ATP Parigi, Musetti: “La vittoria su Zverev una rivincita, mi era mancata questa passione”

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Alexander Zverev 1 65 2 Lorenzo Musetti 24 7 6 Statistiche e andamento

Lorenzo Musetti sta dando un senso a una stagione sfortunata, in cui gli infortuni hanno oscurato tutto il resto. L’impossibilità di scendere in campo e i continui stop and go hanno comportato un arretramento importante in classifica, con l’abbandono della top 10, fino ai margini dei migliori 20 giocatori.

Dopo essere tornato al successo dopo quattro anni, il carrarino prosegue il suo momento di rinascita sbarrando la strada al neo numero 1 del mondo Alexander Zverev al Rolex Paris Masters. Una vittoria che vale, simbolicamente, molto di più dell’accesso agli ottavi dell’ultimo Masters 1000 della stagione.

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Musetti: “Mi sono divertito, mi era mancata questa passione”

Ai microfoni di Sky sport, Musetti analizza con lucidità la chiave del successo su Zverev.

“Non potevo pensare di vincere la partita facendo a chi tirasse più forte, perché è un peso massimo e io sono un peso welter” sottolinea attingendo al lessico del pugilato. “Ho dovuto cercare di gestirla con le mie variazioni. Oggi credo di aver utilizzato molto bene il back, su questa superficie che abbiamo visto essere la più veloce della stagione: specialmente sul centrale la palla rimane davvero bassa”.

“Sto servendo molto meglio nei momenti importanti” prosegue l’azzurro. “Oggi mi ha aiutato essere riuscito a girare quel tiebreak, mi ha aiutato a prendere il comando del gioco specialmente nel secondo set”.

Infine, Lorenzo spiega cosa significhi una vittoria così prestigiosa, che arriva in una stagione tutt’altro che fortunata.

“Ha un significato importante, un significato di rivincita personale per questa stagione difficile piena di infortuni che mi ha condizionato”. La voglia di giocare e competere è tornata al massimo, con la speranza che tutte le problematiche fisiche rimangano un lontano ricordo. “Oggi mi sono proprio divertito in campo, mi era mancata questa passione che credo sia quella che mi fa esprimere il mio miglior tennis. Sono veramente contento, testa alla prossima partita”.

Insomma, il focus è già al match con Luca Van Assche, battuto pochi giorni fa a Lione.

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