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ATP Parigi

ATP Parigi, il programma di venerdì 6 novembre: apre Shelton, Alcaraz-Fritz alle 19

Ben contro Paul alle 14, prima dell'ultimo francese rimasto: Van Assche. In ballo anche il destino delle ATP Finals

Pellegrino Dell'Anno · 1 min di lettura Aggiungi su Google
Foto da ATP Tour

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Tempo di quarti di finale al Masters 1000 di Parigi, tra big e sorprese. La partita più attesa del giorno sarà quella che aprirà la sessione serale. Spettacolo assicurato, pur senza francesi compresi vista la sconfitta di Fils contro l’americano, tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Un incontro tra due giocatori in gran forma che vale anche molto in ottica ATP Finals: una sconfitta dell’americano assicurerebbe infatti la qualificazione a Tiafoe, lasciando in ballo solo l’ultimo posto, occupato al momento da Jodar. Già eliminato dal 1000 di Parigi.

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L’altra partita da attenzionare per lui sarà quella che aprirà il programma della giornata del 1000 di Parigi alle 14 tra Ben Shelton e Tommy Paul. Se dovesse vincere il finalista dello US Open taglierebbe fuori il connazionale, che ha bisogno almeno della finale, dalla corsa alle ATP Finals. Questo è il tema dominante di questi ultimi giorni di Parigi, visti anche quarti di finale non esattamente esaltanti a completare il programma. Hijikata-Van Assche, unico francese in gara, servirà il semifinalista della parte alta contro Shelton o Paul, e scenderanno in campo subito dopo. Non prima delle 20.30 sarà poi il momento di Struff-Borges, ultimo match di giornata.

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Giocatori
Carlos AlcarazTaylor Fritzben sheltonTommy Paul
Torneo
ATP Parigi
Ambito
ATP

Chi vince?

ATP Parigi · quarti di finale · domani alle 19:00

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