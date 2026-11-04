ATP Parigi, Musetti: “Contro Djokovic a Montecarlo ero nel mio habitat, battere Zverev indoor mi sorprende”

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Alexander Zverev 1 65 2 Lorenzo Musetti 24 7 6 Statistiche e andamento

Lorenzo Musetti sta chiudendo il 2026 nel modo migliore. Quella che doveva essere la stagione della definitiva consacrazione ha assunto i contorni di un mezzo incubo. Gli infortuni e i continui contrattempi lo hanno segnato e ora prova a ricostruirsi una classifica tranquilla in vista del prossimo anno. Perché all’Australian Open ci saranno subito i tanti punti dei quarti di finale da difendere, prima di potersi dedicare alla riconquista in quei tornei saltati.

Dopo il titolo di Lione, l’azzurro ha sorpreso il numero 1 del mondo Alexander Zverev, estromettendolo dal Masters 1000 di Parigi al secondo turno.

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A Sky Sport, il carrarino ha spiegato come questa vittoria abbia il sapore di rivincita, un riscatto per tutti quei mesi di buio. Ora la possibilità di farsi strada almeno fino ai quarti di finale – e osservando il tabellone anche qualcosa di più – è preziosa. Sulla sua strada c’è Luca Van Assche. Il francese sta giocando bene, ma Musetti è stato capace di batterlo una manciata di giorni fa proprio Lione, in una sfida durata oltre tre ore e mezzo.

Musetti: “La risposta nel tiebreak e il passante di rovescio i colpi della partita”

Ai microfoni di Tennis Channel, Musetti ha proseguito nell’analisi del match con Zverev, addentrandosi nei particolari e spiegando quali siano stati, a suo avviso, le chiavi del successo.

“In termini di prestazione, credo che il primo set sia stato davvero molto equilibrato. Poteva andare in entrambe le direzioni, perché Sascha serviva molto bene e anche negli scambi metteva tanta pressione, soprattutto con il diritto. Il rovescio è sicuramente il suo colpo più naturale, ma oggi sentivo che anche il suo diritto era molto pesante. In queste condizioni non è facile riuscire a tenere lo scambio con lui” ha esordito l’italiano. “Dal 5-2, però, ho giocato cinque punti incredibili. Quella risposta, in particolare, è stata un po’ istinto, fortuna, non lo so, ma è stata sicuramente una svolta nella partita” ha aggiunto in merito al tiebreak, conquistato da uno svantaggio di 5-2, con cinque punti consecutivi.

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“Avevo notato che nelle situazioni importanti, dal lato della parità, cercava sempre il servizio slice esterno” ha detto a proposito della risposta che gli ha regalato il set point. “Dovevo fare una scelta, perché quando affronti un grande battitore a volte devi preparare la risposta in anticipo. Ho cercato di coprire un po’ di più quella zona, lui ha servito lì e per fortuna mi sono trovato nella posizione perfetta per giocare una risposta praticamente perfetta”.

L’altro colpo degno di nota è il passante di rovescio che lo ha portato sul 5-2 nel secondo set, con due break. “Devo dire che è stato uno dei migliori della mia carriera, credo, perché la palla era molto bassa e sono riuscito, soltanto con il polso, a trovare un angolo perfetto. Oggi il rovescio è stato sicuramente un’arma, soprattutto con le variazioni in slice. Sono davvero contento di questo”.

Il paragone tra la vittoria su Djokovic a Montecarlo nel 2023 e quella su Zverev

In seguito, Musetti ha fatto un paragone con il trionfo su Novak Djokovic a Montecarlo nel 2023, la sua prima vittoria su un numero 1 del mondo. “Credo che oggi sia andato maggiormente a prendermi la partita, che in un certo senso me la sia meritata di più. Secondo me Novak non aveva giocato il suo miglior tennis, mentre oggi Sascha, soprattutto nel primo set, stava giocando bene. È stata una partita equilibrata e, per me, battere Sascha al coperto, in condizioni veloci, è una vittoria enorme. Sinceramente sorprende anche me. Contro Novak sulla terra, che probabilmente non è la sua superficie migliore, avevo un piccolo vantaggio: giocavo nel mio habitat ideale“.

Anche il servizio si è rivelata un’arma particolarmente affilata, con praticamente l’80% dei punti vinti con la prima e il 62% con la seconda. “Contro Sascha non è facile trovare gli angoli: con la lunghezza delle sue braccia riesce a coprire praticamente qualsiasi angolo del servizio. Credo di essere riuscito a variare molto, e questo mi ha dato un piccolo vantaggio. Non cercavo tanto l’ace, quanto di essere incisivo e preciso nel piazzare il servizio. Oggi ha funzionato molto bene anche il colpo successivo, soprattutto il diritto”.

E sulla prossima partita contro Van Assche ha ammesso di non aver paura del tifo contro. “Sono riuscito a non avere il pubblico dalla mia parte anche a Lione, quindi ci sono abbastanza abituato. Credo che sarà una bella sfida” ha concluso. “Luca è un amico, un grande agonista, sta giocando molto bene e a Lione è stata una battaglia davvero equilibrata. So che domani sarà una partita difficile, ma penso di essermi meritato di essere qui. Non vedo l’ora di giocarla”.

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