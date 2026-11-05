ATP Parigi, Berrettini si ritira! Niente sfida con Alcaraz

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ATP Parigi · Ottavi di finale Walkover Matteo Berrettini 43 Carlos Alcaraz 3 Statistiche e andamento

Matteo Berrettini sembrava aver ritrovato un certo smalto al Rolex Paris Masters 2026 di Parigi e – forse anche a causa della mancata convocazione in Coppa Davis per la Final Eight – aveva cercato di dimostrare di valere un posto in squadra. In rapida successione erano arrivate le vittoria contro Brandon Nakashima e Ugo Humbert, ma a poche ore dal big match contro Carlos Alcaraz, il romano ha dichiarato forfait. Lo ha fatto tramite una storia pubblicata sul proprio profilo ‘Instagram’, in cui ha spiegato di avere un dolore al braccio da diversi giorni che non gli permette di scendere in campo. Ecco, dunque, le sue parole.

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“Ciao a tutti, purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera … Nei prossimi giorni farò tutti gli accertamenti necessari per capire meglio di che si tratta. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in campo e fuori”.

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