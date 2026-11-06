Sneaker Revolution: dalle Superga di Panatta alle Stan Smith, quando il tennis cambiò il mondo delle scarpe

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A dieci minuti dall’inizio della finale del Roland Garros del 1976, Adriano Panatta rischiò di trovarsi senza le scarpe con cui avrebbe dovuto affrontare Harold Solomon. Gliele aveva “rubate” Paolo Bertolucci, compagno di doppio, amico e, evidentemente, poco incline a rispettare la sacralità della preparazione di una finale Slam. Le Superga, recuperate e spedite in aereo all’ultimo momento, arrivarono appena in tempo, e Panatta conquistò il titolo più importante della sua carriera. A dimostrazione che qualche volta, nella storia del tennis, anche un paio di scarpe può rischiare di diventare protagonista. Non necessariamente per quello che permette di fare sul campo.



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È uno dei tanti racconti che riaffiorano osservando i modelli raccolti in Sneaker Revolution, la mostra che apre venerdì 6 novembre al Museo del Tessuto di Prato e che resterà visitabile fino al 2 maggio 2027. Organizzata dalla Fondazione Museo del Tessuto insieme a Beside Arts & Publishing, è la prima grande esposizione italiana dedicata alla storia delle sneaker, un oggetto che nell’arco di poco più di un secolo ha attraversato lo sport, la musica, il cinema, la politica e persino l’alta moda, fino a diventare uno dei simboli più riconoscibili della contemporaneità.

Cento modelli iconici, sette sezioni tematiche e un percorso che parte dalle prime suole in gomma vulcanizzata per arrivare alle sperimentazioni tecnologiche e sostenibili del nostro tempo. La curatela è affidata ad Arianna Sarti e Francesca Biagioli, mentre tra i materiali esposti figurano pezzi provenienti dagli archivi dei grandi marchi, collezioni private ed esemplari di particolare valore storico.

Per chi ama il tennis, tuttavia, la mostra offre qualcosa in più di una semplice passeggiata nella storia del costume. Perché il nostro sport non si è limitato a utilizzare le sneaker: ha contribuito in maniera decisiva alla loro evoluzione, trasformando alcune calzature nate per correre dietro a una pallina in autentici oggetti di culto.

Dalla gomma vulcanizzata alle Superga: quando il tennis imparò a muoversi

La parola sneaker deriva dal verbo inglese to sneak, muoversi furtivamente, senza fare rumore. Una denominazione legata alla silenziosità delle suole in gomma, assai diversa dal rumore prodotto dalle tradizionali scarpe in cuoio. Già nel 1887, come ricostruisce il catalogo della mostra, il termine veniva utilizzato negli Stati Uniti per indicare proprio le scarpe da tennis con la suola di gomma.

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Non è un dettaglio secondario. In un’epoca nella quale il tennis era prevalentemente un passatempo aristocratico, praticato sui prati perfettamente curati dei circoli britannici, servivano calzature leggere, flessibili e capaci di garantire aderenza senza danneggiare l’erba. Le prime scarpe in tela bianca, evoluzione delle Plimsoll vittoriane, rispondevano esattamente a queste esigenze.

Poi arrivò la gomma vulcanizzata. Charles Goodyear ne aveva sviluppato il processo nel 1839, aprendo la strada a una trasformazione industriale destinata a cambiare anche lo sport.

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In Italia uno dei protagonisti fu Walter Martiny, imprenditore svizzero naturalizzato italiano che nel 1911 fondò a Torino un’azienda specializzata nella lavorazione della gomma. La tradizione vuole che sia stata la passione della moglie per il tennis a suggerirgli una nuova applicazione del materiale. Nel 1925 nacque la Superga 2750, destinata a diventare un classico del design italiano. La sua caratteristica suola a “buccia d’arancia” offriva una resistenza e un’aderenza superiori rispetto alle tradizionali suole in corda. Una soluzione semplice, almeno all’apparenza, che consentiva di affrontare meglio le sollecitazioni del gioco.

La mostra espone un esemplare originale degli anni Quaranta, testimonianza di una stagione nella quale l’innovazione tecnica cominciava a sposarsi con un’estetica destinata a sopravvivere ben oltre i campi da tennis.

Il legame con il nostro sport sarebbe diventato ancora più stretto negli anni Settanta, grazie proprio ad Adriano Panatta. La Superga 4210, con la caratteristica “coda di rondine” blu sul fianco e il nome del campione romano sulla linguetta, accompagnò una delle stagioni più fortunate del tennis italiano.

Panatta vinse Roma, Parigi e la Coppa Davis nel 1976. Superga, dal canto suo, trovò in lui qualcosa di più di un testimonial: un personaggio capace di trasferire sulla scarpa parte del proprio stile, fatto di eleganza, talento e una certa insofferenza per le convenzioni.

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Stan Smith: l’uomo che diventò meno famoso delle sue scarpe

C’è però un caso che, più di ogni altro, racconta quanto il tennis abbia influenzato il mondo delle calzature. Quello delle adidas Stan Smith. La loro storia comincia curiosamente senza Stan Smith.

