ATP Finals: Fils qualificato, restano due posti. Il punto

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Arthur Fils 7 6 7 Tomas Machac 69 3 64 Statistiche e andamento

Con il passare dei giorni e con l’avvicinarsi del finale di stagione, si va componendo il quadro dei qualificati alle ATP Finals 2026 di Torino. Se in doppio ‘les jeux sont faits’, con 8 coppie già certe di presentarsi all’Inalpi Arena anche alla luce dei risultati maturati, in singolare restano due posti vacanti per quattro candidati. Frances Tiafoe e Rafa Jodar partono in vantaggio, Taylor Fritz e Tommy Paul sono però padroni del proprio destino e possono superare i rivali. Intanto ad Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev e Flavio Cobolli si è aggiunto anche Arthur Fils, forte del recente successo in 6-3 7-6⁴ contro Thomas Machac.

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Assente all’Australian Open e al Roland Garros e reduce da una sola vittoria a livello Slam tra Wimbledon e US Open (quella su Raphael Collignon ai Championships), Arthur Fils stacca il pass per le ATP Finals 2026 in una stagione che lo ha visto conquistare due titoli a Cincinnati e a Barcellona. La sua annata non è stata solo questo, perché va anche detto che ha raggiunto la finale a Doha e le semifinali a Miami, Madrid e Bruxelles. La qualificazione all’appuntamento di Torino assume un valore ancora più importante se si pensa che il francese ha saltato diverse settimane per infortunio. Per il 22enne di Bondoufle si tratta della prima apparizione, mentre la sua presenza riporta la Francia in auge in singolare a 10 anni di distanza da Gael Monfils, che nel 2016 diede poi forfait nel Round Robin per infortunio.

ATP Finals, la situazione per gli ultimi due posti

Come detto, a questo punto restano due posti vacanti con quattro tennisti ancora in corsa. Frances Tiafoe e Rafa Jodar, entrambi fuori dal Rolex Paris Masters 2026 di Parigi, partono da una situazione di vantaggio ma devono sperare di non essere superati da Taylor Fritz e Tommy Paul. Al primo basterebbe un accesso in semifinale per superare lo spagnolo e garantirsi la presenza alle ATP Finals di Torino, per il secondo invece sarebbe necessario raggiungere l’ultimo atto.

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