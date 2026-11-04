Azarenka, che lettera per Monfils: “Hai semplicemente scelto la gentilezza”

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Più che un semplice messaggio di commiato è una dichiarazione d’affetto, una di quelle che capita raramente di leggere, non solo nello sport, ma nella vita più in generale e che in un mondo dove spesso le parole sembrano scritte più per dovere che per sentimento, diventano merce preziosa. Victoria Azarenka ha dedicato a Gael Monfils una lettera di una sincerità quasi disarmante. Senza retorica, senza frasi di circostanza, senza il bisogno di celebrare un campione attraverso i suoi risultati, una di quelle lettere che una volta ricevevi privatamente e avresti conservato nel cassetto dei ricordi che oggi invece è digitale. Perché ci sono amicizie, nello sport, che attraversano una vita intera e che, quando arriva il momento di raccontarle, restituiscono qualcosa di molto più importante del percorso di una carriera sportiva. La bielorussa lo ha fatto con i ricordi di due ragazzini a Wimbledon, con l’ironia di chi si conosce da oltre vent’anni e con un episodio accaduto su un anonimo campo pubblico di Los Angeles. Una storia che non parla di tennis, o forse ne racconta la parte più bella. Quella che non finisce nelle statistiche e che spiega, meglio di qualsiasi rovescio impossibile o recupero acrobatico, chi sia davvero Gael Monfils. La Monf.

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Wimbledon, due ragazzini e un’ora e mezza di balletti

“Gael, ho avuto la fortuna di conoscerti quando avevo 14 anni. E il modo in cui è iniziata la nostra amicizia mi fa ancora ridere. Ti ricordo nella caffetteria di Wimbledon, prima della finale junior, mentre provavi i passi di danza con cui avresti festeggiato la vittoria. Per circa un’ora e mezza. Davanti a TUTTI. Cercavi di decidere quale celebrazione fare. Questa giravolta? Quell’altra? Qualcos’altro completamente? Ricordo che ti guardavo pensando: ‘Mio Dio, questo ragazzo è completamente pazzo’”.

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Eppure, già allora, Azarenka aveva colto qualcosa che sarebbe rimasto il tratto distintivo della carriera del francese.

“Quello che mi colpì, anche allora, fu che non c’era nulla di arrogante o presuntuoso. Era pura gioia, fiducia, quell’incredibile energia che portavi ovunque andassi. E in qualche modo, da quel momento, diventammo davvero grandi amici”. Un’amicizia sopravvissuta alle stagioni, ai successi, alle sconfitte e alle trasformazioni di due ragazzi diventati protagonisti del tennis mondiale.

“Sono sempre stata una tua tifosa, del tuo tennis, della tua passione, della tua creatività e della tua capacità di far innamorare le persone di questo sport, ma più di ogni altra cosa, sono sempre stata una tua ammiratrice come persona. Perché hai davvero uno dei cuori più grandi e gentili che abbia mai conosciuto”.

Los Angeles, una macchina lanciapalle e la lezione di Monfils

Il passaggio più bello della lettera arriva però quando Azarenka confessa di aver registrato, diversi anni fa, un video per il ritiro di Monfils. Un po’ prematuramente, evidentemente. “A quanto pare, avevi deciso che non avevi ancora finito, così quel video non ha mai visto la luce”, scherza.

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E in quel filmato c’era una storia che oggi ha deciso di condividere: anni fa, quando viveva a Los Angeles, Monfils andò a trovarla. I due decisero di trascorrere qualche ora su un campo pubblico, senza allenamenti particolari, semplicemente divertendosi.

“A un certo punto mi dicesti: “Vika, fai attenzione, là dietro è scivoloso”. E io, tutta sicura di me, risposi: “Non gioco così indietro”. Naturalmente, circa due minuti dopo, scivolai e caddi. Stavamo morendo dal ridere”. Sul campo accanto c’era un signore anziano che si allenava da solo con una macchina lanciapalle. Evidentemente poco disposto ad apprezzare lo spettacolo dei due campioni, cominciò a urlare perché facevano troppo rumore.

