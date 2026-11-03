WTA Finals 2026: niente indoor, si torna a giocare all’aperto

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Domenica 8 novembre cominciano a Indian Wells le WTA Finals. La scelta dei campi nel deserto californiano è a tutti gli effetti una soluzione di ripiego, divenuta necessaria dopo che la WTA e l’Arabia Saudita hanno concordato di non disputare a Riyadh il torneo 2026. Ricordo infatti che il contratto originario prevedeva che le edizioni da disputare in Arabia fossero tre: 2024, 2025, 2026. Sicuramente sulla rinuncia hanno pesato la situazione geopolitica e le incognite relative alla sicurezza che pendono sull’area a causa del conflitto in Iran; ma probabilmente anche lo scarso interesse di pubblico locale emerso nel biennio passato ha influito sulla decisione.

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E così, prima del trasferimento della manifestazione a Charlotte (designata sede per il triennio 2027-29) Indian Wells è diventata l’opzione di emergenza per quest’anno. L’impianto dell’Indian Wells Tennis Garden è considerato uno dei migliori del mondo, quindi sul piano logistico la scelta non si discute. WTA e organizzatori hanno fatto una scelta prudenziale: si giocherà nello Stadium 2 da 8.000 posti (lo Stadium 1 ne può ospitare 16.000).

Sarà interessante scoprire quali saranno le condizioni climatiche, dato che tradizionalmente il combined californiano si disputa nella prima metà di marzo. Gli esperti dicono che le condizioni di inizio marzo e quelle di inizio novembre sono simili (vedi QUI); quindi non ci dovrebbero essere problemi. Anzi, sembra che le giornate molto ventose (forse il maggiore difetto di marzo) in novembre siano rarissime. In ogni caso il clima avrà comunque un ruolo perché, lo ricordo, si giocherà all’aperto.

Per quanto mi riguarda sono abituato ad associare le Finals al tennis indoor. So che non è sempre stato così, visto che sedi e formule sono cambiate nel tempo. Tuttavia per me il Masters, sia maschile che femminile, dovrebbe essere con otto partecipanti divisi in due gironi, superficie dura e un tetto sulla testa. Nella sua diversità rispetto a tutti gli altri eventi, questa è tutto sommato una tradizione che apprezzo e quindi mi dispiace che si scelga un contesto tecnico più usuale come Indian Wells, che in pratica è sovrapponibile al “1000” già disputato a inizio stagione.

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Immagino che i non amanti del tennis al coperto replichino che, da quando è nato il torneo femminile, si è giocato all’aperto in diverse edizioni: nelle prime due a Boca Raton (1972-73, con superficie in Har-Tru), nel triennio 2008-2010 a Doha e più di recente nel 2021 a Guadalajara e nel 2023 a Cancun. Non posso parlare di quelle degli anni ‘70, ma devo dire che non ho ricordi di edizioni scintillanti per le altre date indicate. A Doha sicuramente gli organizzatori avevano pagato bene per ospitare l’evento, ma le tribune erano spesso semivuote e il clima molto umido delle serate di quel periodo favoriva l’insorgere dei crampi.

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I due tornei messicani sono stati a tutti gli effetti dei “piani B”, adottati a causa della mancata disponibilità di sedi più ricche e ambiziose. Nel 2021 si sarebbe dovuto giocare a Shenzhen ma la Cina era ancora chiusa alle manifestazioni sportive a causa del Covid, e quindi ci si spostò a Guadalajara. Nel 2023 la WTA sperava di trovare casa in Arabia, ma l’allungamento delle trattative con i sauditi fecero ripiegare ancora sul Messico. A Cancun l’impianto provvisorio venne costruito in fretta e furia sopra un campo da golf, con strutture precarie e in una situazione in cui il vento sferzava il campo rendendo molto complicato praticare il tennis.

