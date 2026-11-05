ATP Parigi: favola Hijikata, Paul sogna ancora la qualificazione alle Finals

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ATP Parigi · Quarti di finale 1° set Ben Shelton 4 Tommy Paul 14 Statistiche e andamento

È tempo di ottavi di finale per l’ultimo Masters 1000 del 2026. Dopo la folle giornata di mercoledì, che ha visto parecchi big uscire di scena, i sopravvissuti del Rolex Paris Masters sono chiamati in causa per guadagnarsi un posto ai quarti di finale. Ecco cos’è accaduto durante il day 4 a La Defense:

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[12] T. Paul b. Q. Halys 7-6(3) 6-4

Prosegue spedita la corsa di Tommy Paul nella capitale francese. Il numero 12 del seeding ha ancora una remota chance di partecipare alle Finals, e l’unica via è spingersi sino in fondo al Rolex Paris Masters, o addirittura trionfare. La sfida pare parecchio ardua, ma Paul è uno dei tennisti più in forma del momento, e sul centrale de La Defense, è riuscito a neutralizzare il bombardiere francese Quentin Halys in due set. Dopo aver disputato un tiebreak praticamente perfetto, lo statunitense ha messo spalle al muro il rivale classe ’96, che non ha mai dato l’impressione di poter opporre resistenza al brillante gioco di Paul, che dopo esser stato timido nelle due palle break avuto nel bel mezzo del secondo parziale, ha poi affondato il colpo nell’ultimissimo game dell’incontro, approdando ai quarti – per la decima volta in carriera a livello Masters – con un sonoro smash che ha posto fine all’avventura di Quentin Halys. Sarà derby con Shelton ai quarti di finale.

[3] B. Shelton b. A. Rinderknech 3-6 6-4 7-6(5)

Arriva il record per il nuovo “allievo” di Juan Carlos Ferrero. Ben Shelton ha sconfitto Arthur Rinderknech in una tostissima sfida agli ottavi di finale, centrando la vittoria numero 43 del suo 2026, e migliorando dunque il suo personal best di 42 ottenute nell’annata 2024. Non è stato facile per il ragazzone di Atlanta spegnere gli entusiasmi dello scatenato Arthur, in costante “contatto” col pubblico casalingo, che con energia lo ha trascinato sino al tiebreak del terzo set. Il transalpino ha avuto uno sprint iniziale migliore del mancino americano – già qualificato alle Finals di Torino -, facendo la differenza col rendimento al servizio e rispondendo sempre presente nelle frequenti incursioni a rete. Shelton è stato dunque costretto alla rimonta. E, con pazienza, ha lavorato ai fianchi Rinderknech, sfruttando le sue rotazioni e muovendolo da una parte all’altra del campo. Dopo aver pareggiato i conti, i due si sono intrufolati in un set finale molto combattuto, che ha condotto entrambi al tiebreak – soluzione plausibilissima per grandi battitori del loro calibro. Qui Shelton è stato molto più attento e cinico del francese, finito letteralmente k.o sul match point.

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[Q] R. Hijikata b. T. Etcheverry 2-6 6-3 7-5

Rinky Hijikata ha ben deciso di prendersi la scena a Parigi, scrivendo la favola della settimana. Dopo aver battuto Nole Djokovic, l’australiano ha rimontato anche Tomas Etcheverry, raggiungendo il primo quarto di finale 1000 in carriera proprio qui a Parigi. Dopo una partenza in salita, dovuta ad un argentino semplicemente ispiratissimo – e artefice dell’eliminazione di de Minaur -, l’australiano non si è disunito, e come nell’incontro con la leggenda di Belgrado, ha trovato la forza mentale di risalire la china. La potenza pura di Etcheverry è stata neutralizzata dalle astute geometrie di Rinky, che ha badato molto più alla precisione e alla propria posizione nel perimetro di gioco, togliendo riferimenti al sudamericano, al quale invece piace fare braccio di ferro da fondo campo. Diventano cinque le vittorie di fila per l’australiano, che sfiderà Van Assche per un sogno chiamato semifinale.

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