WTA Hong Kong e Chennai: risorge Sakkari. Tjen a caccia del bis

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Entra nel vivo il tabellone il Wta Hong Kong Open 2026 che vede un incredibile successo in rimonta da parte di Maria Sakkari e l’eliminazione a sorpresa di due giocatrici testa di serie. A Chennai invece, continua la difesa del titolo per la campionessa in carica Tjen. Ecco il resoconto di giornata.

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WTA Hong Kong: Sakkari rimonta lo svantaggio, eliminate due teste di serie

Cade a sorpresa la testa di serie numero 5 del torneo Talia Gibson che – in apertura – subisce un netto 6-1 in poco più di mezzora di gioco. Nonostante un tentativo di rimonta, l’australiana viene eliminata con il punteggio finale di 6-1 5-7 7-6(7) dalla qualificata Aliaksandra Sasnovich. Nulla da fare anche per la testa di serie numero 8, ovvero la britannica Katie Boulter che, in scarso due ore di gioco, abbandona il WTA di Hong Kong, consegnando la vittoria per 7-5 6-4 alla statunitense Claire Lu.

Si salva Maria Sakkari che – non senza difficoltà – avanza ai quarti di finale, battendo in rimonta l’australiana Maya Joint 4-6 6-3 6-3. Dopo una prima frazione di gioco complicata, la tennista greca mette a segno ben 7 ace nei due set successivi, sfruttando un calo al servizio della sua avversaria che compie ben 5 doppi falli. Incredibile vittoria anche per la britannica Mika Stojsavljevic. Dopo esser stata ripescata, la numero 411 al mondo si è guadagnata con il sudore la possibilità di giocarsi la fase ad eliminazione diiretta, grazie al successo per 6-3 4-6 6-4 con Sofia Kenin.

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WTA Chennai: continua la difesa al titolo per Tjen

Dopo la vittoria in apertura con la wildcard Katherine Hui, la campionessa in carica Janice Tjen si mette alle spalle anche gli ottavi di finale, superando in due ore di gioco Joanna Garland. Un match molto tirato nella prima frazione di gioco, decisa solamente al tie-break, per poi chiudere nel secondo set con un netto 6-1. Per l’indonesiana, ai quarti di finale, ci sarà Polina Kudermetova.

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A place in the quarterfinal on the line 💪



The defending champion and No.1 seed Janice Tjen is going toe-to-toe against Garland in Chennai!#ChennaiOpen pic.twitter.com/BFWC9TtuVQ — wta (@WTA) November 4, 2026

Match agevole per la tennista uzbeka Polina Kudermetova, che – nonostante non abbia brillato nelle percentuali al servizio (match chiuso con il 57% di prime) – è riuscita ad accedere ai quarti di finale, superando 6-3 6-0 la spagnola Oksana Selekhmeteva. Continua il percorso nel tabellone anche per la statunitense Robin Montgomery dopo una sfida molto complicata con Jeline Vandromme che ha visto che le due tenniste in campo per ben tre ore di gioco. Non sono di certo mancati gli errori, match concluso con 7 doppi falli per la statunitense e 3 per la belga. Tuttavia, la numero 151 al mondo strappa un posto per i quarti di finale, vincendo 6-4 3-6 7-5. La giocatrice di casa, la wildcard Maaya Rajeshwaran Revathi, continua il suo sogno. Dopo il successo nella prima sfida contro la polaccasa Kawa (testa di serie numero 8 del torneo), elimina un’altra polacca agli ottavi di finale, ovvero la qualificata Weronica Falkowska 6-4 6-3.

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