrivato per mano di Viola Turini, impeccabile nel liquidare Giada Cavazzoni con un rapido 6-1 6-0 in appena 45 minuti di gioco. Sulla stessa scia la performance di Tatiana Pieri, abile a concedere appena due game a Lavinia Luciano prima di chiudere la pratica con un eloquente 6-2 6-0 in un’ora esatta di partita. A sigillare il successo già prima della pausa pranzo ci ha pensato la giovane Vittoria Vignolini, protagonista di un match autoritario contro l’altrettanto giovane Venus Kleymar Turrà, regolata con un netto 6-1 6-1 in 50 minuti.

A risultato già acquisito, il doppio pomeridiano si è trasformato in una vera e propria passerella d’onore: la coppia di casa composta da Aurora Zantedeschi e Beatrice Ricci ha inflitto un pesantissimo doppio 6-0 al duo veneto Luciano/Cavazzoni, certificando un vittoria senza appello: appena cinque game concessi dall’intera squadra pratese nell’arco di tutta la domenica.

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ATA TRENTINO – CT CAGLIARI 1-3

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Scatto d’orgoglio del TC Cagliari, che espugna per 3-1 i campi dell’ATA Trentino e conquista la prima vittoria stagionale nel Girone 1. Con i verdetti già scritti, il successo delle sarde vale molto a livello psicologico e per la definizione della griglia playout. L’avvio aveva sorriso alle padrone di casa con il netto successo di Kathinka Von Deichmann su Nuria Brancaccio in appena 49 minuti. Poi è salito in cattedra il carattere del Cagliari: Alessandra Mazzola ha piegato Deborah Chiesa dopo oltre due ore, mentre Barbara Dessolis ha firmato il sorpasso superando Noemi Maines al termine di una maratona di quasi due ore e mezza. Sul 2-1 ospite, a blindare il successo ci ha pensato in doppio: la coppia Tyra Caterina Grant / Barbara Dessolis che ha travolto il duo trentino Von Deichmann/Delai con un duplice 6-1 in 49 minuti.

GIRONE 2: pareggi casalingi per CT Palermo e TC Rungg

CT PALERMO – TC PARIOLI 2-2

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Non si spezza l’equilibrio nel Girone 2. Sui campi in terra rossa di viale del Fante, CT Palermo e TC Parioli si dividono la posta in palio chiudendo sul 2-2 una sfida molto equilibrata, decisa soltanto al termine di quattro incontri tiratissimi e quasi otto ore complessive di gioco. Un punto che lascia aperti tutti i giochi per la qualificazione ai play-off scudetto e rinvia ogni verdetto definitivo all’ultima giornata.

La mattinata si era aperta sotto i migliori auspici per le padrone di casa grazie a Lian Tran, reduce dal titolo conquistato appena 24 ore prima sul veloce indoor nel 15.000 dollari di Essen. L’olandese ha confermato l’ottimo stato di forma superando con autorevolezza Tena Lukas per 6-2 6-4 in un’ora e trentaquattro minuti. Il TC Parioli, tuttavia, ha reagito ribaltando l’inerzia della sfida. Sul campo 2, la svizzera con passaporto italiano, Katerina Tsygourova ha piegato la resistenza di Giorgia Pedone al termine di un’autentica maratona di 3 ore e 17 minuti (6-3 4-6 6-3), mentre sul campo 1 la giovane 19enne Francesca Gandolfi ha regolato Anastasia Abbagnato, rientrata venerdì dagli Stati Uniti e alla prima presenza stagionale, con un convincente 6-2 6-4.

Con le siciliane sotto 1-2 e spalle al muro, è toccato ancora una volta alla coppia composta da Angelica Moratelli e Giorgia Pedone togliere le castagne dal fuoco. Opposte alle stesse Tsygourova e Gandolfi, le palermitane hanno stretto i denti nel primo set, vinto 7-6 al tie-break (7-5), prima di dilagare per 6-1 nella seconda frazione, sigillando un pareggio fondamentale che tiene vive le speranze di salvezza.

