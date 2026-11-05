WTA Chennai: Stefanini, l’avventura continua, è ai quarti di finale

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WTA Chennai · Ottavi di finale Finale Simona Waltert 133 2 3 Lucrezia Stefanini 117 6 6 Statistiche e andamento

[10] L. Stefanini b. S. Waltert 6-2 6-3

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Continua il percorso di Lucrezia Stefanini in India: al torneo WTA di Chennai l’azzurra ha raggiunto i quarti di finale superando Waltert in due set. Ecco com’è andata.

Primo Set: Waltert troppo fallosa, Stefanini rimonta da 1-2 a 6-2

L’avvio di match tra Lucrezia Stefanini e Simona Waltert è all’insegna dell’equilibrio e – a tratti – dello spettacolo. Se è vero che la n. 133 del mondo sbaglia parecchio in risposta, anche perché cerca di essere immediatamente aggressiva, va anche detto che vince un punto emozionante nel proprio turno di battuta chiudendo con il dritto incrociato stretto dopo un botta e risposta a suon di lob. Il tempo di prendere le misure del campo e la 25enne svizzera va avanti di un break, aiutata anche dai gratuiti dell’azzurra.

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La fiorentina non demorde e, pur non dimostrando una grande brillantezza dal punto di vista tattico, approfitta dei tre doppi falli dell’avversaria per riprendersi il maltolto. Tutto d’un tratto la nativa di Chur diventa sempre più fallosa e frettolosa e – dall’altra parte della rete – la n. 10 del seeding capisce il momento, cominciando a giocare a tutto braccio. Il risultato è che ‘Luli’ manda in totale blackout l’elvetica, rimonta da 1-2 a 6-2 con uno dei due strappi addirittura da 0-40 e chiude in 40′ al terzo set point.

Secondo Set: l’azzurra inciampa ma rimedia. Waltert out in due set

Così come era avvenuto nel primo parziale, anche all’inizio del secondo a farla da padroni sono i gratuiti di Simona Waltert, che non approfitta di uno 0-30 in suo favore per punire subito Lucrezia Stefanini. Piuttosto è l’azzurra che insiste sul rovescio dell’avversaria, spingendo bene in risposta e costringendola a giocare controtempo (con conseguenti errori a grappoli). E così la 28enne di Firenze piazza il break in apertura e scappa via sul 3-0. Dopo aver messo in cascina otto giochi consecutivi, la numero 10 del seeding incappa in una serie di errori da matita rossa che riportano magicamente a galla la rivale, che sino all’istante precedente sembrava sul punto di arrendersi. La giocatrice svizzera riacciuffa così la parità (3-3), incrementando la sua solidità da fondo campo, e fiondandosi parecchie volte nei pressi della rete. I continui serve and volley eseguiti da Walter sono figli di una grande confusione, e infatti, al termine di un lungo ottavo game – tra vincenti e disastri –, è l’azzurra a usufruire dei parecchi gratuiti commessi dall’atleta svizzera, strappandole il servizio e sigillando la vittoria nel gioco successivo (6-3).

Lucrezia Stefanini è on fire a Chennai 🔥



L'azzurra supera Waltert e va ai quarti ✈@BMWItalia pic.twitter.com/1LuYVsTgiw — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) November 5, 2026

WTA Chennai/Hong Kong – gli altri risultati

Lucrezia Stefanini prenota dunque i quarti di finale in India, ma dovrà attendere l’esito della sfida tra Anastasia Zakharova e Vaishnavi Dakar per conoscere la sua prossima avversaria a Chennai. Assieme all’azzurra, hanno staccato il pass per le migliori 8 del torneo, anche Magda Linette (n.3 del seeding) e la giapponese Mai Hontama, le quali hanno sconfitto rispettivamente Uchijima e Kulambayeva. Mentre ad Hong Kong – dove si sta disputando contemporaneamente un’altra tappa 250 -, sono sopravvissute agli ottavi di finale Ruzic, Sonmez e Shubladze. Alexandra Eala – testa di serie numero 2 del torneo – ha superato in due set la talentuosa Tereza Valentova col punteggio di 6-4 7-6, raggiungendo la croata Ruzic ai quarti. All’appello, mancano soltanto Cirstea e Stoiana, che si affronteranno nell’ultimo match di giornata a Hong Kong.

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