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Negli anni Sessanta Adidas aveva sviluppato una scarpa da tennis in pelle bianca dedicata al francese Robert Haillet. Era una novità significativa: la pelle garantiva maggiore resistenza rispetto alla tela, mentre le tre strisce laterali, anziché essere applicate come elemento decorativo, erano realizzate attraverso piccoli fori che favorivano la traspirazione.

Quando Haillet si ritirò, il marchio tedesco cercò un nuovo campione sul quale costruire l’identità del prodotto. La scelta cadde su Stan Smith, americano dal gioco solido e dall’immagine rassicurante, vincitore dello US Open nel 1971 e di Wimbledon nel 1972.

Il cambio di nome non fu immediato. Per qualche tempo le scarpe conservarono la scritta Haillet, pur mostrando sulla linguetta il volto dell’americano. Una sorta di doppia identità commerciale che oggi farebbe impazzire i collezionisti. Smith ha raccontato quanto fosse singolare, mentre si preparava a rispondere al servizio, abbassare lo sguardo e ritrovare il proprio viso sulle scarpe. Una forma di autocoscienza agonistica piuttosto originale che oggi troverebbe molto spazio nell’egocentrismo piuttosto accentuato di molti giocatori. Dall’accezzione alla presunta regola.

Nel giro di pochi anni il modello abbandonò definitivamente il nome del tennista francese. E iniziò una seconda carriera, infinitamente più lunga di quella sportiva del suo nuovo testimonial.

Nel 1989 Adidas aveva già venduto 22 milioni di paia di Stan Smith. Da scarpa per giocare a tennis era diventata una calzatura da indossare praticamente ovunque. Con jeans, pantaloni eleganti e, più avanti, persino con abiti sartoriali.

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Il paradosso è che milioni di persone hanno indossato un paio di Stan Smith senza sapere chi fosse Stan Smith. Un fenomeno piuttosto raro nello sport, dove generalmente è il campione a rendere celebre il prodotto, e non viceversa.

Non a caso, nel 2020 Ubitennis dedicò un lungo approfondimento alle dieci scarpe più importanti nella storia del tennis, mettendo proprio le Stan Smith tra i modelli fondamentali.

Borg, McEnroe e Agassi: quando le scarpe cominciarono a raccontare i campioni

Con gli anni Settanta e soprattutto Ottanta, le sneaker cambiarono definitivamente funzione. Non erano più soltanto strumenti progettati per migliorare le prestazioni atletiche, ma oggetti attraverso i quali un campione poteva costruire e comunicare la propria identità.

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Bjorn Borg, con la sua eleganza quasi glaciale, rappresentava un modello perfetto per l’industria italiana dell’abbigliamento sportivo. Le Diadora Borg Elite, realizzate in morbida pelle di canguro, con il caratteristico fregio laterale e una silhouette essenziale, divennero uno dei prodotti più rappresentativi del tennis degli anni Ottanta. Aiutarono a consolidare l’immagine di uno sport che cominciava a uscire dai circoli esclusivi per diventare fenomeno di massa. Ma se Borg rappresentava l’ordine, John McEnroe era il disordine…e persino le sue scarpe finirono per raccontarlo.

Nel 1986 Nike sottopose all’americano alcuni prototipi da testare, tra i quali una scarpa da allenamento che sarebbe stata commercializzata come Air Trainer 1. Il designer Tinker Hatfield aveva in mente un prodotto versatile, capace di accompagnare diversi tipi di attività fisica. McEnroe, naturalmente, interpretò a modo suo le indicazioni ricevute.

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Avrebbe dovuto limitarsi a provarla, senza utilizzarla pubblicamente. Invece cominciò a indossarla anche durante le partite ufficiali, contribuendo a trasformare una scarpa pensata per l’allenamento in un modello iconico del tennis. D’altra parte, chiedere a McEnroe di rispettare un’indicazione soltanto perché qualcuno gliel’aveva data non è mai stata una strategia particolarmente efficace. Diciamo che la psicologia inversa tipica dei bambini è stata sdoganata anche ad alcuni adulti.

Poi arrivò Andre Agassi e il tennis, almeno dal punto di vista estetico, non fu più lo stesso.

Alla fine degli anni Ottanta, mentre il bianco continuava a rappresentare il codice cromatico più tradizionale del nostro sport, il ragazzo di Las Vegas si presentava con capelli lunghi, completi fluorescenti, pantaloncini di jeans e scarpe che sembravano progettate per farsi notare a diversi campi di distanza.

Le Nike Air Tech Challenge II, lanciate nel 1990 e disegnate ancora da Hatfield, erano un manifesto di quella rivoluzione. La colorazione Hot Lava, (riprodotta ultimamente e indossata a Miami lo scorso anno da Jack Draper) con spruzzi di rosa acceso, nero e bianco, contribuì a infrangere l’immagine più conservatrice del tennis. Agassi le indossò anche al Roland Garros, accompagnandole a un abbigliamento che sembrava una provocazione deliberata.

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Lo era, naturalmente, ma dietro quel look c’era anche un’evoluzione tecnica importante: sistemi di ammortizzazione ad aria, materiali più leggeri, rinforzi studiati per i movimenti laterali e per le sollecitazioni dei campi in cemento.

