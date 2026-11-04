“Hasta el Final Rafa Nadal”: l’ex n.1 del mondo membro del CdA del Real Madrid

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Il decimo anniversario dell’accademia, il vino, il libro per alto spendenti. E adesso, la nomina come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF. Rafael Nadal, già socio onorario dei Blancos, non si ferma mai. Da poco è infatti entrato ufficialmente negli ingranaggi della sua squadra del cuore. “Per il Real Madrid e per tutti i tifosi madrileni è motivo di grande orgoglio che una figura del suo calibro sportivo e umano, punto di riferimento dello sport spagnolo e mondiale, entri a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione e contribuisca, da questa posizione di responsabilità, al presente e al futuro del nostro club”, dice il comunicato ufficiale.

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“La sua figura rappresenta molto più dei suoi successi”, si legge. “Il suo talento, la sua costante spinta al miglioramento, la sua capacità di sacrificio, la sua competitività, la sua umiltà, il rispetto per avversari e compagni di squadra e il suo impegno per la solidarietà lo rendono un esempio sia dentro che fuori dal campo. Tutti questi valori fanno parte dell’identità del Real Madrid e Rafael Nadal li ha rappresentati e difesi per tutta la sua carriera sportiva, diventando un modello per milioni di persone in tutto il mondo”. Già nel 2017 il maiorchino aveva mostrato il suo interesse nel ricoprire un ruolo all’interno del Real Madrid. Dopo quasi un decennio, finalmente le loro strade si sono incontrate.

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