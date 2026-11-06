ATP Parigi: Fritz e Paul cercano un posto alle Finals. Tutti gli scenari

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ATP Parigi · Quarti di finale ore 19:00 Taylor Fritz 12 Carlos Alcaraz 3 Statistiche e andamento

La corsa per le ATP Finals è ancora aperta. Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Arthur Fils hanno già staccato il pass per il torneo torinese, in programma dal 15 al 22 novembre. Per quanto riguarda gli ultimi due posti disponibili, invece, è ancora tutto da decidere. Al momento attuale il settimo qualificato sarebbe Frances Tiafoe, con 3390 punti all’attivo, mentre l’ottavo sarebbe Rafael Jodar, con 3234 punti intascati da inizio 2026.

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Al Rolex Paris Masters, però, due statunitensi ancora in gara sperano ancora nella qualificazione per Torino. Si tratta di Taylor Fritz e Tommy Paul, rispettivamente a 3050 e 2925 punti. Fritz, non prima delle 19, affronterà ai quarti Carlos Alcaraz, con il quale si trova sotto 0-4 nei testa a testa (non sono contate le sfide in Laver Cup). L’unico incrocio su cemento indoor si è concluso in favore dello spagnolo, vittorioso in rimonta nei gironi delle Finals 2025. Carlitos, ormai diventato il primo favorito per la vittoria finale a Parigi, partirà chiaramente con i favori del pronostico dalla sua parte.

Paul sarà invece occupato dalle due del pomeriggio contro il connazionale Ben Shelton, terza testa di serie del tabellone. Nonostante sia lecito pensare che sarà il mancino statunitense a partire avanti nelle quote, sui siti di scommesse il favorito di questo incontro è Paul, reduce da settimane molto positive e da un percorso in Francia che non lo ha ancora visto perdere un set. Il computo degli scontri diretti è in perfetta parità (2-2), ma Tommy ha vinto in due set l’unico confronto sul duro indoor, a Dallas nel 2024.

Ora non resta che capire quali fasi del torneo dovrebbero raggiungere Fritz e Paul per garantirsi un posto alle Finals di Torino. Di seguito, tutte le combinazioni.

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Fritz si qualifica per le ATP Finals se…

Raggiunge la finale a Parigi

Raggiunge la semifinale a Parigi e Paul non arriva in finale

Paul si qualifica per le ATP Finals se…

Vince il torneo a Parigi

Raggiunge la finale a Parigi e Fritz non arriva in finale

Ciò significa che a un’eventuale finale tra Fritz e Paul, Taylor ci arriverebbe con la sicurezza di avere un posto a Torino, mentre Tommy dovrebbe obbligatoriamente vincere, così da superare il connazionale Tiafoe all’ultimo posto disponibile per le Finals. Di conseguenza, se Paul trionfasse a Parigi in finale su Fritz, sia Tiafoe che Jodar rimarrebbero fuori dalla rosa torinese.

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