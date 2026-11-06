Sinner-Cahill, è finita: “La nostra amicizia continuerà”. Norman nuovo coach già da dicembre

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

La notizia era nell’aria, ma ora è anche ufficiale grazie al comunicato pubblicato da Jannik Sinner e dal suo reparto comunicativo nella giornata di venerdì 6 novembre. Jannik Sinner e Darren Cahill concludono la collaborazione dopo 5 anni di successi, in cui l’altoatesino ha conquistato cinque Slam sotto la guida dell’australiano e di Simone Vagnozzi, che ovviamente rimane al suo fianco. Non solo, perché nella nota in questione si specifica come Magnus Norman sia effettivamente il prescelto per essere il nuovo coach di ‘Jan’ e – aspetto non banale – si unirà al team già all’inizio del mese di dicembre. Questo permetterà all’azzurro di preparare al meglio la nuova stagione, che dovrebbe partire con il Six Kings Slam a fine 2026.

Pubblicità

“Darren ha avuto un ruolo incredibilmente importante nel mio percorso. Insieme a Simone e a tutto il team, abbiamo raggiunto traguardi che sognavo fin da bambino. Vincere cinque titoli del Grande Slam e raggiungere insieme il primo posto nella classifica mondiale sono risultati che custodirò per sempre nel mio cuore, ma altrettanto importante è il rapporto che abbiamo costruito lungo il percorso. Vorrei ringraziare Darren per la fiducia che ha riposto in me, per la sua onestà e per la sua dedizione. Mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come persona, e i suoi insegnamenti mi accompagneranno per tutta la mia carriera. Abbiamo condiviso tantissimi momenti speciali negli ultimi cinque anni e, anche se la nostra collaborazione come allenatore e allievo sta volgendo al termine, la nostra amicizia continuerà“.

Cahill ringrazia Sinner: “Umile e straordinario, è stato memorabile allenarti”

Nel comunicato c’è spazio anche per le parole di Darren Cahill: “Lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio. È un ragazzo straordinario, un campione umile e dedito alla causa di cui siamo tutti incredibilmente orgogliosi. Fiducia, onestà e convinzione funzionano solo quando sono reciproche, e questa è stata la forza di Jannik come atleta. È anche il motivo per cui allenare una persona come lui è stata un’esperienza così memorabile. Voglio ringraziare Jannik, tutta la squadra e tutti i tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana. Auguro alla squadra nient’altro che un successo continuo per gli anni a venire”.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›