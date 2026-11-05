ATP Parigi, il programma di venerdì 6 novembre: apre Shelton, Alcaraz-Fritz alle 19

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Tempo di quarti di finale al Masters 1000 di Parigi, tra big e sorprese. La partita più attesa del giorno sarà quella che aprirà la sessione serale. Spettacolo assicurato, pur senza francesi compresi vista la sconfitta di Fils contro l’americano, tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Un incontro tra due giocatori in gran forma che vale anche molto in ottica ATP Finals: una sconfitta dell’americano assicurerebbe infatti la qualificazione a Tiafoe, lasciando in ballo solo l’ultimo posto, occupato al momento da Jodar. Già eliminato dal 1000 di Parigi.
L’altra partita da attenzionare per lui sarà quella che aprirà il programma della giornata del 1000 di Parigi alle 14 tra Ben Shelton e Tommy Paul. Se dovesse vincere il finalista dello US Open taglierebbe fuori il connazionale, che ha bisogno almeno della finale, dalla corsa alle ATP Finals. Questo è il tema dominante di questi ultimi giorni di Parigi, visti anche quarti di finale non esattamente esaltanti a completare il programma. Hijikata-Van Assche, unico francese in gara, servirà il semifinalista della parte alta contro Shelton o Paul, e scenderanno in campo subito dopo. Non prima delle 20.30 sarà poi il momento di Struff-Borges, ultimo match di giornata.
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