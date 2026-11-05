WTA Finals, si infiamma la vigilia. Pegula su Andreeva: “Fa troppo la diva”

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A Indian Wells tutto è pronto per le WTA Finals 2026. Le protagoniste sono sbarcate in California alla ricerca della perfetta chiusura del cerchio stagionale. Sorteggiati anche i due gironi di singolare e di doppio, non resta che attendere l’inizio delle competizioni. Elena Rybakina, già certa di finire l’anno in vetta al ranking, vuole legittimare ulteriormente il suo status di numero 1, mentre Aryna Sabalenka è intenzionata a dare una sterzata alla sua stagione che è stata tutt’altro che brillante. Ma attenzione alle possibili sorprese.

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A infiammare la vigilia, però, è un episodio catturato dalle telecamere sui campi di allenamento. Nello specifico, Jessica Pegula e Mirra Andreeva stavano preparando insieme il proprio esordo nel torneo, rispettivamente contro Coco Gauff e Elina Svitolina, quando la russa, secondo le indiscrezioni che imperversano, ha lasciato il terreno di gioco anzitempo. A turbare la giovane siberiana sarebbe stato il livello del suo tennis, così deludente da spingerla ad abbandonare la sessione di allenamento e piantare in asso Pegula, che ha proseguto da sola.

Pegula su Andreeva: “Fa la diva. E sto perdendo il rispetto per Conchita Martinez”

Dopo l’abbandono di Andreeva, Pegula non si è risparmiata uno sfogo tanto sincero quanto duro nei confronti di Mirra, forse inconsapevole di essere ripresa dalle telecamere.

“Credo che Mirra sia una brava ragazza, ma è un po’ troppo diva. Qualcuno dovrebbe riportarla con i piedi per terra” ha detto Jessica al proprio team.

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La statunitense ne ha avute anche per Conchita Martinez, colpevole, a suo avviso, di non avere abbastanza il polso fermo nei confronti della sua ragazza. “È sempre stata molto gentile nei miei confronti, ma ho perso un po’ di rispetto per lei”.

Infine, Pegula ha fatto riferimento a un episodio pregresso tra la numero 3 del mondo e la sua allenatrice.

“Se fossi un coach e la mia giocatrice stesse esprimendo il suo miglior tennis, conducesse per 4-0 e per di più si arrabbiasse con me per come le lancio le palline, le direi che è una grossa mancanza di rispetto. Non può parlarmi in quel modo. Ho la sensazione che Mirra abbia bisogno di essere provocata per accendersi e reagire“.

POLÉMICA HISTÓRICA EN EL TENIS FEMENINO 😳



​Se escuchó a Jessica Pegula hablando con su entrenador y criticando a Mirra Andreeva en la previa de las WTA Finals.



​🗣 "Perdí el respeto por ella. Es una buena chica, pero necesita madurar. No sé si es porque no sabe cómo… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 5, 2026

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