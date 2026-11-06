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ATP Finals

Il 15 novembre cambiano stagione il tennis e la strada

Il 15 novembre è una data da segnare anche per chi guida. Da quel giorno e fino al 15 aprile, sulle strade indicate dalle ordinanze, in Italia servono pneumatici invernali o catene a bordo. Vale anche per chi andrà a Torino in auto a vedere le Finals.

Redazione · 3 min di lettura
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Articolo presentato da Yokohama, Official Tyre Partner ATP Tour

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Ad aprile, a Montecarlo, avevamo parlato del primo cambio gomme della stagione tennistica, quando il circuito lascia il cemento americano per la terra rossa europea. Sette mesi dopo arriva il secondo, e porta i giocatori al coperto. Dal 15 al 22 novembre l’Inalpi Arena di Torino ospita le Nitto ATP Finals: gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie della stagione, divisi in due gironi all’italiana. Da ciascun girone passano in semifinale solo i primi due.

Il 15 novembre è una data da segnare anche per chi guida. Da quel giorno e fino al 15 aprile, sulle strade indicate dalle ordinanze, in Italia servono pneumatici invernali o catene a bordo. Vale anche per chi andrà a Torino in auto a vedere le Finals.

Il campo più regolare dell’anno

Al coperto vento e sole spariscono dall’equazione, e la palla si comporta allo stesso modo dal primo all’ultimo game. Su un campo così regolare un tennista ha poco a cui dare la colpa di un errore, e di solito vince chi tiene il livello più alto per più punti di fila.

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Conta molto anche l’appoggio. Sul cemento il piede non scivola come sulla terra, quindi a ogni cambio di direzione deve fermarsi di colpo e ripartire subito. Se la scarpa perde aderenza in quel momento, il colpo successivo è già compromesso.

L’assenza di Sinner, la presenza di Cobolli

Negli ultimi due anni a Torino ha vinto sempre Jannik Sinner. Nel 2024 il primo titolo, l’anno scorso il bis con la finale vinta 7-6(4) 7-5 su Carlos Alcaraz davanti al pubblico di casa. Prima di lui solo Novak Djokovic aveva vinto due edizioni consecutive a Torino.

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Quest’anno Sinner non ci sarà. Il 6 ottobre ha annunciato di aver chiuso la stagione 2026 per sottoporsi, d’accordo con i medici, a un ciclo di trattamenti al ginocchio. “Tornerò quando sarò al 100%”, ha detto. Dopo due anni il trofeo cambierà proprietario.

L’Italia però avrà comunque un suo giocatore in campo: a Torino ci sarà Flavio Cobolli, quest’anno finalista al Roland Garros e nei quarti a Wimbledon, alla prima qualificazione per le Finals.

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Da Montecarlo a Torino

Yokohama è Official Tyre Partner dell’ATP Tour e quest’anno ha seguito la stagione con Ubitennis in cinque tappe: la terra rossa di Montecarlo, Madrid, Roma e Amburgo, e ora il cemento al coperto di Torino.

A novembre il cambio gomme riguarda anche l’auto. Un pneumatico invernale ha una mescola che resta morbida al freddo e un battistrada con lamelle pensate per bagnato e neve, così mantiene aderenza e spazi di frenata quando l’asfalto si raffredda

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Per affrontare la stagione fredda, Yokohama propone una gamma invernale pensata per diverse esigenze di guida: ADVAN WINTER V907, per chi cerca prestazioni e maneggevolezza anche in inverno, e BluEarth*WINTER V906, disponibile anche nella versione SUV, per affrontare le condizioni tipiche della stagione fredda.

Scopri la gamma invernale Yokohama.

Meglio prenotare il cambio nei giorni prima del 15 novembre, e arrivare a Torino con le gomme giuste.

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