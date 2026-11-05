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Come funziona il doppio nel tennis: tutte le differenze con il singolare

La guida per tutti coloro che si avvicinano a questa storica specialità, in collaborazione con Intesa Sanpaolo

Redazione · aggiornato · 1 min di lettura Aggiungi su Google
Simone Bolelli, Andrea Vavassori - Roland Garros 20236 (x @atptour_ES)
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Il doppio è una disciplina storica del tennis in cui scompare la fortissima componente individualistica che caratterizza il singolare. Infatti, ogni squadra è composta da due tennisti. La conseguenza è che si tratta di una specialità con rilevantissime peculiarità. Diventano elementi fondamentali la costante collaborazione con il partner, il rispetto rigido dell’ordine di servizio e di risposta, un’attenta copertura degli spazi in campo e una comunicazione efficace e continua durante ogni fase del gioco.

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