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TC RUNGG SÜDTIROL KIKU – SOCIETÀ CANOTTIERI CASALE 2-2

Nella suggestiva cornice di Appiano, il TC Rungg Sudtirol Kiku e la Società Canottieri Casale non si fanno male e chiudono sul 2-2 un incrocio tiratissimo. Prestazione solida della altoatesina contro la squadra piemontese che si è presentata in Alto Adige con una formazione di alto livello. In virtù del contestuale pari maturato tra CT Palermo e Parioli, il quartetto resta clamorosamente appaiato a quota 6 punti, rimandando ogni singolo verdetto di qualificazione e salvezza all’ultima e incandescente giornata.

Nel primo singolari ha mostrato subito i muscoli la formazione altoatesina grazie alla prova d’autorità della spagnola Angela Maria Fita Boluda, che sul campo 2 ha concesso le briciole alla lettone Darja Semenistaja imponendosi con un netto 6-2 6-3 in un’ora e ventotto minuti. Casale ha trovato l’immediata parità poco dopo, Lisa Pigato ha fatto valere ritmo e pesantezza di palla contro la beniamina di casa Verena Meliss, spuntandola per 6-1 7-5 dopo un secondo set molto combattuto.

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L’inerzia del confronto si è spostata a favore della squadra piemontese nel terzo singolare, con Jessica Pieri implacabile nell’arginare l’esperienza dell’argentina Paula Ormaechea, regolata con un perentorio 6-1 6-3 in poco più di un’ora. Sotto 1-2 e a un passo dalla sconfitta interna, il TC Rungg ha trovato la reazione da grande squadra nel doppio decisivo: la coppia formata da Angela Maria Fita Boluda e Verena Meliss ha preso il comando delle operazioni sin dai primi scambi, neutralizzando il duo ospite Pigato/Pieri con un autorevole 6-2 6-4 in 67 minuti e mettendo in cassaforte un punto d’oro per la classifica.

Risultati e classifiche

Girone 1

ATA Battisti Trentino – TC Cagliari

TC Prato – TC Padova Argos

Classifica: TC Prato 13 punti, ATA Battisti Trentino 9, TC Cagliari 4, TC Padova Argos 2.

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Girone 2

CT Palermo – TC Parioli 2-2

TC Rungg Südtirol Kiku – Società Canottieri Casale 2-2

Classifica: TC Rungg Südtirol Kiku 6, CT Palermo 6, TC Parioli 6, Società Canottieri Casale 6.

Format

La Serie A1 femminile prevede la partecipazione di 8 circoli, suddivisi in due gironi da quattro squadre ciascuno. Il calendario contempla sfide di andata e ritorno tra i club del medesimo girone, per un totale di sei giornate.

Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali scudetto: un tabellone di play-off a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno. La prima del Girone 1 affronterà la seconda del Girone 2 mentre la prima del Girone 2 affronterà la seconda del Girone 1.

Per le formazioni terze e quarte classificate scatteranno, invece, i play-out, anch’essi articolati su gare di andata e ritorno (la partita di ritorno si gioca in casa della squadra classificata terza). Si incroceranno la terza di un girone con la quarta dell’altro, non possono, infatti, incontrarsi squadre dello stesso girone.

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Gli incontri intersociali (ossia quelli tra i vari circoli) prevedono la disputa di tre singolari e un doppio, con l’obbligo di schierare una giocatrice del vivaio in singolare. Allo stesso modo anche una delle due giocatrici che giocheranno il doppio dovrà essere un elemento del vivaio.

La fase a gironi si disputerà da domenica 4 ottobre a domenica 8 novembre. Le semifinali sono programmate per domenica 15 novembre, l’andata, e domenica 22 novembre, il ritorno. Programma differito di una settimana per i play-out, con l’andata prevista il 22 novembre e il ritorno il 29 dello steso mese.

La finale scudetto si giocherà, insieme a quella maschile, in sede unica nel fine settimana del 5-6 dicembre, assegnando il tricolore 2026.

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