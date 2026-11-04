ATP Parigi, Berrettini verso la sfida a Alcaraz: “In queste condizioni posso battere chiunque”

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Il Masters 1000 di Parigi era da sempre inviso a Matteo Berrettini, tanto che non aveva mai vinto un match sul cemento indoor della capitale francese, che si trattasse di Bercy o dell’attuale Defense.
In questa edizione, però, complice la voglia di mandare segnali a capitan Volandri per la Coppa Davis, l’azzurro ha impreziosito il proprio rendimento con due vittorie di prestigio, su Brandon Nakashima e Ugo Humbert. Ora dovrà attingere al suo miglior tennis per provare a ostacolare anche Carlos Alcaraz.
Berrettini scenderà in campo contro il numero 3 del mondo non prima delle ore 19, dato che sarà la sfida di ottavi che inaugurerà la sessione serale. Carlitos sta tornando a pieno regime dopo l’infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dal circuito per oltre quattro mesi. Se il rientro non più certo dirsi insoddisfacente, con i titoli di Tokyo e Vienna, a mancare allo spagnolo è stato, al momento, l’acuto nei grandi tornei. Allo US Open la sconfitta contro Ben Shelton ha fatto parte del processo, essendo la prima competizione dopo tanti mesi ai box, ma a Shanghai era lecito aspettarsi qualcosa di più del terzo turno.
Ciononostante, Alcaraz ha tutti i crismi del favorito per avanzare ai quarti, dove il vincente di questa partita incrocerà uno tra Arthur Fils, fresco di qualificazione per le ATP Finals, e Taylor Fritz, che vuole tenere accesa la flebile fiammella della speranza per Torino.
Precedenti alla mano, Carlos conduce per 3-1 e ha vinto l’unico testa a testa sul cemento indoor, a Vienna nell’ormai lontano 2021. Per Berrettini brilla quell’unico successo ottenuto al tiebreak del quinto set all’Australian Open 2022. Una vita tennistica fa, per entrambi. Tra l’altro i due non si sfidano dal 2023, quando lo spagnolo si impose agli ottavi di Wimbledon.
Berrettini: “In queste condizioni posso battere chiunque”
In vista della super sfida a Alcaraz, Berrettini ha parlato ai microfono di BB Tennis, spiegando come questi risultati gli stiano dando la carica in vista della prossima stagione. Il ranking non è ancora del tutto in linea con le sue aspettative. Ma Matteo è consapevole di come i calcoli del computer siano comprensivi di tanti aspetti.
“Credo che il ranking sia la combinazione di molti fattori” ha esordito l’azzurro. “So che, specialmente in queste condizioni, posso battere chiunque e sono consapevole del valore del mio tennis”.
A dargli fiducia, sono i risultati maturati nei Major, con riferimento al Roland Garros. “Allo stesso tempo, penso di aver provato negli Slam, in particolare quest’anno a Parigi, che tutto può succedere. Posso giocare con i migliori del mondo e posso andare lontano in questi tornei. Ed è il motivo per cui continuo a giocare a tennis: perché credo di potermela ancora giocare contro i migliori“.
Tutto passa dal campo, anche la risalita in classifica per l’ex numero 6 del mondo, oggi al 43esimo posto.
“Poi ovviamente il ranking è una questione di molti tornei giocati in una certa maniera e programmare il calendario nel modo giusto. Ma credo che ci arriverò, questa stagione è quasi finita, ma per la prossima ho tanta speranza. Sto mettendo basi solide per il prossimo anno“.
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