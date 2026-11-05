ATP Parigi: Fritz (forse) a una vittoria dalle Finals, Ruud ancora impeccabile

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Arthur Fils 7 6 7 Tomas Machac 69 3 64 Statistiche e andamento

Sessione serale orfana del match tra Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini – l’azzurro ha dato forfait per un problema al braccio. Il programma prevedeva comunque un paio di match interessanti, Fritz-Fils e Ruud-Struff, risultati non troppo combattuti soprattutto per le ottime prestazione dei vincitori.Vediamo gli ultimi a raggiungere i quarti al Rolex Paris Masters.

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Tra Fritz e Torino c’è Alcaraz (ma anche Paul…)

Taylor Fritz compie un passo avanti verso le ATP Finals grazie alla vittoria per 6-3 6-4 su Arthur Fils, già qualificato a Torino in virtù della sconfitta di Tiafoe. Fritz ha servito in modo spaziale – metà dei servizi non gli è tornata indietro (25% per Fils) – e ha risposto alla grande, tanto da prendersi una valutazione di 8,9 contro il 7,3 delle ultime 52 settimane.

Della battuta di Taylor è stata purtroppo testimone e vittima una giovane raccattapalle, durante il terzo game colpita al volto dal servizio esterno, fortunatamente dopo che la palla aveva rimbalzato contro i cartelloni a fondo campo. Arthur è andato subito a sincerarsi delle condizioni della ragazzina, così come Louise Azemar Engzell che ha prontamente lasciato la sedia e accompagnato fuori la raccattapalle visibilmente scossa. Insomma ha fatto quello che dovrebbe fare un arbitro, non ignorare una ragazzina che piange in campo, innescando pure le basi per una rivolta dei fenomeni da social contro chi non aveva colpe.

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In ogni caso, nessuna palla break concessa da Taylor, 11 su 12 con la seconda, 48-28 negli scambi fino a quattro colpi e 11° posto nella Race, a 184 punti da Jodar, al momento ultimo dei qualificati. Una vittoria è sufficiente a superarlo, ma l’ostacolo si chiama Carlos Alcaraz, che ha battuto lo statunitense 6 volte su 7. Inoltre, è in gara anche Tommy Paul, al quale basterebbe una vittoria in più di Fritz per eliminare il connazionale.

Ruud impeccabile, Borges lascia due game

Appare in gran spolvero Casper Ruud che, battuto Juanma Cerundolo all’esordio e Rafael Jodar al secondo round, senza alcun set lasciato vola ai quarti in virtù del successo su Jan-Lennard Struff, 6-3 6-3 in 63 minuti. Impeccabile al servizio, poggiando sulla solida base del 40% di unreturned Casper non ha mai permesso all’avversario di arrivare oltre il “30” in risposta, mentre ha sempre brekkato nei tre game in cui ha avuto l’opportunità. Superiore ma non così nettamente quando gli scambi si allungavano, la vera differenza è stata appunto negli scambi brevi e a Struff non è bastato un saldo molto positivo tra vincenti e gratuiti, 19-12, a cui Ruud ha replicato con un notevole 20-7 (8 gli ace).

Per un posto in semifinale dovrà vedersela con Nuno Borges, facile vincitore di Ignacio Buse. Dopo la bella prestazione contro un Medvedev anche un po’ birichino, il classe 2002 di Lima ha subito un netto 6-0 6-2 in 1h11. Poche prime in campo e 7 su 25 sulla seconda per Buse, che nel secondo set ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema al ginocchio sinistro. Due pari i precedenti fra Borges e Ruud, l’ultimo la scorsa settimana a Basilea vinto dal portoghese.

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