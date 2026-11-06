ATP Parigi: Fritz spreca due match point e subisce la rimonta di Alcaraz. Jodar alle Finals

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ATP Parigi · Quarti di finale Finale Taylor Fritz 12 7 5 3 Carlos Alcaraz 3 610 7 6 Statistiche e andamento

Carlos Alcaraz spegne le residue speranze di Taylor Fritz per le ATP Finals e si prende la prima semifinale della carriera al Rolex Paris Masters con il punteggio di 6-7(10) 7-5 6-3.

Per lo statunitense il sogno di approdare a Torino si era ravvivato nelle ultime settimane, complici i passi falsi dei diretti concorrenti, ma si è fermato a un punto di distanza dalla qualificazione – per due volte. Festeggia allora Rafa Jodar, che, alla sua prima stagione tra i grandi, ha accarezzato a lungo l’idea di concludere il 2026 tra i migliori otto giocatori. La delusione all’esordio nell’ultimo Masters 1000 della stagione aveva rimesso in forte dubbio la sua presenza in Piemonte, ma alla fine le eliminazioni anzitempo di Alex de Minaur e Novak Djokovic e le sconfitte di Fritz e Tommy Paul hanno reso meno amaro il suo torneo parigino.

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Il lotto dei protagonisti delle ATP Finals è, dunque, completo. Jodar si prende l’ultimo posto vacante e si unisce a Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils e Frances Tiafoe. De Minaur e Fritz devono accontentarsi del ruolo di alternate.

Lo statunitense ha sulla conscienza due match point in quel secondo set, in cui subisce la rimonta furiosa di Alcaraz, che inanella quattro giochi consecutivi per portare la sfida al terzo. Particolarmente dolorosa è la palla della vittoria sul 5-4 con il servizio.

Nonostante una prestazione altalenante, Carlitos alza il livello a un passo dalla debacle, batte l’americano per la settima volta su otto incroci e iscrive il proprio nome tra i migliori quattro del Masters 1000 di Parigi per la prima volta. Per un posto in finale sfiderà il vincente tra Casper Ruud e Nuno Borges.

Primo set: Alcaraz serve invano per il set, ma è Fritz a portarsi in vantaggio al tiebreak

Fritz parte forte alla battuta. Gli ace e le prime vincenti si accumulano già dai primi giochi, con due turni di servizio tenuti a 0. In palio per lo statunitense c’è la qualificazione alle ATP Finals ed è consapevole che le sue possibilità di vittoria passano dalla capacità di abbreviare i punti. Perché quando si entra nello scambio e Alcaraz tesse la sua trama per Taylor non è semplice uscirne. Carlitos va spesso per vie centrali, in modo da togliere il tempo all’avversario, prima dell’eventuale accelerazione negli angoli. Sul 2-2, la risposta dello spagnolo va a regime e si palesano le prime opportunità. Con uno slice dapprima addormenta lo scambio poi accelera con il rovescio incrociato per prendersi la palla break. Fritz si cimenta in un rischioso serve and volley, ma la chiusura al volo non è angolata e viene trafitto dal passante in corsa di Alcaraz.

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Il numero 12 del mondo rimane in scia e nell’ottavo gioco prova a chiudere il gap. Non gli bastano, però, tre palle del controbreak non consecutive. Il fenomeno di Murcia, che incappa in qualche imprecisione di troppo, si salva dapprima con una seconda rischiosa e il diritto nell’angolo aperto, poi con una prima vincente. Infine, ci pensa Taylor, con una volée non impossibile. Il momento per il numero 3 del mondo non è dei migliori e non approfitta neppure dei due doppi falli dell’avversario per chiudere in risposta. In ogni modo, ha la possibilità di servire per il primo set sul 5-4 e commette una sequenza di errori. È pur vero che il californiano spinge bene, ma l’iberico fatica a trovare il campo e appare anche tatticamente disordinato.

