Serie A1 maschile: vittorie per Match Ball Firenze e Santa Margherita Ligure

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Con la collaborazione di Ludovico Mauro

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La quinta e penultima giornata della Serie A1 maschile ha regalato una domenica ricca di colpi di scena. Gli scontri diretti al vertice hanno dato dei segnali importanti in vista dell’ultimo round. Sporting Club Sassuolo e Selva Alta Vigevano rompono gli equilibri e si issano da solo al comando.

Fuga solitaria anche nel Girone 4, dove il Santa Margherita Ligure cala un perentorio 6-0 ai danni del CT Palermo e approfitta del passo falso del TC Rungg Südtirol Yogurteria , fermato sul 3-3 a Ravenna, per prendersi il primato isolato a quota 12 con due lunghezze di vantaggio sugli altoatesini. Continua invece a marciare spedita la capolista CTD Massa Lombarda già certa di un posto nelle semifinali scudetto. Vittorie importanti per la classifica e per il morale anche per Match Ball Firenze Country Club, CT Vela Messina e Eur Sporting Club Roma.

MATCH BALL FIRENZE COUNTRY CLUB – TC MATCH BALL SIRACUSA 4-2

a cura di Ludovico Mauro

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È stato un weekend quasi decisivo per le sorti del Girone 1, dove a una giornata dalla conclusione il quadro appare abbastanza chiaro. Le due sfide in programma suonavano come una sorta di scontri diretti per la corsa playoff e playout, lo scenario che ne è derivato traccia quasi definitivamente le sorti del raggruppamento.

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Da una parte lo Sporting Club Sassuolo ha messo le mani sulla vetta e ipotecato il pass per le fasi finali, travolgendo per 5-1 l’ATA Trentino nella sfida al vertice tra le prime due in classifica. Gli emiliani sono ora al comando con 12 punti e basterà un pareggio in casa del Match Ball Firenze Country Club, all’ultimo turno, per la matematica certezza di proseguire la corsa al tricolore.

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Proprio i fiorentini, invece, nell’altra sfida del girone, hanno avuto la meglio del TC Match Ball Siracusa nella sfida che somigliava quasi a un playout anticipato. 4-2 la vittoria per i ragazzi di Bagno a Ripoli, bravi a venir fuori da una domenica piovosa e ventosa che aveva anche interrotto i match della mattina. Ora, in casa propria, riceveranno Sassuolo nell’ultima giornata per giocarsi le restanti, se pur bassissime, possibilità di salvezza diretta evitando i playout. Ai quali prenderanno parte, invece, i siciliani, condannati dalla matematica in vista dell’ultima gara.

Per i toscani prestazione di orgoglio per Jacopo Berrettini (qui l’intervista del nostro inviato Ludovico Mauro). Il ventisettenne romano ha avuto la meglio in rimonta contro l’esperto Salvatore Caruso, dopo oltre tre ore di gioco. Grande prestazione anche di Andrea Meduri che ha firmato il punto del 2-1. I siciliani hanno agguantato la parità grazie ad Alessandro Ingarao. La sfida è stata decisa dai doppi con le coppie Berrettini/Brancatelli e Ferrari/Meduri che hanno chiuso la pratica nei rispettivi match in due set.

SANTA MARGHERITA LIGURE – CT PALERMO 6-0

Le premesse erano quelle di un monologo ligure e la domenica di gioco non le ha disattese. Il TC Santa Margherita Ligure sfodera una prestazione autoritaria e travolge il malcapitato CT Palermo con un perentorio 6-0. La formazione ligure fugge in vetta al raggruppamento, a quota 12 punti, e si prende la leadership solitaria con due lunghezze di vantaggio sugli altoatesini, mentre per i siciliani la battuta d’arresto complica il cammino salvezza, inchiodandoli sul fondo della classifica a quota 3 punti.

