Come funziona il doppio nel tennis: tutte le differenze con il singolare

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Il doppio è una disciplina storica del tennis in cui scompare la fortissima componente individualistica che caratterizza il singolare. Infatti, ogni squadra è composta da due tennisti. La conseguenza è che si tratta di una specialità con rilevantissime peculiarità. Diventano elementi fondamentali la costante collaborazione con il partner, il rispetto rigido dell’ordine di servizio e di risposta, un’attenta copertura degli spazi in campo e una comunicazione efficace e continua durante ogni fase del gioco.
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Le basi del tennis: conosci meglio il nostro sport
La guida di Ubitennis in collaborazione con Intesa Sanpaolo
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