Fritz riaggancia il rivale sul 5-5 e con un gioco a 0 si garantisce almeno il tiebreak. Alcaraz permane nel suo stato di confusione, ma recupera da 15-30.

Nel tredicesimo gioco, Carlos è il primo a rompere gli equilibri, con il minibreak del 3-2 conquistato grazie a un cambio di ritmo e alla solita chiusura lungolinea. Poi, però, sbaglia un rovescio in uscita dal servizio e rimette in corsa l’americano. La seconda forza del seeding fa e disfà: con l’ormai affilatissimo rovescio lungolinea rimette la testa avanti, ma a tradirlo è il diritto. Neppure un set point – il terzo totale – con il servizio basta ad Alcaraz per sigillare la contesa. Sebbene anche Fritz sprechi una palla set con la battuta, chiude per 12 punti a 10 alla terza occasione utile.

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Secondo set: Fritz spreca due match point, Alcaraz la trascina al terzo

Per Alcaraz la resa dei conti arriva praticamente subito. Sull’1-1 commette tre ingenuità e sprofonda 0-40. A Fritz non bastano le tre palle break più una quarta, Carlos rischia tutto il possibile, con servizi – prime e seconde – sulla riga e soluzioni uno-due e riemerge a un passo dal precipizio. Il californiano, che non ha rimpianti, reagisce subito con un turno a 0. Dopo tanta fatica, lo spagnolo è subito chiamato a servire. Pur ribaltando il game da 15-30 i segnali sono tutt’altro che incoraggianti per lui. Infatti, nel settimo gioco fioccano altre due palle break per Taylor. E stavolta niente salva il numero 3 ATP, che sbanda con il diritto e perde la battuta.

Alcaraz prova un ultimo acuto sul 4-3, procurandosi la possibilità dell’immediato controbreak con una grande stop volley. Taylor, però, tiene lo scambio e si salva con un passante di rovescio che sorprende Carlos. Galvanizzato dalla prossimità con la vittoria, Fritz si guadagna il match point con una risposta fulminante, prontamente annullato. Tutto rimandato. Il punto che ha chiuso il nono gioco, un recupero impossibile tramutato in vincente, ha riacceso lo spagnolo, almeno nella voglia di divertirsi e divertire. Il passante che si ferma sul nastro sul 30-30 entra puntuale per cancellare un altro match point. Attraverso una serie di risposte bloccate, il murciano irretisce il numero 12 del mondo, che concede la palla del 5-5. La stecca di diritto descrive alla perfezione il momento di Fritz, che con la vittoria a un passo non riesce a chiudere un match dalle molte implicazioni.

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Il sette volte campione Slam rinviene, rispedisce al mittente una nuova occasione di break e blinda il tiebreak, di cui non ha neanche bisogno. Al terzo set point, si prende il quarto gioco consecutivo e trascina l’incontro al terzo parziale.

Terzo set: Alcaraz si prende la semifinale e qualifica Jodar per le Finals

Fritz è comprensibilmente in calo. Le energie fisiche e psicologiche profuse gli presentano il conto già sul 2-1, con due palle break per Alcaraz. Allo spagnolo basta la prima per allungare: Taylor si butta a rete ma la sua volée sarebbe fuorimisura anche in una partita di doppio. Carlos va vicino ad archiviare la pratica già sul 4-1, ma non capitalizza due occasioni del doppio break. Soprattutto la prima, con una smorzata giocata con leggerezza, rischia di tramutarsi in rimpianto quando, sul 4-2, offre la possibilità all’avversario di recuperare il break. Ma non trema: il servizio propizia la chiusura di diritto e si garantisce l’opportunità di servire per il match. Tutte le volte che uno dei due ha battuto per sigillare il parziale è caduto. Stavolta Alcaraz è deciso. Fritz ammaina le speranze di qualificarsi per le ATP Finals. Fa festa, invece, Rafa Jodar.

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