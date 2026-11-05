Italia contro i numeri uno del mondo: ecco quante sono le vittorie azzurre

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ATP Parigi · Secondo turno Finale Alex Michelsen 35 64 3 Carlos Alcaraz 3 7 6 Statistiche e andamento

Lorenzo Musetti ha rovinato la settimana dei sogni di Alexander Zverev. Dopo aver atteso per un’intera carriera, il tedesco è riuscito a issarsi in vetta al ranking, scavalcando Jannik Sinner. Seppur consapevole di essere destinato a diventare numero 1, vista l’assenza dell’azzurro fino al 2027, Sascha non ha brillato quando avrebbe dovuto affondare il colpo e prendersi l’obiettivo. È rimasto in balia degli eventi, in attesa che il fato inesorabile lavorasse al suo posso. Tuttavia, come si diceva, era solo una questione di tempo prima che Zverev si sedesse sul trono del tennis mondiale. E, ancor prima di mettersi ufficialmente tutti alle spalle, aveva già festeggiato la chiusura del 2026 al numero 1.

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Sebbene sia difficile opporsi con argomenti validi ai calcoli del computer, sicuramente il 29enne di Amburgo avrebbe desiderato un altro inizio di regno. Invece, si è arreso a Musetti in quello che era il suo esordio al Masters 1000 di Parigi.

Il carrarino, così, batte per la seconda volta in carriera un numero 1, dopo aver sorpreso Novak Djokovic a Montecarlo nel 2023. Il successo parigino è il 16esimo di un tennista italiano contro il migliore giocatore al mondo in classifica dal 1974.

Da Barazzutti a Musetti

Nel 1973 il tennis viene invaso per la prima volta dal progresso tecnologico, con l’istituzione della classifica ATP computerizzata. Il passaggio dal calcolo umano a quello meccanico sgombra il campo da ogni possibile errore e dalla soggettività di chi quelle graduatorie le stilava periodicamente. Il primo numero 1 della storia è Ilie Nastase, incoronato il 23 agosto 1973 dalla prima compilazione del computer.

Per assistere a un’inedita vittoria di un giocatore italiano sul rivale più accreditato al mondo non si deve attendere molto. Il primato spetta a Corrado Barazzutti, che a Monaco nel 1974 è capace di rimontare proprio il romeno. Negli anni Settanta si contano altri due trionfi tricolori, entrambi firmati da Adriano Panatta su Jimmy Connors – Stoccolma 1975 e Houston 1977.

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In seguito, passano 23 lunghissimi anni prima che un azzurro torni a far registrare un successo così prestigioso. Con un po’ di fortuna, Gianluca Pozzi si impone al torneo del Queen’s del 2000 su Andre Agassi, costretto al ritiro avanti di un set. In questa fase di transizione, un paio di decenni interlocutori in cui il movimento tennistico nel nostro Paese fatica a imporsi sullo scenario mondiale, anche i confronti con i giocatori in testa alla classifica latitano. Il fatto che siano poco lineari e alquanto episodici non significa che siano meno rilevanti.

Nel 2007, a distanza di sette anni dall’ultima volta, un italiano torna a battere un numero 1: si tratta di Filippo Volandri, che nel tripudio del pubblico di Roma ferma Roger Federer.

Trascorre un altro decennio e stavolta è Fabio Fognini a colmare il digiuno, superando Andy Murray sempre agli Internazionali d’Italia. Nel 2020, poi, c’è gioia anche per Lorenzo Sonego, capace di affossare Novak Djokovic a Vienna.

Negli ultimi tre anni, che coincidono con il massimo splendore del tennis tricolore, anche i trionfi sui migliori al mondo si regolarizzano e si fanno più frequenti. Almeno quando ad occupare la prima posizione non è Jannik Sinner. L’altoatesino batte tre volte Carlos Alcaraz – Miami 2023, ATP Finals 2025 e Montecarlo 2026 – e in altrettante circostanze si impone su Djokovic – ATP Finals 2023, Coppa Davis 2023 e Australian Open 2024. Il serbo, inoltre, incassa una sconfitta per mano di Lorenzo Musetti, a Montecarlo 2023, e Luca Nardi, a Indian Wells 2024. A chiudere il cerchio delle vittorie è ancora il carrarino, vittorioso su Alexander Zverev.

