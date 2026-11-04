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ATP Parigi

ATP Parigi: Musetti “taglia” le gambe a Zverev, battuto il n. 1 del mondo!

All'esordio da primo del ranking, Alexander Zverev subisce lo slice azzurro e incassa la sconfitta in due set da un Lorenzo Musetti ispirato, con le idee chiare e più tennis. 16^ vittoria di un italiano contro un n. 1 ATP. Agli ottavi c'è Van Assche

Michelangelo Sottili · aggiornato · 4 min di lettura Aggiungi su Google
Lorenzo Musetti - Parigi 2026 (x @atptour)
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L. Musetti b. [1] A. Zverev 7-6(5) 6-2

Lorenzo Musetti batte per la seconda volta in carriera un numero 1 del mondo. Nel 2023 era toccato a Novak Djokovic, rimontato a Monte Carlo. A farne le spese al Rolex Paris Masters è Alexander Zverev, che certo non può essere soddisfatto dell’esito del suo primo match da numero 1 del mondo, risultato per cui alla stretta di mano riceve i complimenti da parte dell’azzurro che gli ha appena inflitto il 7-6(5) 6-2 in un’ora e quaranta minuti. Quarto successo per Lorenzo su sei scontri diretti con il tedesco.

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Un primo set di ottima qualità da parte di entrambi, con pochissime opportunità lasciate alla risposta e molti più vincenti. Un piano tattico di Musetti fondato sui cambi di rotazione e velocità, anche rallentando sul dritto avversario, colpo che si perde quando c’è poco ritmo e troppo tempo per pensare. Zverev ha uno dei migliori servizi del Tour, una base di partenza che è già un enorme vantaggio, e nel mercoledì parigino ha cercato più volte la rete, con discese in controtempo sul rovescio che avevano un qualche senso sulla carta: l’altro sta giocando degli slice tranquilli, zitto zitto vai avanti e ti trovi palle comode da chiudere.

L’arguta idea generale si scontra però con la realtà di un avversario che ti fa “tana” tirandoti un passante competitivo e delle tue volée che non sono quelle di Stefan Edberg. Sascha vicino a prendersi il parziale, 5-4 e servizio nel tie-break, ma l’accelerata di Musetti lo lascia inerme. Lorenzo vola e nel secondo set quasi non c’è più match. Non poteva esserci miglior conferma dopo la bella vittoria al primo turno su Hubert Hurkacz.

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Primo set – Ottima qualità, grande equilibrio, Zverev quasi chiude ma Musetti estrae

Fasi confuse all’inizio, non del match bensì durante l’incontro a rete insieme all’arbitro Lichtenstein che sbaglia i colori e Sascha che non capisce di aver vinto il sorteggio, poi sceglie la risposta, suo colpo peggiore. Musetti cambia rotazioni e altezze con il rovescio privilegiando lo slice, spinge con il dritto, smorza, mentre Zverev si affida al servizio, potrebbe cercare di prendere il controllo dello scambio con il bimane in parallelo ma preferisce presentarsi a rete anche “a caso”, soprattutto perché sul lato sinistro gli arrivano palle troppo basse. L’azzurro ha una chance al sesto gioco, 15-30, ma il rovescio lungolinea è troppo piatto e trova il nastro.

Sono i soli due punti vinti in risposta finora, nonostante il 43% di prime e un doppio fallo. Al successivo turno tedesco, Lorenzo risponde bene, l’altro sbaglia dritti su palle lente e concede, salvandole, due palle break da sinistra: errore azzurro dopo 15 colpi e servizio&dritto. Tocca poi al Muso cancellare con la battuta il 30-40 che avrebbe mandato Sascha a servire per il set. Il numero 1 del mondo risale da 0-30 praticamente non facendo giocare l’avversario ed è tie-break. Un attacco poco incisivo e Musetti è sotto 0-3, vantaggio che rassicura Zverev quanto basta perché prenda l’iniziativa guadagnandosi un altro mini-break, peraltro subito restituito. Sul 5-4 Sascha serve due prime, ma il Muso però si supera: catenata monomane, risposta fulminante, servizio vincente e il parziale è suo. Zverev vince prevedibilmente il confronto nei punti rapidi, Musetti in quelli tra i cinque e gli otto colpi, ma soprattutto quello sul piano della varietà, del tocco, del… beh, sì, del tennis.

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Secondo set – Zverev non tiene il passo, Musetti dilaga

Sascha non ne può più di scendere su quegli slice, mette tre prime su quattro ma il 68% che ne ricava non basta, soprattutto perché finirà con uno zerosusette sulla seconda. A rete combina disastri, Lorenzo ci mette pure passanti magici, brekka al terzo e al settimo game, chiudendo poi a zero con grande autorità. 13 vincenti e 4 unforced di dritto per Musetti, alla fine superiore (+8) negli scambi da fondo. Agli ottavi c’è il francese Luca Van Assche, vincitore di Tien. 1-1 i precedenti, entrambi lottatissimi, l’ultimo, recentissimo, a Lione.

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