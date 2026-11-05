ATP Parigi: Musetti manca di ‘killer instinct’. Van Assche ai quarti in tre set

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ATP Parigi · Ottavi di finale Finale Lorenzo Musetti 24 5 6 4 Luca van Assche 47 7 3 6 Statistiche e andamento

L. Van Assche b. L. Musetti 7-5 3-6 6-4

In quel di Parigi, Luca Van Assche si vendica di Lorenzo Musetti, che soltanto poche settimane fa era riuscito a batterlo sul cemento di Lione al termine di una battaglia durata due ore e trentatre minuti. Questa volta, il carrarino non è stato capace di affondare il colpo sul finale di match, dove non ha capitalizzato due palle break a disposizione che avrebbero riscritto l’epilogo di questo sanguinoso vis a vis. Il padrone di casa ha dunque conquistato l’accesso al suo primo quarto di finale masters in carriera, battendo l’azzurro con lo score di 7-5 3-6 6-4. Per Van Assche, al prossimo turno, ci sarà l’australiano Rinky Hijikata.

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Primo Set: Van Assche chirurgico. Lorenzo poco reattivo

Il centrale de La Defènse accoglie con scroscianti applausi il beniamino di casa, che ricambia l’affetto degli spalti con un convincente approccio al match con Lorenzo Musetti. Quest’ultimo – forte dell’ottima vittoria ottenuta ai danni del neo numero uno del mondo Sascha Zverev – non si fa attendere e, da buon esteta, mette a segno un paio di rovesci vincenti in contropiede. L’alba della sfida tra l’azzurro e il francese narra un sostanziale equilibrio tra i due contendenti, ma Van Assche è rapido a prendere le misure a Lorenzo, non perfetto nell’esecuzione del tagliente slice, col quale va spesso fuori giri.

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Mentre Musetti tenta di rievocare l’eccellente versione della giornata precedente, il francese sale di livello grazie ad un bimane che funziona in modo impeccabile, e mediante il quale buca ripetutamente la barriera tricolore. L’azzurro è il primo a cedere il break, ma è altrettanto lesto a riprenderselo nel game successivo – il settimo -, durante il quale la giudice di sedia ha fermato il gioco per via di un doppio rimbalzo inesistente. Da un possibile 30-0, dunque, Luca Van Assche ha poi subito il contro-break cedendo ill turno di battuta a “15”, fulminato da una risposta di dritto micidiale di Musetti.

Il finalista di Monte-Carlo 2025 si rimette in corsa per aggiudicarsi il primo parziale, ma è il padrone di casa a muoverlo orizzontalmente, imponendo una velocità di palla di gran lunga più alta del rivale tricolore. Il dodicesimo game del set si rivela fatale per Musetti, vessato dall’arci-incisivo rovescio di Van Assche, che strappa ancora un servizio a Lorenzo, mettendo in cassaforte il primo set per 7-5.

Fully focused 👊



Van Assche clinches a 7-5 first set over Musetti!#RolexParisMasters pic.twitter.com/8wxgkY29nV — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2026

Secondo Set: Musetti ritrova il suo tennis, Van Assche tira fuori la sua peggior versione

In apertura del secondo parziale, Muso sembra portare con sé gli strascichi del pallido finale del set precedente, ma riesce comunque a liberarsi di un travagliato primo game al servizio. Giunge il momento, per Lorenzo, di cambiare marcia e inviare forti segnali nella metà campo transalpina. E finalmente, arriva la scossa. Van Assche insiste molto sul rovescio dell’azzurro con la seconda in kick – che lo aveva precedentemente trovato impreparato -, ma questa volta Musetti impatta col timing giusto, anticipando la risposta e mettendo a segno ben due vincenti lungolinea che gli spalancano la strada del break. Il numero 24 del mondo assume il comando delle operazioni per la prima volta nel match, e nel contempo, il beniamino del pubblico cala progressivamente, mettendo a referto parecchi errori in più del set precedente.

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Con un Van Assche così annebbiato, Musetti può far quel che vuole del suo avversario, e presto giunge una duplice opportunità del doppio break che azzererebbe di fatto le speranze del francese. Luca però si aggrappa a San Servizio, restando in scia per qualche istante ancora. Il crollo verticale del francese, però, è lapalissiano. La verve e gli energici colpi di Van Assche vengono sostituiti da un evidente calo psico-fisico, motivo per il quale il 22enne transalpino si consegna a Lorenzo con un terribile smash finito a metà rete. Musetti conquista il secondo set con lo score di 6-3, rimandando tutto al terzo parziale.

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Going 3️⃣



Musetti responds with a 6-3 second set to send the match to a decider vs Van Assche!#RolexParisMasters pic.twitter.com/laX2xgmaME — Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2026

Terzo Set: Van Assche esce gli artigli sul finale e batte Lorenzo

Van Assche riacquisisce vigore e lucidità, e torna a somigliare al Luca del primo set. Nel frattempo, la posta in gioco si alza, e subentra la tensione, rendendo l’incontro nuovamente equilibrato. Musetti ha qualcosa in più in questo rush finale, lo si percepisce, ma non riesce a sfondare, poiché il francese riesce sempre ad aggrapparsi al suo amato rovescio che spolvera le righe del centrale parigino. Giunti all’ottavo gioco del set finale, sembra finalmente arrivato il momento propizio del break, ma nonostante la doppia opportunità di strappare il servizio a Van Assche, Musetti non capitalizza, intrufolandosi in un pericolosissimo nono game.

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Qui, il padrone di casa, aiutato dallo scatenato pubblico, sente l’odore del sangue, e tira fuori tutti il coraggio necessario per mettere in apprensione Musetti. Il francese gioca uno dei migliori turni di risposta dell’intero incontro, rintuzzando tutti gli attacchi avversari e inducendo Lorenzo all’errore. Van Assche non commette più un singolo errore e sconfigge Lorenzo Musetti con lo score di 7-5 3-6 6-4.

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