16 vittorie, nove tennisti azzurri. Un riassunto che racchiude la storia della racchetta in Italia, con i suoi alti e i suoi bassi. Tra lo stupore di vittorie inattese e un’abitudine a traguardi che non meravigliano più.

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C. Barazzutti b. I. Nastase 3-6 7-6 6-1

Il primo italiano a imporsi su un numero 1 è Corrado Barazzutti. Nel maggio del 1974, a una manciata di mesi dall’introduzione del ranking computerizzato, il friulano estromette dal torneo di Monaco di Baviera Ilie Nastase. 3-6 7-6 6-1 il punteggio finale di una rimonta che ha il sapore di storia. Barazzutti si sarebbe fermato in semifinale sulla terra tedesca, sconfitto da Francois Jauffret.

A. Panatta b. J. Connors 4-6 6-3 7-5

Se il primato è tutto di Barazzutti, non può mancare all’appello Adriano Panatta, uno delle icone della racchetta azzurra. La prima vittoria sul migliore del mondo è datata 1975. Lo scenario è il campo indoor di Stoccolma e il successo è impreziosito dal fatto che sia arrivato in finale. Per alzare la coppa in terra svedese, infatti, il romano piega in rimonta Jimmy Connors per 4-6 6-3 7-5.

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A. Panatta b. J. Connors 6-1 7-5

Il secondo e ultimo successo di Panatta su un numero 1 risale al 1977. A pagare dazio è ancora Jimmy Connors, al primo turno del torneo di Houston. L’azzurro doma con un perentorio 6-1 7-5 lo statunitense, nel match che dà avvio alla marcia trionfale di Adriano verso il titolo sulla terra verde.

Curiosamente, nell’incredibile 1976 di Panatta, stagione in cui trionfa agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros e trascina l’Italia al primo sigillo in Coppa Davis, manca all’appello lo sgambetto a chi era sul trono del ranking. Anche se di vittorie memorabili se ne contano certamente più di una.

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G. Pozzi b. A. Agassi 4-6 3-2 rit.

Dopo 23 anni di attesa, se l’Italia torna a superare un gigante lo deve a Gianluca Pozzi e a una buona dose di fortuna. Durante il torneo del Queen’s del 2000, infatti, l’azzurro beneficia del ritiro di Andre Agassi sulla situazione di punteggio di 4-6 3-2 in favore dello statunitense, il quale è costretto ad alzare bandiera bianca dopo una pesante caduta. La sorte favorevole non deve viziare il giudizio sul percorso di Pozzi nella competizione. Perché dopo aver superato Agassi per motivi di forza maggiore, l’italiano sgambetta Marat Safin, stavolta grazie solamente alle proprie forze. La sua corsa si infrange in semifinale su Lleyton Hewitt, futuro campione – in finale l’australiano non lascia scampo a Pete Sampras, che nel penultimo atto aveva eliminato Davide Sanguinetti.

F. Volandri b. R. Federer 6-2 6-4

Altri sette anni di digiuno sono interrotti in un pomeriggio di metà maggio del 2007. Filippo Volandri regala al pubblico del Campo Centrale del Foro Italico un match incredibile: Roger Federer si arrende per 6-2 6-4. La prestazione dell’azzurro è pressoché perfetta, in un’edizione degli Internazionali d’Italia magica per lui. Non si è fermato, infatti, alla vittoria sul numero 1 svizzero agli ottavi. Volandri si spinge fino alla semifinale, vincendo anche con Tomas Berdych prima di cedere il passo a Fernando Gonzalez. Tra l’altro, il successo su Federer consente a Filippo di chiudere la carriera con la perfetta parità, 1-1, nei testa a testa con Re Roger.

