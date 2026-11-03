WTA Chennai: sorride Stefanini, che domina all’esordio

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WTA Chennai · Primo turno Finale Rada Zolotareva 328 2 2 Lucrezia Stefanini 117 6 6 Statistiche e andamento

Giornata di primi turni al WTA 250 di Chennai, che vede soltanto Lucrezia Stefanini come ambasciatrice azzurra. Vincente il suo esordio su cemento indiano, battuta in due facili set la lucky-loser classe 2008 Rada Zolotareva per 6-2 6-2.

L’azzurra, che nella passata edizione aveva subito la sconfitta al primo turno, proverà a fare un risultato di rilievo nell’ultima edizione di questo torneo: dalla prossima stagione, saranno le Filippine a ospitare l’appuntamento 250.

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[10] L. Stefanini b. [LL] R. Zolotareva 6-2 6-2

Stefanini parte meglio, controlla l’avvio di match e ne domina il prosieguo: break nel terzo game, a cui ne seguono altri due consecutivi, e uno concesso all’avversaria nel sesto. Il risultato finale dice 6 a 2 in favore dell’azzurra, capace di portare al 100% la propria percentuale di realizzazione sulle palle break a disposizione. D’altra parte, Zolotareva è in grande difficoltà sul proprio servizio: vince appena 5 dei 13 punti giocati con la prima in campo.

Nel secondo set la musica sembra poter cambiare: Stefanini vince il primo game solo alla quarta occasione e in quello successivo si fa immediatamente rimontare. La numero 328 della classifica WTA pare finalmente entrata in partita, volenterosa nel provare a fare match pari. Nonostante le intenzioni, però, l’abisso fra le due giocatrici è evidente: l’italiana dimentica subito il passaggio a vuoto, infila cinque giochi consecutivi con due break in proprio favore e chiude con un altro 6-2.

Al prossimo turno attende la vincente della sfida fra la wildcard locale Yamalapalli e la svizzera Waltert.

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Gli altri match di giornata

Vittoria per la campionessa in carica e testa di serie numero 1 Janice Tjen, agile nel superare per 6-1 6-2 l’americana Hui raggiungendo Garland al secondo turno. Trionfanti gli esordi anche per le numero 7 e 6 del tabellone principale: Zakharova batte Iatcenko soffrendo nel primo parziale e dominando il secondo, Kudermetova vince al terzo con Morvayova. A sorpresa, fuori subito Udvardy, iscritta come terza testa di serie, battuta da Montgomery con tanto di breadstick al parziale decisivo. La giapponese Hontama batte Sawangkaew 7-6(3) 6-2. Vittorie anche per Uchijima, Adkar, Falkowska, Vandromme e Selekhmeteva.





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