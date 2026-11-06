Ruud e i suoi demoni: “Non avevo più voglia di alzarmi quando suonava la sveglia”

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ATP Parigi · Ottavi di finale Finale Jan-Lennard Struff 39 3 3 Casper Ruud 23 6 6 Statistiche e andamento

Casper Ruud è sempre stato uno dei ragazzi più trasparenti e onesti del circuito. Lo scorso anno, quando era in piena corsa per vincere il Master 1000 di Madrid, rivelò in conferenza stampa di aver attraversato un periodo depressivo, e di come rivolgersi a degli specialisti lo abbia aiutato a superare quel momento negativo. “Quest’anno ho avuto dei problemi mentali, non mi sentivo bene mentalmente. Ma ho cercato aiuto, ha funzionato e ho avuto una risposta rapida e mi sono sentito molto meglio, quindi mi ha aiutato molto avere qualcuno con cui parlare di certe cose”.

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“Casper era davvero triste a Monte-Carlo e a Barcellona, mentalmente esausto a causa dei viaggi”, raccontava allora Christian, suo padre e allenatore. “Riteneva di aver appena affrontato tre o quattro anni estremamente intensi, senza mai avere la sensazione di potersi fermare e riposare, con in più le esibizioni e tante altre attività. A gennaio era arrivato in Australia con la sensazione di non aver avuto alcuna pausa e di essere già mentalmente scarico”.

Sempre a Madrid, Ruud affermò di sentirsi “come se stessi correndo in una ruota per criceti che non portava mai da nessuna parte. E questa vita, questa vita da tennista professionista, è una specie di ruota del criceto che non si ferma mai, a parte le sei settimane di novembre e dicembre”. Oggi Ruud sembra essersi messo il peggio alle spalle, ma non dimentica le ferite che ha subito. Intervistato dal quotidiano francese ‘L’Équipe’, il norvegese è tornato a parlare del periodo buio che ha attraversato lo scorso anno, cominciando il tema della monotonia del circuito professionistico.

Ruud: “Allenarsi può diventare estenuante”

“Secondo me, la cosa più difficile è che si tratta di una vita molto monotona e ripetitiva. Ti alleni per ore e ore, che tu sia a Miami, a Wimbledon o altrove, è sempre la stessa cosa. Allenarsi può essere piacevole, ma può anche diventare estenuante. Le partite sono ovviamente emozionanti, ma sono anche molto faticose dal punto di vista mentale. Abbiamo così tanti tornei obbligatori che questo ci impedisce di avere lunghi periodi di allenamento, proprio quelli che permettono di migliorare davvero”.

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La colpa per il tre volte finalista slam è il tempo: “Quando giochi così tanti tornei, è difficile trovare il tempo per migliorare come tennista. E gli allenamenti diventano molto ripetitivi. Finisci per chiederti: posso ancora migliorare? Come posso diventare un giocatore più forte?”. Infatti, il calendario compresso, i continui spostamenti, e il poco tempo di recupero tra un match e l’altro non aiutano in quest’ottica.

“Ma è complicato: non hai il tempo di respirare, di tornare a casa per uno o due mesi e allenarti davvero, lavorando su aspetti specifici del tuo gioco. L’unico momento in cui puoi farlo è durante la pausa tra una stagione e l’altra. E anche in quel caso, se giochi le ATP Finals, finisci a fine novembre e devi essere pronto per l’inizio di gennaio in Australia. Tutto questo, l’anno scorso, mi aveva portato a non avere più voglia di alzarmi e andare ad allenarmi quando la sveglia suonava al mattino”.

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“Mi allenavo perché dovevo, non perché ne avessi voglia”

E da questo stato di frustrazione che Ruud ha iniziato a provare un senso di oppressione, come schiacciato da un macigno, come se il tennis non fosse più piacere. Bensì un dovere. “Fino a quel momento mi ero sempre allenato perché ne avevo voglia. In quel periodo, invece, lo facevo perché dovevo farlo. Non voglio lamentarmi, so che molte persone hanno un lavoro ripetitivo, ma tu fai e disfi continuamente le valigie, passi da un aeroporto all’altro, prendi un volo dopo l’altro, organizzi i tuoi spostamenti… A volte tutto questo diventa troppo. È quello che ho vissuto l’anno scorso. Ho fatto del mio meglio per uscire da quello stato e in questa stagione le cose vanno decisamente meglio. Ho preso coscienza del fatto che la mia carriera non durerà per sempre e che devo cercare di godermela durante gli anni che mi restano nel circuito. Ma sì, a volte è difficile superare certe situazioni”.

Allenarsi era diventata una prigione, una sensazione spiacevole, una cosa da cui fuggire. “Poche persone amano il proprio lavoro ogni singolo giorno dell’anno, ma per me era la prima volta che sentivo il bisogno di spegnere la sveglia al mattino. Mi allenavo perché era il mio lavoro, non perché avessi voglia di migliorare. Mi ha spaventato provare questa sensazione, non è stato piacevole. Ho cercato aiuto e ho provato a gestire la situazione nel miglior modo possibile. Abbiamo trovato una soluzione e diverse tecniche che posso utilizzare se questa sensazione dovesse tornare a sopraffarmi. Ma spero che non accada più”.

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