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F. Fognini b. A. Murray 6-2 6-4

Un nuovo periodo di magra si fa largo e chi avrebbe potuto porvi rimedio se non Fabio Fognini, colui che si è fatto carico del tennis italiano in uno dei momenti più difficili ed è acclamato come l’archetipo per gli sviluppi del movimento tricolore. A Roma nel 2017 il ligure non lascia scampo al secondo turno a Andy Murray con il punteggio di 6-2 6-4, il medesimo che 10 anni prima ha inflitto Volandri a Federer. Fognini tra l’altro gode di un ottimo 5-4 negli scontri diretti con lo scozzese; tuttavia, la vittoria al Foro Italico rimane la più prestigiosa. L’avventura romana di Fabio si conclude agli ottavi contro Alexander Zverev, che a 20 anni si sarebbe laureato campione. Dalla Capitale sono partiti i sogni di gloria di Sascha, ma la sua carriera è stata tutt’altro che lineare.

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L. Sonego b. N. Djokovic 6-2 6-1

Forse il risultato più sorprendente è datato 30 ottobre 2020. Sotto il tetto di Vienna, Lorenzo Sonego lascia solamente tre giochi a Novak Djokovic. Tra l’altro, l’azzurro gioca nelle vesti di lucky loser e si spinge fino alla finale, dove Andrey Rublev è incontenibile.

J. Sinner b. C. Alcaraz 6-7(4) 6-4 6-2

Una semifinale incredibile, un livello di gioco fenomenale. Ecco il riassunto plastico della prima delle sei vittorie di Jannik Sinner su un numero 1, arrivata nel 2023. Nella fattispecie, quel numero 1 è Carlos Alcaraz e, sul cemento di Miami, cede alla furia dell’azzurro con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-2. Con questa sconfitta lo spagnolo arretra in classifica, spianando la strada al controsorpasso da parte di Nole Djokovic. Jannik, così, riscatta la battuta d’arresto di Indian Wells e raggiunge la finale del Masters 1000 statunitense. Tuttavia, i tempi non sono ancora maturi per il primo big title. La coppa va a Daniil Medvedev, ma pochi mesi dopo Sinner sarebbe sbocciato definitivamente.

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L. Musetti b. N. Djokovic 4-6 7-5 6-4

Nel momento in cui si fa un gran parlare della necessità di un super coach per Lorenzo Musetti, il carrarino risponde stendendo in rimonta Novak Djokovic al Masters 1000 di Montecarlo. 4-6 7-5 6-4 il punteggio che consegna all’italiano i quarti di finale nel Principato nel 2023. Il successivo derby con Sinner, poi, si conclude con il successo di Jannik, implacabile nei confronti con i connazionali, ma la crescita di Lorenzo è appena iniziata.

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J. Sinner b. N. Djokovic 7-5 6-7(5) 7-6(2)

Dopo tre tentativi andati a vuoto, Jannik Sinner certifica il cambio di status battendo per la prima volta in carriera Novak Djokovic. Il palcoscenico è uno dei migliori: le ATP Finals del 2023. Una partita combattutissima si conclude al tiebreak decisivo, 7-5 6-7(5) 7-6(2), facendo esplodere il Palazzetto di Torino. È la fase di round robin, ma quella sfida ha il sapore di passaggio di ricambio generazionale. Tuttavia, Nole rimanda il passaggio di consegne, vendicandosi in finale.

J. Sinner b. N. Djokovic 6-2 2-6 7-5

A pochi giorni di distanza dalle ATP Finals, Italia e Serbia si affrontano nella semifinale di Coppa Davis. E gli alfieri delle due squadre sono inevitabilmente Sinner e Djokovic. La compagine azzurra è obbligata a vincere il secondo singolare per rilanciare le proprie ambizioni per la finale. Ci pensa Jannik. Dopo aver dominato il primo set, subisce il rientro prepotente del serbo e, nel parziale decisivo, l’altoatesino fronteggia tre match point. Con il servizio riemerge da 0-40, assestando un duro colpo all’avversario. Il resto lo fa il doppio, con protagonisti Sinner e Lorenzo Sonego, vittoriosi su Kecmanovic/Djokovic.