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“Eravamo confusi e un po’ infastiditi. Non stavamo dando fastidio a nessuno intenzionalmente. Ci stavamo soltanto divertendo”. A quel punto Monfils fece qualcosa che Azarenka non avrebbe più dimenticato. “Invece di discutere con lui o metterti sulla difensiva, ti avvicinasti e gli chiedesti se stesse bene. Ti offristi di aiutarlo a raccogliere le palline. E poi cominciasti a palleggiare con lui. Così, semplicemente”.

“Nel giro di pochi minuti, quell’uomo che era stato così arrabbiato con noi sorrideva e si godeva il momento. L’atmosfera era completamente cambiata. E non lo facesti per dimostrare qualcosa. Non cercavi di impressionare nessuno. Lui non sapeva nemmeno chi fossi. Hai semplicemente scelto la gentilezza”.

Forse è proprio questa l’immagine più bella dell’intera lettera. Due campioni del mondo su un campo qualsiasi, un uomo che non li riconosce e uno dei tennisti più spettacolari della storia che decide di regalare qualche minuto del proprio tempo a uno sconosciuto.

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“Quel momento è rimasto con me per tutti questi anni perché, per me, è questo che Gaël Monfils è davvero. Qualcuno capace di cambiare l’energia di una stanza, di un campo da tennis o della giornata di una persona semplicemente essendo sé stesso”.

“Il mondo ti sta restituendo tutto l’amore che hai dato”

C’è anche un’altra riflessione nella lettera di Azarenka. Riguarda quella curiosità quasi infantile che Monfils non ha mai perso, nemmeno quando il tennis è diventato una professione, con tutto ciò che comporta. “Hai questa bellissima capacità di innamorarti della vita. Delle persone, delle idee, di qualsiasi nuova avventura catturi la tua attenzione. Ho conosciuto Gael il tennista, Gael il DJ, Gael il mago e Dio solo sa quante altre versioni di Gael. Ma una cosa è sempre rimasta la stessa: la tua passione nel portare gioia alle persone”.

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Nel giorno in cui il tennis saluta uno dei suoi ultimi grandi showman, Azarenka prova a spiegare perché l’affetto che circonda il francese vada ben oltre i suoi risultati.

“Quando vedo l’enorme quantità di amore e riconoscenza che stai ricevendo dalle persone di tutto il mondo, so esattamente perché. Non è soltanto per i colpi incredibili, per il tuo atletismo impossibile, per lo spettacolo o per le partite indimenticabili. È perché hai fatto provare qualcosa alle persone”.

E ancora: “Hai dato alle persone la tua passione, la tua attenzione, la tua gioia e il tuo cuore. E ora il mondo ti sta restituendo tutto quell’amore. Ogni singola dimostrazione di affetto è meritata. Il mondo del tennis sentirà la mancanza di uno dei più grandi intrattenitori che questo sport abbia mai conosciuto. E io sicuramente sentirò la mancanza della magia che creavi in campo. Ma ciò che mi rende felice è sapere che la nostra amicizia non finisce con la tua carriera. Continua semplicemente in un capitolo diverso. E conoscendoti, sono sicura che ci saranno almeno altre quindici versioni di Gaël da scoprire”.

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La chiusura è quella di una lettera che non ha bisogno di aggiungere altro.

“Sono così orgogliosa di te, amico mio. Non soltanto per l’incredibile carriera che hai costruito, ma per la persona che sei rimasta attraverso tutto questo. Come giocatore, come padre e come amico”. Poi l’ultimo pensiero. “Il mondo ti vuole un bene immenso, Gaël. E anch’io. Congratulazioni per una carriera straordinaria. Non c’è nessuno come te. E non ci sarà mai”.

Firmato, con tutto il suo amore, Vika.

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