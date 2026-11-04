Leandro Mosconi (preparatore Medvedev): “Prevenzione infortuni? La penso così” [ESCLUSIVA]

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Parigi · Primo turno Finale Brandon Nakashima 18 4 6 68 Matteo Berrettini 43 6 3 7 Statistiche e andamento

Daniil Medvedev sta provando piano piano a risalire la corrente, dopo aver toccato con mano il n. 1 del ranking ATP e aver vissuto un calo in classifica. A due stagioni meno fortunate, almeno se si guarda al palmares, in questo 2026 sono arrivati 4 titoli (Brisbane, Dubai, Hangzhou, Almaty) su 5 finali disputate: l’unica sconfitta è quella rimediata a Indian Wells contro Jannik Sinner. Gran parte del merito, oltre che a sé stesso, il moscovita lo deve attribuire al suo preparatore Leandro Mosconi, formatosi nell’Accademia di Riccardo Piatti, che da ormai più di un anno lo segue costantemente nel circuito. Abbiamo avuto modo di organizzare un’intervista esclusiva, in cui si è raccontato a 360°.

Leandro Mosconi: gli studi e l’arrivo da Riccardo Piatti

D: Come hai iniziato in questo settore e quali studi hai fatto? Ho visto che ti sei laureato a Edimburgo: quanto ti ha aiutato quell’esperienza all’estero?

Leandro Mosconi: “Ho studiato Scienze Motorie perché volevo restare nel mondo dello sport, un ambiente sano a cui avevo dedicato tutta la mia vita. All’inizio non avevo una direzione chiara: avendo sempre giocato a tennis pensavo di diventare maestro, poi psicologo dello sport. La svolta è arrivata grazie a un compagno di corso, Alessio Marcato, che mi ha fatto conoscere FitFam a Milano, una realtà che ancora oggi ha grande successo. Sono andato qualche mattina ad assistere agli allenamenti di gruppo e sono rimasto affascinato dall’ordine e dalla logica con cui lavoravano. Da lì ho scoperto molti autori e ho dato un ordine mentale a quello che stavo imparando all’università”.