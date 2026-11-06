Cahill e un diamante da sgrezzare: come Jannik è diventato Sinner

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

La notizia era nell’aria. Nella mattinata di venerdì 6 novembre è arrivata l’ufficialità. Darren Cahill non sarà più parte del team di Jannik Sinner. “Darren ha avuto un ruolo incredibilmente importante nel mio percorso”, si legge nel comunicato. “Insieme a Simone e a tutto il team, abbiamo raggiunto traguardi che sognavo fin da bambino. Vorrei ringraziare Darren per la fiducia che ha riposto in me, per la sua onestà e per la sua dedizione. Mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come persona”.

“Lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio”, le parole di Cahill. “Fiducia, onestà e convinzione funzionano solo quando sono reciproche, e questa è stata la forza di Jannik come atleta. Voglio ringraziare Jannik, tutta la squadra e tutti i tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana. Auguro alla squadra nient’altro che un successo continuo negli anni a venire”.