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La contesa sui campi liguri si è decisa già nel corso dei singolari, dove i padroni di casa hanno imposto la loro superiorità tecnica e fisica senza appello. Nel match tra i numeri uno, Andrea Pellegrino ha controllato il ritmo da fondo contro lo statunitense con passaporto spagnolo Dali Blanch Medina, imponendosi con un doppio 6-2 6-3. Sul secondo campo lo svizzero Remy Bertola ha concesso le briciole a Luca Potenza, superato per 6-1 6-4, prima sconfitta stagionale per il portacolori del CT Palermo. Copione a senso unico anche nei restanti due incontri. Luca Castagnola ha liquidato la pratica Riccardo Surano con un rapido 6-2 6-1, mentre Filippo Romano, reduce dalla vittoria al Challenger di Firenze, ha completato il poker mattutino concedendo appena due game a Paolo Carroccio (6-1 6-1).

A risultato già acquisito, il Santa Margherita Ligure ha arrotondato il punteggio anche nei doppi. Pellegrino e Romano hanno archiviato il match contro Carroccio e Blanch Medina con un autorevole 6-1 6-3, mentre la coppia formata da Bertola e Castagnola ha respinto il tentativo di reazione di Surano e Potenza, chiudendo i conti per 6-2 7-6 e sigillando una domenica trionfale.

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CT ZAVAGLIA RAVENNA – TC RUNGG SUDTIROL YOGURTERIA 3-3

Finisce in parità la sfida tra CT Zavaglia e TC Rungg Südtirol Yogurteria . Sul campo romagnolo va in scena un vibrante 3-3 che lascia l’amaro in bocca alla formazione altoatesina nella corsa alla vetta, ma che certifica matematicamente il secondo posto nel raggruppamento della squadra guidata da Manuel e Valerio Gasbarri, Gli altoatesini possono quindi festeggiare la permanenza in Serie A1 con un turno d’anticipo, conservando ancora una residua speranza di aggancio al primato nell’ultima giornata.

Il TC Rungg parte forte grazie al belga Michael Geerts, implacabile nel liquidare Daniel Bagnolini con un rapido 6-1 6-3. Nel singolare successivo va in scena un vero e proprio derby altoatesino tra due prodotti del vivaio locale: Maximilian Figl parte forte incamerando il primo set, ma con il passare dei game cresce il rendimento del brissinese Pietro Orlando Fellin, capace di ribaltare l’inerzia e pareggiare i conti per lo Zavaglia sul 4-6 6-3 6-2. Il punto del sorpasso romagnolo arriva poi dal giocatore di punta dei padroni di casa, il bosniaco Nerman Fatic. Stefano Napolitano non capitalizza un break di vantaggio nel parziale d’apertura e cede il passo con il punteggio di 6-4 7-5. A ristabilire l’equilibrio sul 2-2 prima della pausa pranzo pensa però un altro talento del vivaio di Appiano, Nicolò Toffanin, dominatore assoluto contro Niccolò Satta (6-0 6-1).

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Nei doppi pomeridiani l’altalena continua. Nel primo match Fatic e Bagnolini non lasciano scampo alla coppia formata dall’esperto Marco Bortolotti e dallo stesso Toffanin, regolati con un perentorio 6-2 6-1. Sotto 3-2 e con la sconfitta a un passo, il TC Rungg trova la zampata decisiva con il collaudato tandem Figl/Geerts: i due superano Fellin e Satta per 6-3 6-4, blindando il definitivo 3-3.

Gli altri match

Nel Girone 2, il CTD Massa Lombarda rispetta i pronostici e blinda il primato solitario salendo a quota 13 punti grazie al successo per 4-2 sui campi del fanalino di coda TC Crema. Con quattro vittorie e un pareggio all’attivo, i romagnoli conquistano il pass per le semifinali scudetto, condannando al contempo i lombardi all’ultimo posto a quota zero e a un percorso in salita nei play-out salvezza. In Sicilia, il CT Vela Messina firma una prestazione maiuscola superando con un perentorio 5-1 il Tennis Comunali Vicenza nello scontro diretto. Con questa vittoria, i peloritani scavalcano proprio i veneti in classifica, issandosi al secondo posto con 8 punti contro i 7 dei rivali. I siciliani si trovano ora padroni del proprio destino per chiudere in seconda piazza e archiviare la salvezza senza passare dalla lotteria dei play-out.

