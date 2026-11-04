ATP Parigi: Medvedev fa il bambino e perde, niente Finals per De Minaur

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Ignacio Buse 33 6 6 Daniil Medvedev 5 4 4 Statistiche e andamento

Succedono tante cose interessanti in questo Rolex Shanghai Masters. Per esempio, i tennisti italiani dimostrano che anche senza Jannik Sinner l’azzurro fa sempre la sua figura. Lorenzo Musetti elimina uno dietro l’altro due dei migliori battitori del Tour, Hubert Hurkacz e Alexander Zverev. Indoor. Sascha, tra parentesi ma non troppo, è pure il numero 1 del mondo. Poi Flavio Cobolli, talmente superiore agli avversari diretti che si è qualificato per le ATP Finals senza neanche prendersi la briga di giocare a Parigi. Invece Arthur Fils c’è, ma non ha avuto bisogno di aspettare il suo match di secondo turno per staccare il pass per Torino. Se di Novak Djokovic, sopraffatto dalla pressione tipica degli inesperti (?) di fronte all’opportunità di qualificarsi, abbiamo parlato qui, hanno offerto spunti anche Medvedev e de Minaur, protagonisti in negativo – nel senso che hanno perso, senza sottintendere alcun giudizio.

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I. Buse b. [4] D. Medvedev 6-4 6-4

Qualificato dalla scorsa settimana alle ATP Finals, Daniil Medvedev è inciampato sullo scalino peruviano che risponde al nome di Ignacio Buse che lo ha battuto 6-4 6-4 in 1h49. Un primo set deciso dal break irrecuperabile del decimo game, con Medvedev a rete autore di un paio di cose volanti che al confronto lo Zverev appena sconfitto è la versione forte di John McEnroe, esagera nel cercare il proprio rovescio facendosi trovare fuori posizione e sul set point, di fronte a un Buse solidissimo, è lui a voler uscire dallo scambio da 23 colpi, forzando malamente il dritto lungolinea.

Nella seconda partita, Daniil sorpassa al quinto game e, dopo non aver sfruttato due chance del 5-2 pesante, cede la battuta da 40-0 e si ritrova 4 pari. Perso da posizione favorevole il primo “15” del gioco successivo, sbatte violentemente a terra la racchetta al centro del rettangolo di gioco: non la prima volta che lo fa negli ultimi minuti e dalla sedia Adel Nour gli rifila un warning per comportamento antisportivo. Meddy rimane interdetto, più a lungo di quanto ci si possa aspettare, il che significa che lo show ha inizio. Va verso la panchina rivolgendosi all’arbitro solo per dirgli “supervisor”, ripone racchette e asciugamano nella borsa, chiude le cerniere e si siede in attesa.

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Cedric Mourier arriva quasi subito, si fa spiegare da Nour l’accaduto e poi va da Medvedev. Nei suoi panni migliori, Daniil non ci sta, “Ho male alle gambe, forse mi sono strappato un mucolo. Non ho voglia di giocare, chiamo il fisioterapista” dice con l’espressione che ti aspetti. Mourier non si fa impressionare, “se chiami il fisioterapista e lui decide che non hai nulla, allora giochi” replica. Poi incalza: “Non puoi chiamare il fisioterapista solo perché non sei soddisfatto di un ‘codice’”. C’è tempo per un confronto con l’arbitro sul numero esatte di volte in cui avrebbe sbattuto a terra la racchetta, ma il problema non è il numero, bensì il comportamento complessivo. Finalmente si riprende a giocare. Buse però non ci casca, è riuscito a non farsi distrarre e tira dritto fino 6-4. Ottavi contro Nuno Borges, vincitore 6-3 6-4 di Karen Khachanov.

T.M. Etcheverry b. [8] A. de Minaur 7-6(2) 6-3

Alex de Minaur non andrà alla ATP Finals. A una sola posizione di distanza da Jodar, l’ultimo al momento qualificato, l’australiano aveva visto ulteriormente aumentare le proprie chance con l’eliminazione del giovane Rafael, ma Tomas Martin Etcheverry si è messo di traverso annullandogli due set point e battendolo 7-6(2) 6-3 in due ore. Il momento clou della sfida è stato appunto il 15-40 che si è trovato a risolvere l’argentino sul 5-6: servizio&dritto, servizio&basta e problema sparito in pochi secondi. Nel tie-break, rispostona vincente sul 2-2 pari che ha dato il la alla striscia che gli ha fatto mettere le mani sul set. Un break a metà del secondo e ora ottavi con Hijikata.

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