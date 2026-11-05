ATP Parigi, tutto il rammarico di Djokovic: “Avrei dovuto vincere”. Hijikata rivela: “Non ero sicuro di giocare”

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Novak Djokovic 11 6 3 3 Rinky Hijikata 83 2 6 6 Statistiche e andamento

Novak Djokovic avrebbe voluto esserci alle ATP Finals 2026 di Torino – per sua stessa ammissione – ma di mezzo ci si è messo Rinky Hijikata, che al Rolex Paris Masters 2026 di Parigi lo ha rimontato in 2-6 6-3 6-3 facendo seguito alla vittoria contro Luciano Darderi. Una sconfitta che si inserisce all’interno di una stagione tutt’altro che esaltante per ‘Nole’, in cui sono state più cadute a sorpresa delle vittorie entusiasmanti, soprattutto alla luce degli avversari affrontati. Al termine dell’incontro, nella consueta conferenza stampa, il serbo ha rilasciato alcune dichiarazioni, analizzando la propria prestazione.

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“Sono deluso, ovviamente. Avevo la sensazione di dominare il primo set e anche qualche altro game, ma poi lui ha alzato il livello del suo gioco. Non ho servito molto bene e lui ha giocato davvero in modo straordinario. Non ha quasi sbagliato un colpo, ha tenuto la palla bassa e ha disputato una partita eccezionale. È un peccato non aver sfruttato le occasioni nel terzo set, ma credo che abbia meritato di vincere. Certo, a nessuno piace perdere, ma questa è solo un’altra partita. Avrei dovuto vincere. Ho giocato bene nel primo set, poi ho perso completamente il controllo del match“.

Poi Novak Djokovic ha fatto anche riferimento alle condizioni di salute: “Non sono al massimo della forma, ma non è una scusa per la sconfitta. Ora il piano è semplicemente riposare, non vedo l’ora. È colpa mia se ho perso il controllo, ma mi congratulo con lui. Ha giocato un tennis incredibile. Ho avuto la sensazione che fosse estremamente efficace da ogni punto del campo. Questa è la superficie più veloce su cui abbiamo giocato quest’anno nel Tour. Giocatori come lui, che colpiscono la palla in modo piuttosto dritto e giocano vicino alle linee, si trovano benissimo in queste condizioni“.

Sorprendenti, invece, le parole di Rinky Hijikata, che nell’intervista post match ha rivelato come non fosse certo di poter giocare: “Non ero sicuro se oggi sarei sceso in campo, quindi sono stato contento di poter giocare. Nel primo set ha giocato troppo bene per me. Ho cercato solo di resistere il più possibile e sono stato contento di aver mantenuto il mio livello il più a lungo possibile. Questa è stata la chiave per me questa settimana: cercare di imporre il mio gioco il più possibile e credere in me stesso nei momenti cruciali. Negli ultimi mesi forse sono diventato un po’ passivo sotto pressione, ma questa settimana sono riuscito a rimanere fedele al mio gioco e a mantenere un atteggiamento aggressivo”.

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