ATP Parigi: Rinderknech impeccabile, Bellucci travolto in due set

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Mattia Bellucci 66 4 1 Arthur Rinderknech 68 6 6 Statistiche e andamento

A. Rinderknech b. [Q] M. Bellucci 6-4 6-1

Termina al secondo turno l’avventura di Mattia Bellucci al Rolex Paris Masters. Il qualificato azzurro, dopo aver battuto il connazionale Lorenzo Sonego all’esordio, è caduto sotto i colpi, la precisione e la potenza dell’idolo di casa Arthur Rinderknech nel 1000 parigino su cemento indoor. Per 6-4 6-1, in un’ora e cinque minuti, il francese si è imposto per la seconda volta su altrettanti testa a testa con il mancino lombardo, già sconfitto sul duro di Atlanta nel 2024.

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Match piuttosto agevole per il transalpino, che solamente nei primi minuti ha concesso qualcosa in battuta. Dal 5-4 del primo set, però, il beniamino del pubblico ha preso il largo imponendo un ritmo elevato all’azzurro, che non è stato capace di reggere l’urto. Con percentuali incredibili con la prima di servizio – 88% in campo con l’80% di conversione – e senza offrire palle break, il francese ha chiuso la sfida con un +6 nel saldo vincenti-errori (il rivale -4), concretizzando poi tutte e tre le chance di break guadagnate.

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Resta comunque un ottimo torneo per Bellucci, reduce dalla finale nel Challenger di Jingshan e dal titolo a Jinan. Nonostante non vinca due match consecutivi in un main draw ATP da giugno (nel 250 di Stoccarda), le numerose vittorie strappate da Mattia in queste ultime settimane gli regalano il best ranking virtuale di numero 60. Reduce da quattro sconfitte filate prima di questo torneo, e da un infortunio agli addominali, Rinderknech torna quindi a giocare un ottimo tennis su una superficie a lui piuttosto congeniale. Per Arthur si tratta del quinto ottavo di finale in un 1000 (tutti su cemento). Qui, per un posto ai quarti, sfiderà un altro mancino, lo statunitense Ben Shelton.

Primo set: Bellucci falloso nel momento peggiore

Rinderkech parte forte in battuta, tenendo il suo turno inaugurale a 0 a suon di prime vincenti. Qualche imprecisione in più per Bellucci, che però si assicura pure lui il suo primo game a 30. Il colpo di inizio gioco aiuta entrambi nel frangente iniziale. Nonostante alcune sbavature, il 31enne francese e il 25enne azzurro riescono a procedere on serve. Fino a che, al momento di servire per rimanere nel parziale, Mattia commette un paio di errori gravi, di cui uno a seguito di una battuta dal basso. Offre le prime due palle break del match, che sono anche set point, e alla prima chance il transalpino converte grazie a un gratuito di dritto del suo avversario. Dopo trentasei minuti, è 6-4 per Rinderknech.

Secondo set: troppo Rinderknech per Bellucci

Ci prova Bellucci a mettere in difficoltà il rivale in risposta. Nel game d’apertura rimonta da 40-0, ma ai vantaggi l’idolo di casa si toglie dai guai sempre grazie alla battuta. È poi lui a essere aggressivo nel secondo gioco. Si procura una palla break, trova profondità con il dritto e il mancino lombardo incappa in un errore di rovescio. Break per il francese, che pochi istanti dopo allunga sul 3-0. Investito dalla potenza di Rinderknech, Bellucci, un po’ sfiduciato, a 15 perde il servizio per la seconda volta consecutiva. Di lì a poco la sfida giunge al termine. Dopo un’ora e cinque minuti, il transalpino mette la firma sull’incontro con il punteggio di 6-4 6-1.

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