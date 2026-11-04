ATP Parigi: Alcaraz piega la resistenza di Michelsen e ritrova la capitale francese: «Mi sei mancata»

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Parigi · Secondo turno Finale Alex Michelsen 35 64 3 Carlos Alcaraz 3 7 6 Statistiche e andamento

Carlos Alcaraz torna a Parigi e ritrova il sorriso. Non è stata una passeggiata, almeno per un set, l’esordio del fuoriclasse spagnolo al Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 della stagione. Dall’altra parte della rete, Alex Michelsen ha venduto cara la pelle, mettendo in difficoltà il numero 3 del mondo con un tennis aggressivo e coraggioso. Alla fine, però, a prevalere è stata la maggiore qualità dello spagnolo, capace di imporsi 7-6(4) 6-3 in un’ora e 41 minuti, recuperando una situazione delicata nel tie-break della prima frazione.

Pubblicità

[2] C. Alcaraz b. A. Michelsen 7-6(4) 6-3

Il primo set è una battaglia di nervi, nella quale Michelsen dimostra di non avere alcun timore reverenziale. Alcaraz conquista il primo break nel quinto game, ma l’americano reagisce immediatamente, strappando a sua volta il servizio allo spagnolo e riportando il punteggio in equilibrio sul 3-3. Da quel momento entrambi difendono i rispettivi turni di battuta, con Michelsen bravo a non concedere ulteriori occasioni e a trascinare il favorito al tie-break.

È proprio qui che il giovane statunitense accarezza la possibilità di mettere le mani sul primo parziale. Michelsen vola sul 4-1, approfittando delle incertezze dell’avversario, ma il vantaggio si rivela illusorio. Alcaraz cambia improvvisamente marcia e si aggiudica sei punti consecutivi, ribaltando completamente l’inerzia del tie-break e chiudendolo 7-4. Una dimostrazione di quella capacità di alzare il livello nei momenti decisivi che continua a rappresentare uno dei tratti distintivi del suo tennis.

Pubblicità

Nonostante la delusione, Michelsen non si arrende. Nel secondo set l’americano continua a giocare con determinazione, mantenendo il punteggio in equilibrio fino al 3-3. Nel settimo game riesce anche a procurarsi una palla break, ma Alcaraz la cancella e conserva il servizio. È la svolta definitiva dell’incontro: nel gioco successivo lo spagnolo aumenta la pressione in risposta e, alla terza opportunità, conquista il break del 5-3. Pochi minuti più tardi, al secondo match point, completa l’opera.

Le statistiche raccontano una partita nella quale Alcaraz ha cercato spesso la soluzione offensiva, chiudendo con 26 vincenti e 31 errori gratuiti, contro i 12 e 23 dell’avversario. A fare una differenza particolarmente evidente è stato il rendimento nei pressi della rete: 19 punti conquistati su 20 discese (95%) per lo spagnolo, a fronte del 43% di Michelsen. Alcaraz ha inoltre vinto il 74% dei punti al servizio, contro il 61% dello statunitense.

Il momento più significativo, tuttavia, arriva dopo la stretta di mano. Avvicinandosi alla telecamera dell’ATP, Alcaraz lascia una dedica che vale più di tante parole: «Parigi, mi sei mancata».

Pubblicità

Un messaggio tutt’altro che casuale. Lo spagnolo mancava dalla capitale francese da un anno, dopo che il grave infortunio al polso destro lo aveva costretto a rinunciare al Roland Garros 2026, impedendogli di difendere i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025. Quella rinuncia aveva rappresentato uno dei momenti più amari della sua stagione.

Stavolta Parigi lo ha riaccolto. E Alcaraz, pur dovendo faticare più di quanto suggerisca il punteggio, ha trovato il modo migliore per ricambiare.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›