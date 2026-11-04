ATP Parigi: Djokovic ko a sorpresa, è addio a Torino

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Novak Djokovic 11 6 3 3 Rinky Hijikata 83 2 6 6 Statistiche e andamento

[Q] R. Hijikata b. [10] N. Djokovic 2-6 6-3 6-3

Dopo la sofferta vittoria in apertura contro Valentin Vacherot, si interrompe il cammino di Novak Djokovic a Parigi. Il tennista serbo, vincitore per ben 7 volte di questo torneo, esce in maniera inaspettata al secondo turno, dopo aver dominato la prima frazione di gioco, contro l’australiano Rinky Hijikata, dopo due ore e quindici minuti di gioco. L’australiano, dopo aver accusato la supremazia del serbo nel primo set, è salito in cattedra, martellando Djokovic costantemente con vincenti lungo linea. Per Djokovic è una sconfitta che significa addio alle possibilità di qualificazione alle ATP Finals, obiettivo che l’ex numero uno si era posto.

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Per il nativo di Sydney si tratta della prima vittoria in carriera contro Nole, dopo le sconfitte a Brisbane nel 2024 e a Miami nel 2025. Agli ottavi di finale, troverò Tomas Martin Etcheverry, che – nel pomeriggio – ha eliminato Alex de Minaur.

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A moment that he’ll NEVER forget 😱



Rinky Hijikata battles back to defeat 7-time champion Djokovic and reach the last 16!#RolexParisMasters pic.twitter.com/hry4Slh03K — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

Primo set: un Djokovic sprecone domina lo stesso la prima frazione di gioco

Cerca di comandare fin da subito la partita Novak Djokovic che strappa il break al suo avversario in apertura. Un paio di errori di troppo dell’australiano consegnano il vantaggio al serbo, che riesce a chiudere il game difendendo bene i colpi a rete e concludendo con una bella volée ad una mano. Hijikata non offre molte variazioni nel suo gioco, pertanto il 24 volte campione Slam cerca di tenere in mano il dominio del campo.

Prima dell’inizio del match, la testa di serie numero 10 del torneo è stato trattato alla schiena sia prima della sfida che durante il riscaldamento; ciononostante, la tranquillità con cui decide di gestire lo scambio è impressionante e Hijikata fatica a rimanerci dentro. Nole si conquista altre due palle break nel terzo game, ma l’australiano ribalta la situazione, limitando i danni e rimanendo sul punteggio di 2-1. Grazie a un ottimo lavoro di risposta, il nativo di Sydney prova a farsi sentire e si preoccupa una palla break che viene immeditamente annullata da Djokovic, prima con un ace e poi con uno scambio concluso con un rovescio lungo linea.

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Poco incisivo con le palle break (2/8), tuttavia, l’ex numero 1 al mondo trova il secondo break durante il corso del sesto game e – sfruttando un servizio scomodo che Hijikata non riesce quasi mai a leggere – chiude nettamente il primo set in quaranta minuti di gioco.

Cruise control 🚢



Djokovic secures a 6-2 opener against Hijikata #RolexParisMasters pic.twitter.com/YVs3d7gwWb — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

Secondo set: Hijikata comanda il gioco con un Nole privo di energie

Prova a mettere pressione all’inizio del set Hijikata che – prima conquista il game di apertura – e, successivamente, conquistando una palla break molto importante. Il secondo game diventa estremamente lungo, un grande tira e molla, che viene spezzato dopo undici minuti da Nole grazie ad una prima vincente. Dopo le numerose incertezze del primo set, l’australiano sembra giocare in maniera più sciolta nell’arco del secondo. Se prima i game al servizio del serbo andavano via lisci, senza particolari sofferenze, adesso l’iniziativa nello scambio di Hijikata si fa sentire e la partita diventa bella ed equilibrata.

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La grande chance per dare una svolta al match arriva nell’ottavo game. Con un vantaggio sul punteggio di 4-3, l’australiano riceve e si procura ben due palle break. Dopo aver sprecato la prima con un dritto fuori misura che finisce fuori di qualche centimetro, Hijikata trova il break con un bel passante che batte Nole. L’australiano è in pieno controllo del match, cala l’intensità e il 24 volte campione slam sembra a corto di energie. Sono ben 22 i colpi vincenti arrivati lungo linea nel corso del set e non tarda arrivare la chiusura del set.

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Terzo set: uno splendido Hijikata trova il primo successo in carriera contro Nole

Un finale di secondo set giocato senza energie avrebbe messo in difficoltà chiunque, ma si sa, Djokovic non vuole mai mollare. Il serbo nel quarto game si procura due palle break, che vengono però annullate da Hijikata che sfrutta molto bene lo schema della partita: pallina che arriva di controbalzo e lungo linea di dritto e di rovescio che battono continuamente l’ex numero 1 al mondo. A differenza dei primi due set, adesso l’equilibrio è totale. Ogni game è un vero e proprio duello e gli scambi sempre più fitti e speciali.

Sul 3-3, arriva la prima palla break del set per il nativo di Sydney. L’australiano lo aggredisce in risposta, e il rovescio di Nole finisce fuori in corridoio, consentendo ad Hijikata di prendersi il vantaggio. Un brutto colpo a livello mentale per Djokovic che – perde tre game di fila – ed esce al secondo turno dall’ATP di Parigi. Prima vittoria in carriera per Hijikata contro il 24 volte campione Slam. Agli ottavi di finale ci sarà ad attenderlo l’argentino Tomas Martin Etcheverry, fresco di vittoria contro Alex de Minaur.

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