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Nel Girone 3, il big match di Casale Monferrato premia la forza e dello Sporting Club Selva Alta Vigevano, capace di espugnare i campi del circolo piemontese con un pesante 4-2 nello scontro diretto tra capolista. Grazie a questo blitz esterno, i lomellini spezzano la parità, volano solitari al comando a quota 12 punti e mettono le mani sul pass per le semifinali scudetto, per le quali nell’ultimo turno basterà loro un solo punto. La battuta d’arresto interna costa carissima alla Società Canottieri Casale, che non solo vede allontanarsi il sogno del primato, ma viene agganciata al secondo posto a quota 9 punti dall’Eur Sporting Club Roma. I capitolini fanno il proprio dovere tra le mura amiche, travolgendo con un perentorio 6-0 il fanalino di coda Tennis Borgotrebbia Piacenza, ancora fermo a zero punti e già certo dell’ultimo posto.

Serie A2: il TC Sinalunga piega il CT Mario Stasi Lecce e resta imbattuto

Il TC Sinalunga soffre ma non trema, supera per 4-2 il CT Mario Stasi Lecce tra le mura amiche e consolida il primato nel Girone 2 di Serie A2 maschile, confermandosi l’unica squadra ancora imbattuta del raggruppamento. La compagine toscana sale a quota 11 punti al termine di un confronto più insidioso del previsto, risolto soltanto nei doppi pomeridiani dopo la parità emersa nei quattro singolari del mattino.

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L’avvio aveva sorriso ai padroni di casa grazie al successo di Marcello Serafini, a segno per 6-4 6-1 su Marco Maria De Pascalis in poco più di un’ora. Poco dopo, Raul Brancaccio ha impartito una dura lezione ad Alessandro Coccioli, travolto con un perentorio 6-1 6-0 in appena 44 minuti. Il CT Mario Stati ha però saputo rimettersi in carreggiata: Felipe Virgili ha firmato una importante rimonta ai danni del romeno Radu Mihai Papoe, chiudendo sul 3-6 6-4 6-2 dopo due ore di battaglia, mentre Luca Calabrò ha sorpreso Riccardo Landi per 7-5 6-3 fissando il 2-2 provvisorio.

A scongiurare il mezzo passo falso ci hanno pensato le coppie toscane. Marcello Serafini e Andrea De Marchi hanno piegato la resistenza di Calabrò e De Pascalis con il punteggio di 7-5 6-0. Il sigillo definitivo del 4-2 è arrivato al super tie-break del doppio che vedeva in Raul Brancaccio e Amedeo Malfetti. Il duo toscano ha respinto l’assalto di Virgili e Coccioli, imponendosi per 6-4 5-7 10-7 dopo un’ora e mezza di gioco.

Risultati e classifiche

Girone 1

Sporting Club Sassuolo – ATA Battisti Trentino 5-1

Match Ball Firenze Country Club – TC Match Ball Siracusa 4-2

Classifica: Sporting Club Sassuolo 12 punti, ATA Battisti Trentino 9, Match Ball Firenze Country Club 6, TC Match Ball Siracusa 3.

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Girone 2

TC Crema – CTD Massa Lombarda 2-4

CT Vela Messina – Tennis Comunali Vicenza 5-1

Classifica: CTD Massa Lombarda 13 punti, CT Vela Messina 8,Tennis Comunali Vicenza 7, TC Crema 0.

Girone 3

Eur Sporting Club Roma – Tennis Borgotrebbia Piacenza 6-0

Società Canottieri Casale – Selva Alta Vigevano 2-4

Classifica: Selva Alta Vigevano 12 punti ,Società Canottieri Casale 9, Eur Sporting Club Roma 9, Tennis Borgotrebbia Piacenza 0

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Girone 4

Santa Margherita Ligure – CT Palermo 6-0

CT Zavaglia Ravenna – TC Rungg Südtirol Yogurteria 3-3

Classifica: Santa Margherita Ligure 12 punti, TC Rungg Südtirol Yogurteria 10, CT Zavaglia Ravenna 4, CT Palermo 3.

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