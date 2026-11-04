ATP Parigi, programma giovedì 5 novembre: Musetti sfida Van Assche, Berrettini-Alcaraz alle 19

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Il Rolex Paris Masters entra nel vivo con gli ottavi di finale, in programma giovedì 5 novembre. Otto incontri di singolare distribuiti tra il Campo Centrale e il Campo 1, con il consueto inizio alle ore 11. Riflettori puntati sui due italiani ancora in corsa, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, entrambi impegnati sul campo principale.
Ad aprire il programma del Centrale sarà Tommy Paul, opposto al francese Quentin Halys. A seguire toccherà a Ben Shelton, terza testa di serie, contro Arthur Rinderknech, prima dell’ingresso in campo di Lorenzo Musetti, atteso dal confronto con il padrone di casa Luca Van Assche.
Il piatto forte della giornata arriverà però nella sessione serale. Non prima delle ore 19, Matteo Berrettini sfiderà Carlos Alcaraz, reduce dal successo in due set contro Alex Michelsen. I due non si incontrano da Wimbledon 2023, Alcaraz ha vinto 3 dei 4 precedenti Un appuntamento particolarmente atteso, che precederà l’ultimo incontro sul Centrale, fissato non prima delle 20:30: Taylor Fritz affronterà il N.1 di Francia, Arthur Fils.
Sul Campo 1, dopo i primi due incontri di doppio, il programma di singolare scatterà non prima delle ore 14 con Rinky Hijikata contro Tomas Martin Etcheverry. Seguiranno Nuno Borges-Ignacio Buse e Jan-Lennard Struff-Casper Ruud, con il tedesco che ha conquistato l’accesso agli ottavi superando Thiago Agustin Tirante.
Il programma degli ottavi di finale
Campo Centrale – Dalle ore 11
- [12] T. Paul – Q. Halys
- [3] B. Shelton – A. Rinderknech
- L. Musetti – L. Van Assche
- Non prima delle 19: M. Berrettini – [2] C. Alcaraz
- Non prima delle 20:30: [6] A. Fils – [11] T. Fritz
Campo 1 – Singolari non prima delle ore 14
- [Q] R. Hijikata – T. M. Etcheverry
- [LL] N. Borges – I. Buse
- [SE] J.-L. Struff – C. Ruud
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