ATP Parigi, Berrettini non si ferma: batte anche Humbert e approda agli ottavi

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Matteo Berrettini 43 7 7 Ugo Humbert 38 63 5 Statistiche e andamento

Matteo Berrettini non si ferma e approda agli ottavi di finale del Rolex Paris Masters: Ugo Humbert regge l’urto per un set, poi si scioglie.

Il primo set è dominato dai servizi, anche se fanno capolino due palle break a testa. I verdetti, allora, sono demandati al tiebreak, dove si capovolgono le certezze. Dopo cinque minibreak in altrettanti punti, l’azzurro è il primo a salvare i punti alla battuta, spianandosi la strada verso la chiusura per 7 punti a 3. Nel secondo parziale, il romano capitalizza il momento propizio, strappando il servizio all’avversario nel secondo gioco. Il francese preme sull’acceleratore e si procura una palla dell’immediato controbreak, malamente sprecata. È, però, il quinto gioco ad animare la frazione: Humbert si porta 0-40, ma sbaglia tanto e Berrettini fa il resto. Quello che pare il punto di svolta dell’incontro non è che un primo assaggio dell’arrembaggio del numero 38 ATP, che sul 5-3 recupera in extremis il break. Matteo supera le criticità, procurandosi tre match point sul 6-5 e al secondo piega la resistenza del transalpino, finalista del Masters 1000 di Parigi nel 2024, con il punteggio di 7-6(3) 7-5.

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Con questo successo Berrettini rimpingua il vantaggio nei testa a testa con Humbert, che ora si attestano sul 4-1. L’azzurro non era mai riuscito a vincere neppure un match sul cemento indoor di Parigi, che sia Bercy o La Defense. Agli ottavi sfiderà il vincente tra Alex Michelsen e Carlos Alcaraz.

In ogni caso, i segnali in chiave Coppa Davis da parte del numero 43 del mondo sono già eloquenti. Rimasto fuori dalla prima lista di convocati, capitan Volandri dovrà ragionare bene su come comporre la squadra per la Final Eight.

M. Berrettini b. U. Humbert 7-6(3) 7-5

Primo set: Berrettini si porta in vantaggio al tiebreak

Inizio di partita scoppiettante tra Berrettini e Humbert. Per l’azzurro fioccano subito due palle break interessanti, che mettono pressione al padrone di casa nel primo turno. Tuttavia, il francese si toglie dagli impicci con il servizio: una prima imprendibile e una seconda che disinnesca la risposta di Matteo rimettono il gioco in parità.

La battuta di entrambi i protagonisti è padrona del campo. Gli scambi sono ridotti all’osso e poche volte si prolungano.

Sul 3-2 è il romano a vivere il primo momento di difficoltà al servizio. Portatosi 40-15 il numero 38 del mondo rosicchia punto dopo punto lo svantaggio e costringe l’avversario ai vantaggi. Berrettini prende in mano il timone, ma, girandosi sul diritto, il nastro corregge la traiettoria del suo colpo in corridoio e arriva la chance di break per Humbert. L’italiano si appella alla prima di servizio. Così come sulla seconda opportunità offerta subito dopo: la prima non è risolutiva ma propizia una facile chiusura. Ad attirare l’attenzione è lo scambio di battute tra Matteo e il suo angolo, in cui il giocatore palesa un dolore al gomito destro.

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Il transalpino pare aver registrato la risposta e inizia a macinare quindici sul servizio dell’azzurro. Sul 5-4, però, il numero 43 del mondo non si lascia irretire dalla situazione e respinge le velleità di vantaggio al rivale con un turno a 15. E neppure sul 6-5 il braccio dolorante di Berrettini trema quando deve raggiungere il francese al tiebreak.

Dopo un set dominato dai servizi, il tredicesimo gioco conta cinque minibreak in altrettanti punti. Humbert ha sulla coscienza due doppi falli, ma anche due risposte fulminanti. Matteo è il primo a tenere il servizio, con due ace a mettere spazio tra lui e l’avversario. Ugo, invece, di vincere punti con la battuta non ne vuole sapere e regala al romano quattro set point di fila. Il primo è cancellato da una buona prima, ma Berrettini, con il terzo ace, sigilla il parziale per 7 punti a 3.

Secondo set: Berrettini spreca, ma la chiude in extremis contro un Humbert disordinato

Se Berrettini è carico e determinato nell’approfittare della spinta propulsiva fornita dal tiebreak, Humbert accusa il contraccolpo e, sull’1-0, regala subito due palle break. Matteo legge il momento e, con colpi senza peso, manda fuori giri il francese, il quale, con quattro errori di misura, cede il servizio alla seconda occasione, dopo aver salvato la prima con uno scambio accorto.

Ugo è in balia del tennis dell’azzurro e di sé stesso. Nonostante si procuri la possibilità di controbreak, spreca tutto con un errore assai grave, insaccando il rovescio in rete praticamente a campo aperto. E, con due prime vincenti, il numero 43 ATP passa dal possibile 2-1 al 3-0.

L’italiano lamenta nuovi dolori all’avambraccio e, nel quinto gioco, concede altre tre occasioni di controbreak consecutive, complice una semplice volée messa in rete. A due diritti sgangherati da parte del transalpino, segue il medesimo fondamentale vincente da parte di Berrettini, che si salva ancora e mantiene il vantaggio. Humbert è arrembante, ma impreciso e incapace di interpretare l’andamento della partita.

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Il romano, al contrario, gestisce alla perfezione ogni passaggio dell’incontro. Comprende quando è il momento di accelerare e quando è opportuno abbassate il ritmo con le sue variazioni che il francese non riesce a gestire. Tuttavia, quando l’azzurro deve chiudere la contesa, il numero 38 del mondo trova il primo break del suo match. Sebbene Matteo risalga dallo 0-30, il padrone di casa, spinto dal chiassoso tifo dei connazionali, si procura una palla break con una risposta bloccata e, con uno scambio dominato, si rimette in scia.

Berrettini dimostra di aver superato le criticità garantendosi il tiebreak, di cui non ha neppure bisogno. Humbert incappa in un turno di servizio disastroso e fioccano tre match point. L’azzurro chiude al secondo tentativo, con uno scambio di pura sofferenza.

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