Tien sul rientro di Sinner a Riad: “Mi aspettavo che tornasse. L’evento era stato rinviato, questo gli ha dato tempo per riprendersi”

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ATP Parigi · Primo turno Finale Daniel Vallejo Adolfo 56 3 7 5 Learner Tien 19 6 5 7 Statistiche e andamento

Tutti ne parlano, anche quando è da tempo lontano dai campi. Alla stregua di quello che fu per Carlos Alcaraz alle prese con il polso destro, c’è grande attesa mista a curiosità circa il ritorno di Jannik Sinner. Il ginocchio sta tenendo l’azzurro lontano dal circuito da quel 12 luglio 2026 che l’ha visto confermarsi campione in quel di Wimbledon ai danni di Sascha Zverev. Da allora l’altoatesino è stato costretto a cambiare e ricambiare il proprio calendario, con dei forfait spesso arrivati all’ultimo minuto a far venire qualche capello bianco in più agli organizzatori dei tornei. Tanta incertezza in questi mesi per il rientro, ma le date da cerchiare in rosso sul calendario sono le seguenti: dal 27 al 30 dicembre quando sarà in programma il Six Kings Slam. Una notizia che fa esultare tutti gli appassionati di tennis, ma a sentire Learner Tien i colleghi non sono da meno.

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Tien su Sinner: “Felice di vederlo tornare a giocare”

L’americano, impegnato nel ATP 1000 di Parigi, ha superato brillantemente Daniel Vallejo all’esordio e nell’intervista post partita ha avuto modo di commentare anche quel che sarà il ritorno di Sinner. A domanda posta, lo statunitense si è detto poco sorpreso dalla presenza dell’azzurro al torneo in Arabia Saudita di cui ha vinto le due edizioni disputate: “Sinceramente mi aspettavo che tornasse, visto che l’evento era stato rinviato: questo gli ha dato due mesi in più per riprendersi, più o meno. Sono semplicemente felice di vederlo tornare a giocare”. Vale la pena ricordare che l’evento di Riad, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, è stato posticipato a fine anno in seguito all’attacco missilistico subito dall’aeroporto di Riad. Sportivamente encomiabili le parole di Tien, specie da un tennista che nei due precedenti con Jannik non è riuscito a racimolare più di quattro game.

Learner Tien was asked if he was surprised that Jannik Sinner returned in the Six Kings Slam main line-up.



“No, not at all! I was honestly expecting him to come back with the event being pushed back, it gave him 2 extra months to kind of recover. I was just happy to see him back… — jannik sinner files (@jannik_files) November 3, 2026

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