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Cahill e un diamante da sgrezzare: come Jannik è diventato Sinner

Il rapporto lavorativo tra Jannik Sinner e Darren Cahill è giunto al termine dopo quattro anni e mezzo. Tutta la cronistoria della loro collaborazione

Andrea Binotto · 7 min di lettura
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Sinner Cahill
Jannik Sinner e Darren Cahill (foto via Instagram @Wimbledon)

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La notizia era nell’aria. Nella mattinata di venerdì 6 novembre è arrivata l’ufficialità. Darren Cahill non sarà più parte del team di Jannik Sinner. “Darren ha avuto un ruolo incredibilmente importante nel mio percorso”, si legge nel comunicato. “Insieme a Simone e a tutto il team, abbiamo raggiunto traguardi che sognavo fin da bambino. Vorrei ringraziare Darren per la fiducia che ha riposto in me, per la sua onestà e per la sua dedizione. Mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come persona.

Lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio, le parole di Cahill. “Fiducia, onestà e convinzione funzionano solo quando sono reciproche, e questa è stata la forza di Jannik come atleta. Voglio ringraziare Jannik, tutta la squadra e tutti i tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana. Auguro alla squadra nient’altro che un successo continuo negli anni a venire”.

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