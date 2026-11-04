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WTA Finals

WTA Finals: ecco il sorteggio con Rybakina, Sabalenka ed Errani/Paolini

La campionessa in carica Rybakina sfiderà Gauff, Pegula e Noskova. Sabalenka opposta ad Andreeva, Svitolina e Muchova. Errani/Paolini subito con Siniakova/Townsend

Andrea Binotto · aggiornato · 3 min di lettura Aggiungi su Google
Elena Rybakina - WTA Finals 2025 (foto Twitter @WTAFINALSRIYADH)
Elena Rybakina - WTA Finals 2025 (foto Twitter @WTAFINALSRIYADH)

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Manca solo il fischio di inizio. Tra pochi giorni partiranno le FAGE WTA Finals¸ appuntamento di fine stagione che vedrà sfidarsi le migliori otto singolariste e le otto coppie più forti della scena mondiale. A Indian Wells, dall’8 al 15 novembre, le protagoniste della racchetta si scontreranno nell’impianto che solitamente ospita il 1000 combined. Lo Stadium 2, che ospita circa 8000 spettatori, sarà il teatro dell’evento. Nella notte sono stati resi noti i sorteggi dei vari gruppi: i due di singolare e i due di doppio.

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Gruppo 1

  • Elena Rybakina
  • Coco Gauff
  • Jessica Pegula
  • Linda Noskova

Gruppo 2

  • Aryna Sabalenka
  • Mirra Andreeva
  • Elina Svitolina
  • Karolina Muchova

Nella giornata inaugurale si affronteranno la numero 1 del mondo, campionessa uscente dell’evento e vincitrice dell’Australian Open e dello US Open, Elena Rybakina e Linda Noskova, che ha trionfato a Wimbledon. La kazaka guida per 3-0 nei testa a testa con la ceca. L’altro match di giornata sarà quello tutto statunitense tra Coco Gauff (campionessa nel 2024) e Jessica Pegula, in stagione capaci di agguantare rispettivamente i titoli a Cincinnati e Dubai. Tra le due il bilancio dei confronti diretti è in perfetta parità (5-5).

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Lunedì, invece, apriranno il programma colei che in stagione ha completato il Sunshine Double – ovvero la doppietta Indian WellsMiami -, Aryna Sabalenka, e la vincitrice del 1000 di Doha, Karolina Muchova. Sorprendentemente, la ceca è in vantaggio per 3-2 negli scontri diretti con la bielorussa. L’altro incontro sarà quello tra la campionessa del Roland Garros, Mirra Andreeva, e la vincitrice di Roma, oltre che dell’edizione 2018 delle Finals, Elina Svitolina. Tra la russa e l’ucraina il bilancio è in parità (1-1).

Gruppo 1

  • Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani 
  • Guo Hanyu e Kristina Mladenovic
  • Jelena Ostapenko e Hsieh Su-wei
  • Elise Mertens e Zhang Shuai

Gruppo 2

  • Taylor Townsend e Katerina Siniakova 
  • Nicole Melichar-Martinez e Cristina Bucsa
  • Ellen Perez e Demi Schuurs
  • Jasmine Paolini e Sara Errani

Quanto ai doppi, nella prima giornata subito partenza in salita per Sara Errani e Jasmine Paolini, qualificatesi per il terzo anno di fila grazie alla semifinale vinta a Tokyo. Le due azzurre se la vedranno con la ceca Katerina Siniakova e l’americana Taylor Townsend, vittoriose in due set in entrambi gli incroci andati in scena nel 2026. L’altro match di domenica sarà quello tra Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez, che incroceranno la racchetta con Ellen Perez/Demi Schuurs. Lunedì, invece, spazio a Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani contro Elise Mertens/Zhang Shuai, e a Guo Hanyu/Kristina Mladenovic contro Hsieh Su-wei/Jelena Ostapenko.

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