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Insomma, datemi pure del nostalgico, ma finisco per associare le edizioni outdoor a tornei con problemi di vario genere e per questo rimpiango la lunga stagione del Madison Square Garden (1979-2000) o anche, più recentemente, il triennio disputato a Istanbul (2011-13), caratterizzato dal costante “tutto esaurito” e da una partecipazione competente e appassionata. Certo, sappiamo che le protagoniste sono atlete professioniste, abituate a competere in ogni contesto, ma continuo a pensare che trovare un ambiente coinvolgente aiuti le giocatrici a dare il meglio delle loro possibilità. A proposito delle otto protagoniste, qualche considerazione generale.

Rispetto al 2025, su otto partecipanti ritroviamo quattro nomi: Sabalenka, Gauff, Pegula e Rybakina. Lo scorso anno a completare il campo c’erano Swiatek, Anisimova, Keys e Paolini. Hanno preso il loro posto Andreeva, Svitolina, Muchova e Noskova.

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Siamo dunque passati dalla presenza del 2025 con quattro giocatrici statunitensi, una bielorussa, una polacca, una italiana e una kazaka alla composizione del 2026: due statunitensi, due ceche, una kazaka, una bielorussa, una russa, una ucraina. In linea generale è stata una stagione di ritorno ad alti livelli del tennis ceco (a partire dalla finale in forma di derby a Wimbledon tra Noskova e Muchova) ma anche di quello ucraino, che per la prima volta nella storia vanta due giocatrici in Top 10 (Svitolina numero 6 e Kostyuk numero 10). Si è invece parzialmente ridimensionato il tennis USA (da quattro a due giocatrici) mentre in regresso sono state le stagioni di Jasmine Paolini (presente alle Finals sia nel 2024 che nel 2025) e di Iga Swiatek. Paolini è scesa dalla posizione 7 dello scorso anno alla 35 attuale, mentre Swiatek è passata dalla posizione 2 alla 9. Iga aveva partecipato alle Finals per cinque anni di fila (2021-25) e quindi la sua è l’assenza che spicca di più.

Altro dato interessante: sono tre le giocatrici esordienti. Si tratta delle due più giovani del gruppo: Andreeva (19 anni) e Noskova (21 anni) a cui si aggiunge la trentenne Muchova. Torna a distanza di sette anni fra le “elette” Elina Svitolina (ultima partecipazione nel 2019, vincitrice delle Finals nel 2018). Ricordo comunque che, a dispetto della sua lunga militanza nel circuito, Elina non è la più anziana giocatrice presente a Indian Wells: Svitolina è nata il 12 settembre 1994, mentre Pegula il 24 febbraio dello stesso anno.

Con la presenza a Indian Wells, Aryna Sabalenka eguaglia un record per quanto riguarda gli anni Duemila: ottiene la sesta partecipazione consecutiva alle Finals, raggiungendo il primato di Agnieszka Radwanska. E così si lascia alle spalle le giocatrici capaci di essere presenti in cinque edizioni consecutive (Azarenka, Kvitova, Pliskova, Swiatek, Pegula, Gauff). Da notare che mentre Swiatek per migliorare il record dovrà ricominciare da zero, Pegula e Gauff hanno la striscia ancora aperta.

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Infine i risultati delle ultime edizioni del WTA 1000 di Indian Wells. Ovviamente stagione dell’anno e formula sono differenti, ma i campi sono gli stessi, e quindi tenerne conto un certo senso tecnico ce l’ha. Nel 2023 vittoria di Rybakina in finale contro Sabalenka. Nel 2024 successo di Swiatek contro Sakkari. Nel 2025 vittoria di Andreeva contro Sabalenka. Nel 2026 successo di Sabalenka contro Rybakina.

Le quote dei bookmaker

Prima di passare alle schede individuali delle otto protagoniste, ecco come si presentano alla vigilia le quote delle giocatrici (media “a spanne” dopo avere consultato i principali siti). Da notare che tutti concordano nella gerarchia delle favorite, e gli spostamenti numerici sono minimi:

Rybakina 2,55

Sabalenka 3,25

Andreeva 5,0

Gauff 7,5

Pegula 11,0

Muchova 14,0

Svitolina 17,0

Noskova 23,0

a pagina 2: Le condizioni di forma delle giocatrici dalla 1 alla 4

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