È l’anticamera di un momento storico, perché l’Italia sarebbe tornata a vincere l’Insalatiera a 47 anni di distanza da Santiago.

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J. Sinner b. N. Djokovic 6-1 6-2 6-7(6) 6-3

Compreso come infierire su Djokovic, Sinner non si ferma più. All’Australian Open 2024 Jannik si impone per la prima volta su un numero 1 in uno Slam, per guadagnarsi la prima finale in un Major. La partita è per lunghi tratti a senso unico, fatto salvo per il tiebreak del terzo set in cui Nole rimette in moto l’orgoglio. Tuttavia, nel tennis del serbo, pur ancora leader della classifica, si iniziano a intravedere le prime crepe dovute all’avanzare del tempo. Si tratta dell’ultimo incrocio tra questi due giocatori prima che i ruoli si invertano. Perché a Parigi, durante il Roland Garros, dopo sottratto la corona di Melbourne, gli strappa anche il trono del tennis mondiale.

L. Nardi b. N. Djokovic 6-4 3-6 6-3

A pochi mesi di distanza dal tripudio firmato Sinner, c’è gloria anche per Luca Nardi. Il pesarese, ripescato per il tabellone di Indian Wells come lucky loser, stupisce il mondo eliminando Djokovic al terzo turno. “Ho un suo poster sulla porta della camera da letto. Ogni sera che vado a letto vedo Novak: ce l’ho e penso che lo terrò“. Una dichiarazione che vale più di ogni considerazione.

J. Sinner b. C. Alcaraz 7-6(4) 7-5

Finché Sinner rimane in vetta alla classifica, nessun italiano riesce a iscriversi ai giustizieri del numero 1. Nel settembre del 2025, tuttavia, Alcaraz si riprende il primato, grazie a una seconda metà di stagione a dir poco impeccabile. Jannik sconta i tre mesi di sospensione tra febbraio e maggio e torna a inseguire, seppur per una settimana ultimi il controsorpasso. Alle ATP Finals, l’azzurro manda un segnale chiaro: batte in due set Carlitos e si rilancia in vista del 2026.

J. Sinner b. C. Alcaraz 7-6(5) 6-3

Alcaraz completa il Career Grand Slam e si conferma sempre più il giocatore da battere. L’inizio di stagione di Sinner è buono, ma non travolgente. Almeno fino al Sunshine Double. Con il ritorno dei Masters 1000 Jannik si trasforma e si riavvicina sensibilmente al numero 1 del mondo. La prima opportunità di sorpasso gli si presenta a Montecarlo. L’azzurro non ha ancora vinto un big title sulla terra, anche se ci è andato vicino al Roland Garros, e l’incrocio con lo spagnolo su questa superficie non gli è così congeniale. Invece, in una giornata segnata dalle forti raffiche di vento, l’altoatesino si dimostra più accorto e i dettagli fanno la differenza in suo favore. Sinner è il nuovo principe di Monaco e risale sul tetto del mondo.

L. Musetti b. A. Zverev 7-6(5) 6-2

Lorenzo Musetti firma la 16esima vittoria italiana su un numero 1. A farne le spese è Alexander Zverev, 30esimo giocatore a iscriversi nella ristretta élite. Sul cemento indoor di Parigi, teoricamente un campo favorevole al tedesco, il carrarino è perfetto e rovina la festa al suo avversario.

“Per me, battere Sascha al coperto, in condizioni veloci, è una vittoria enorme. Sinceramente sorprende anche me. Contro Novak sulla terra, che probabilmente non è la sua superficie migliore, avevo un piccolo vantaggio: giocavo nel mio habitat ideale“. Musetti spiega così la differenza tra le due vittorie con Djokovic e Zverev.

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