ATP Parigi: Shelton qualifica Tiafoe alle ATP Finals, sarà semifinale con Van Assche

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ATP Parigi · Semifinale 1° set Luca van Assche 47 Ben Shelton 4 Statistiche e andamento

I primi due quarti di finale al Masters 1000 di Parigi finiscono senza eccessive sorprese, con le vittorie di Ben Shelton e di Luca Van Assche su Tommy Paul e Rinky Hijikata rispettivamente. Il risultato del derby americano ha tra l’altro qualificato alle ATP Finals Frances Tiafoe, estromettendo appunto Paul dalla corsa. Domani sarà una semifinale con tutti gli occhi del pubblico di casa a Parigi su Van Assche, alla prima semifinale 1000.

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[3] B. Shelton b. [12] T. Paul 6-4 4-6 6-3

Ben Shelton scaccia via i fantasmi post US Open, e torna a raggiungere un grande risultato nel circuito. Nel derby statunitense valevole per l’accesso ad una semifinale Masters, Tommy Paul ha duellato per molto di più. Il numero 14 del mondo sognava la prima qualificazione alle ATP Finals, ma l’unica alternativa per volare a Torino era raggiungere la finale al Rolex Paris Masters, negata anzitempo dal connazionale mancino, che ha frenato la sua avventura ai quarti. Paul ha lottato sino all’ultimo “quindici” per tentare di rimanere a galla e darsi un’ultima chance, disputando un match di buona qualità, con qualche sprazzo davvero eccellente. Il derby a stelle e strisce è stato più che equilibrato, e nel primo parziale, sono state le accelerazioni di dritto di Shelton a fare la differenza, proprio come accaduto sul set point in suo favore, capitalizzato grazie ad una risposta fulminea con la chela mancina.

Tommy, aggrappato alla flebile speranza Finals, non si è affatto dato per vinto, e aumentando la percentuali al servizio, ha cercato molto più frequentemente la rete. Una volta pareggiati i conti, Paul sembrava avere l’inerzia del match dalla sua parte, ma Shelton non è uno che si fa scalfire così facilmente. La qualità degli scambi da fondo è incrementata, ma giunti al quarto game del set decisivo, il ragazzone di Atlanta non ha dato scampo in risposta. Mente libera e pallina gialla infuocata. Ben non ha più dato possibilità di rientro al classe ’97, tranne nell’ultimo gioco, dove ha offerto un pericoloso 15-30, rimarginato grazie ad una chirurgica volée di rovescio. Con lo score di 6-4 4-6 6-3, Shelton pone fine alle speranze dell’amico Tommy Paul di qualificarsi per le Finals, facendo, di riflesso, un grande favore a Frances Tiafoe, ufficialmente tra gli 8 partecipanti delle Finals di Torino.

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L. Van Assche b. [Q] R. Hijikata 6-4 6-7(4) 7-5

Grande prestazione, ancora una volta, da parte di Luca Van Assche. Il francese con il rovescio gioca in maniera impressionante, soprattutto sull’incrociato, sostenendo un ritmo che a volte sfugge dal controllo dell’australiano. Rinky Hijikata da parte sua fa il possibile, lottando e vincendo un secondo set al cardiopalma, resistendo anche al servizio pazzesco nei momenti caldi del francese. Che nel terzo set completa il capolavoro rimontando un break di svantaggio e, cavalcando l’entusiamo del pubblico di casa, ottiene la prima semifinale della carriera a livello Masters 1000. Affronterà il secondo grande favorito del seeding, Ben Shelton, in un incrocio molto interessante. In cui parte indietro ma, visto il ritmo mostrato nello scambio in questa settimana, tutt’altro che battuto.

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