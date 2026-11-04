Shelton racconta la scelta di Ferrero: “Grande persona, impareremo molto”

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Ben Shelton 4 6 6 Cameron Norrie 45 3 4 Statistiche e andamento

È bastata una telefonata. O meglio, la richiesta di farla. Ben Shelton ha deciso di prendersi personalmente la responsabilità di una delle scelte più importanti della sua carriera, convincendo il proprio entourage a sondare la disponibilità di Juan Carlos Ferrero. L’ex allenatore di Carlos Alcaraz, dopo essere stato accostato a diversi giovani talenti, quasi tutti spagnoli da Jodar a Landaluce, ha finito per scegliere proprio l’americano, entrando in un team nel quale papà Bryan continuerà ad avere un ruolo centrale. Una convivenza che, almeno nelle intenzioni, promette di essere tutt’altro che complicata.

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A raccontare i retroscena dell’accordo è stato lo stesso Shelton, nell’intervista rilasciata a Tennis Channel dopo la vittoria contro Cameron Norrie al Masters 1000 di Parigi. E dalle sue parole emerge soprattutto la voglia di aggiungere qualcosa a un progetto che, evidentemente, ha ancora bisogno di crescere.

“Anche io leggevo le indiscrezioni su internet e pensavo che sarebbe andato a lavorare con uno dei giovani giocatori spagnoli“, ha raccontato l’americano. “Un giorno ho parlato con il mio agente e gli ho detto: ‘Ehi, potresti almeno chiamarlo per capire se è disponibile oppure se ha già concluso un accordo?’. Alla fine era disponibile, abbiamo avuto alcune conversazioni al telefono ed è nato tutto così.“

Nessuna lunga trattativa raccontata nei dettagli, dunque. Piuttosto, un’opportunità intravista e la decisione di non lasciarsela sfuggire. “Sono molto emozionato, penso che sia una grande persona, credo che possiamo lavorare bene insieme e spero che il 2027 sia un grande anno per noi“.

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Bryan Shelton e l’assenza di ego: convivenza possibile (almeno nelle intenzioni)

L’aspetto più interessante dell’operazione, però, riguarda forse meno Ferrero e più Bryan Shelton. Perché l’arrivo di un allenatore del calibro dello spagnolo all’interno di una struttura guidata dal padre del giocatore potrebbe sollevare qualche interrogativo sulla distribuzione delle responsabilità. Shelton, invece, sembra avere le idee piuttosto chiare. E soprattutto non considera la presenza di Ferrero una minaccia all’equilibrio costruito fino a oggi.

“Ovviamente è uno dei migliori allenatori del mondo. Quello che ha fatto con Carlos è stato eccellente. È anche un uomo che ha avuto molto successo sulla terra battuta, una superficie sulla quale sto cercando di migliorare“, ha spiegato Ben, prima di soffermarsi proprio sulla figura paterna. “Mi trovo in una situazione unica, perché ho un allenatore come mio padre che è disposto e capace di portare nel gruppo qualcuno che non ha ego“.

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Quel riferimento all’ego, attribuito proprio a Ferrero, è probabilmente il passaggio più significativo dell’intera intervista. Nei rapporti tra padri e figli, soprattutto quando il legame familiare si sovrappone a quello professionale, saper riconoscere il momento di condividere responsabilità e decisioni può essere complicato. Bryan, almeno secondo Ben, è disposto a farlo, trovando in Ferrero un tecnico pronto a inserirsi nel gruppo senza imporre il peso del proprio curriculum.

“Entrambi non vediamo l’ora di imparare qualcosa da Juan Carlos. Per noi è una combinazione perfetta: sono felice di averlo nel team e sono davvero entusiasta di poter lavorare con lui durante la preparazione“.

Ferrero porterà l’esperienza maturata al fianco di Alcaraz, Bryan la conoscenza di un figlio che segue da sempre. La sfida sarà far convivere queste due competenze, senza trasformare l’aggiunta di una nuova voce in una sovrapposizione di ruoli che nuocerebbe solo al ragazzo. E soprattutto capire quanto lo spagnolo potrà incidere sulla costruzione del tennis di Shelton, un giocatore che possiede già armi straordinarie, a cominciare dal servizio, ma che deve ancora trovare continuità nella gestione degli scambi e dei momenti della partita. Senza dimenticare la terra battuta, superficie sulla quale l’americano vuole compiere un ulteriore salto di qualità e dove Ferrero, campione del Roland Garros nel 2003, ha costruito una parte importante della propria carriera.

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Shelton e la fiducia ritrovata…indoor

In attesa di cominciare il lavoro con Ferrero, c’è comunque un presente da affrontare. E la vittoria contro Cameron Norrie ha restituito all’americano sensazioni incoraggianti dopo un periodo meno brillante seguito allo US Open.

“È stata una prestazione molto efficace, a parte il break subito nel secondo set, che mi ha deluso. Però sono stato contento della mia capacità di reagire, tornando subito a strappargli il servizio nel gioco successivo. Ho colpito bene la palla, ho risposto bene e sono stato aggressivo quanto serviva“.

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Proprio quest’ultimo aspetto sembra rappresentare uno dei segnali più interessanti. Shelton ha spesso costruito il proprio tennis sulla capacità di imporre velocità e potenza, ma contro Norrie ha apprezzato soprattutto la gestione dei ritmi, senza affidarsi esclusivamente alla ricerca del colpo risolutivo.

“Devi essere capace di trovare il giusto equilibrio, giocare con velocità, rallentare e gestire il ritmo che ti arriva. È un tipo di partita che non sono così abituato a giocare, ma nel quale mi sento sempre più a mio agio ogni anno“.

Una consapevolezza che potrebbe diventare anche il punto di partenza del lavoro con Ferrero. Perché il talento e la potenza non sono mai stati in discussione; semmai, il passo successivo consiste nell’imparare a scegliere quando utilizzarli.

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“È sicuramente la miglior partita che ho giocato indoor quest’anno e sono molto motivato per ogni incontro prima di Torino“.

Prima Parigi, poi le ATP Finals e infine la preparazione per il 2027, quando Ferrero entrerà concretamente in azione. Shelton ha scelto di investire su uno degli allenatori più apprezzati del circuito, ma la novità, per certi versi, è anche un’altra: un padre disposto ad aprire le porte a qualcuno che possa insegnare qualcosa a entrambi. Adesso bisognerà soltanto vedere come funzionerà, quando dalle parole si passerà al campo.

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