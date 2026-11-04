ATP Parigi, Zverev: “Sono l’unico numero 1 che deve spiegare perché merita di esserlo”

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Alexander Zverev 1 65 2 Lorenzo Musetti 24 7 6 Statistiche e andamento

Non inizia nel migliore dei modi il regno di Alexander Zverev in vetta al ranking. Dopo aver sognato a lungo di diventare numero 1, il tedesco non si lascerà forse demoralizzare dalla sconfitta subita per mano di Lorenzo Musetti. Certo è che lascia Parigi immediatamente, con la consapevolezza di chiudere il 2026 senza mettere in bacheca alcun Masters 1000.

In conferenza stampa, Sascha sfoga tutta la tensione accumulata in questi giorni. Da sempre la tenuta psicologica è una delle note dolenti per il 29enne di Amburgo e la tranquillità pare non arrivare neppure con la stagione migliore della carriera.

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D: Qual è la tua analisi della partita? Che cosa l’ha resa difficile per te?

ALEXANDER ZVEREV: “Per semplificare, lui ha giocato molto bene e io ho giocato molto male. Se vogliamo riassumerla così. Sì, è andata semplicemente così”.

D: Su cosa ti concentrerai maggiormente nella preparazione per le ATP Finals? Tutti i giocatori dicono che quest’anno questi campi sono veloci quanto quelli di Torino. Su cosa pensi di dover lavorare e, diciamo, migliorare?

ALEXANDER ZVEREV: “Dopo oggi probabilmente devo migliorare un po’ tutto, perché penso che questa non sia stata una buona partita per me, forse una delle peggiori degli ultimi due mesi. È andata così. Il campo era molto, molto veloce, ma in realtà penso che questa sia la velocità che dovrebbe avere un campo durante la stagione indoor. Ho giocato male. È molto semplice. Non ci sono scuse. È andata così”

D: Eri forse un po’ teso per la tua prima partita da numero 1 del mondo?

ALEXANDER ZVEREV: “Teso non so se sia la parola giusta. A dire il vero, negli ultimi due giorni ero un po’ infastidito, perché, sapete, raggiungere il primo posto nel ranking mondiale è qualcosa che credo ogni giocatore sogni. Eppure ho la sensazione di essere l’unico numero 1 nella storia del tennis che debba spiegare perché merita di essere al numero 1. Trovo questa situazione piuttosto difficile da gestire, perché penso di meritare il posto in cui mi trovo, anche se oggi ho perso. Non credo che nessuno abbia mai dovuto giustificarsi così tanto quanto ho dovuto fare io negli ultimi giorni. E, a dire il vero, questa cosa mi infastidisce”.

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