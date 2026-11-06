Norman: “Ciò che mi entusiasma di Sinner sono la sua personalità e la mentalità”

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Il sodalizio Sinner-Norman è ormai ufficiale. Il Times lo aveva già anticipato diversi giorni or sono, ma soltanto nelle ultime ore è stato lo stesso azzurro a comunicare che sarà proprio il coach svedese a raccogliere l’eredità Darren Cahill, al quale Jannik ha dedicato un video che racconta gli straordinari successi raggiunti insieme, il percorso condiviso, e che segna la fine del loro rapporto professionale – ma non della loro amicizia.

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Magnus Norman, che in carriera ha avuto l’onore e l’onere di guidare tennisti di altissimo profilo come Wawrinka e Soderling, si appresta adesso a sedersi nel box dell’extra-terreste Jannik Sinner, il quale vanta già 5 titoli del Grand Slam, anche se il ragazzone di Sesto Pusteria è destinato ad arricchire la sua bacheca con molti altri trofei Major. Nel giorno in cui Magnus è diventato ufficialmente coach del numero due del mondo, lo svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al nuovo progetto, pubblicate dall’account Instagram della propria accademia, Good to Great Tennis Academy:

“Innanzitutto, nutro un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l’intera squadra hanno svolto con Jannik nel corso degli anni – sottolinea il coach svedese -. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato ad avere l’opportunità di portare avanti ciò che hanno realizzato. Jannik è ovviamente già uno dei migliori giocatori al mondo, ma ciò che mi entusiasma di più sono la sua personalità e la sua mentalità. È ancora giovane, molto umile e incredibilmente desideroso di imparare e migliorare, nonostante tutto ciò che ha già realizzato. Per me, è proprio questo che rende così entusiasmante lavorare con lui. Non vedo davvero l’ora di far parte del suo team e di contribuire in ogni modo possibile al suo continuo sviluppo”.

Magnus Norman on becoming part of Jannik Sinner's team



"First of all, I have enormous respect for the work Darren Cahill and the entire team have done with Jannik over the years. They have done an incredible job, and I feel privileged to have the opportunity to build on what… pic.twitter.com/kI4hpnjI4Z — jannik sinner files (@jannik_files) November 6, 2026

Come specificato nel comunicato stampa di Sinner, Magnus Norman inizierà a lavorare con l’azzurro già dall’inizio di dicembre, preparando la prima uscita di Jannik post-infortunio, a Riad – in occasione del Six Kings Slam – e specialmente la prossima stagione, che partirà come di consueto con lo swing australiano.

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