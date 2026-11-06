Dialoghi “rubati”a Indian Wells, la WTA si scusa: “Colpa nostra”

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Si torna nel deserto californiano, dove tra poche ore prenderà il via l’evento conclusivo della stagione 2026, le WTA Finals. 8 giocatrici, le più forti, le più vincenti dell’interno anno solare, che si sfideranno sul prestigioso cemento di Indian Wells, dopo le ultime due edizioni (2024-2025) disputate a Riad. Il torneo delle maestre, però, non sembra godere di un clima amorevole alla vigilia dell’evento. Sarà forse colpa dell’estrema modernità, della voglia di rendere lo spettatore quanto più partecipe della quotidianità dei tennisti professionisti, ma questa volta la WTA non è stata impeccabile.

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Negli scorsi giorni, è scoppiata una polemica per via delle frasi “rubate” – passateci il termine – a Jessica Pegula, inconsapevole di esser registrata da un microfono durante il suo allenamento sul Court 1 del Tennis Paradise. La giocatrice statunitense si è sentita libera di confrontarsi col proprio coach circa l’atteggiamento di Mirra Andreeva, “un po’ troppo diva” per i suoi gusti. Uno scambio di opinioni che doveva rimanere privato è invece diventato di dominio pubblico, proprio perché le atlete non sono state informate dalla Women’s Tennis Association della presenza di microfoni sui campi d’allenamento.

🗣️stay here! i’m talking to you!



oh someone’s pissed pic.twitter.com/YSkGPFNS0N — blaugrana (@gamesetgoal_) November 5, 2026

Dopo Pegula anche Rybakina

Le parole di Pegula sono andate virali in un battibaleno, e immaginiamo che non siano state particolarmente apprezzate dalla rivale russa Mirra Andreeva. Dopo aver creato questo spiacevole precedente, ci si augurava di non vedere un secondo episodio della serie, invece, sullo Stadium 2, anche la numero uno del mondo Elena Rybakina è stata vittima dei microfoni di Indian Wells. La kazaka – impegnata in allenamento assieme alla campionessa di Wimbledon Linda Noskova – ha avuto un momento di tensione con il coach Stefano Vukov – col quale il rapporto è stato sempre parecchio complesso –, ed ha esclamato, nel silenzio assordate dello Stadium 2: “Fermati. Sto parlando con te”. Un confronto affatto scandaloso tra una giocatrice ed un allenatore, che però non doveva essere sbandierato ai quattro venti.

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La WTA interviene

Dunque, dato che due episodi sono più che sufficienti, la WTA è stata costretta ad intervenire per porre fine a questa totale invasione della privacy delle tenniste e dei rispettivi Team, pubblicando tale comunicato: “Ci assumiamo tutta la responsabilità per non aver informato le nostre giocatrici e i loro staff del fatto che i microfoni installati sui campi, il cui scopo era quello di offrire ai tifosi una trasmissione in diretta degli allenamenti, fossero attivi durante le WTA Finals”. Poi si aggiunge: “Porgiamo le nostre sincere scuse per non aver adempiuto alla nostra responsabilità di garantire che le giocatrici e i loro allenatori fossero adeguatamente informati”.

Dopo l’intervento della WTA, pare che gli streaming sui campi d’allenamento siano stati mutati per evitare che le parole delle atlete vengano registrate, tutelando la privacy di quest’ultime,

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