Le scarpe non dovevano più soltanto permettere di correre. Dovevano assecondare un tennis sempre più fisico, fatto di arresti violenti, cambi di direzione e accelerazioni.

Un’altra soluzione curiosa arrivò da Reebok, che nel 1990 presentò la Court Victory Pump, resa famosa da Michael Chang. Sulla linguetta compariva una piccola pompa, modellata come una pallina da tennis, che consentiva di gonfiare una camera d’aria interna per adattare la calzata al piede. Un’innovazione che oggi può sembrare quasi un giocattolo, ma che all’epoca rappresentava un tentativo concreto di personalizzare il supporto della scarpa.

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Dalle Adidas dedicate a Ivan Lendl alle Puma di Guillermo Vilas, fino ai modelli legati a Billie Jean King, prima atleta donna ad avere una scarpa a lei intitolata, l’industria aveva ormai capito una cosa: non esisteva più una scarpa da tennis, ma tante scarpe quanti erano i modi di interpretare il gioco.

Da Federer a Berrettini: la tecnologia incontra il marketing

L’evoluzione non si è fermata con gli anni Novanta. Anzi, la progressiva trasformazione del tennis in uno sport sempre più rapido e atletico ha obbligato i produttori a sviluppare calzature differenti a seconda delle superfici e delle caratteristiche degli atleti.

Oggi una scarpa destinata alla terra battuta necessita di una suola capace di garantire aderenza ma anche di consentire scivolate controllate. Sul cemento diventano fondamentali la resistenza all’abrasione, la stabilità nei movimenti laterali e l’ammortizzazione. Sull’erba, dove il grip deve convivere con un terreno più scivoloso, le esigenze sono ancora differenti.

Le scarpe dei professionisti sono diventate veri strumenti di precisione, oggetti nei quali ricerca biomeccanica, materiali e design lavorano insieme. Roger Federer ha rappresentato forse l’espressione più compiuta dell’incontro tra eleganza e tecnologia. Le Nike Vapor, sviluppate durante la sua lunghissima collaborazione con il marchio americano, hanno accompagnato gran parte della sua carriera. Il modello Vapor 9, nato anche dal confronto diretto tra Federer e Hatfield, è stato uno dei prodotti più influenti del tennis moderno.

Quando lo svizzero ha cominciato a collaborare con On, il rapporto tra atleta e scarpa ha compiuto un altro passaggio. Federer è entrato direttamente nel progetto industriale, contribuendo a sviluppare modelli destinati tanto alla prestazione quanto al tempo libero.

Nel 2020 nacque la linea The Roger, una sneaker ispirata al tennis ma esplicitamente pensata per la vita quotidiana. Quasi un ritorno al principio che aveva fatto la fortuna delle Stan Smith.

E in questa storia non poteva mancare Matteo Berrettini. Tra i modelli più interessanti esposti a Prato figura infatti una Lotto Mirage 100 con la firma originale del tennista romano, la stessa linea di calzature che accompagnò la sua storica finale di Wimbledon del 2021 contro Novak Djokovic.

Un prodotto nel quale l’innovazione era ormai visibile soprattutto in ciò che l’occhio non riusciva immediatamente a cogliere: struttura della tomaia, rinforzi laterali, tecnologie di ammortizzazione e restituzione dell’energia. La Lotto Mirage 100, sviluppata per accompagnare un tennis potente e dinamico, era già ai piedi di Berrettini nel 2019, l’anno della sua prima qualificazione alle ATP Finals.

Due anni più tardi, su quel Centre Court dove per generazioni si era giocato con scarpe in tela e suole relativamente rudimentali, un italiano arrivava a contendersi il titolo con un concentrato di tecnologia ai piedi.

Dal campo alla strada, e dalla strada al museo

Naturalmente Sneaker Revolution non si esaurisce nel tennis. Il percorso espositivo attraversa anche l’universo del basket, dalle Converse di Chuck Taylor alle Air Jordan di Michael Jordan, il mondo dell’hip hop, quello dello skateboard e del cinema, fino alle collaborazioni con le grandi maison dell’alta moda. Le sette sezioni raccontano una trasformazione che ha pochi paragoni nella storia dell’abbigliamento. Dalla scarpa utilizzata per migliorare la prestazione sportiva si arriva all’oggetto da collezione, prodotto in edizione limitata e talvolta acquistato senza alcuna intenzione di indossarlo.

C’è una certa ironia nel pensare che calzature nate per permettere al corpo di muoversi liberamente siano diventate, in qualche caso, oggetti talmente preziosi da essere conservati dentro una scatola. La mostra affronta anche il tema della sostenibilità, uno dei problemi più complessi per un’industria che utilizza materiali sintetici, colle, polimeri e componenti difficili da separare e riciclare. La ricerca sulle nuove mescole, sui materiali di origine biologica e sui sistemi di produzione circolare rappresenta probabilmente la sfida più importante per il futuro.

Non manca neppure una componente interattiva, con esperienze digitali che permettono ai visitatori di scoprire quale sneaker rappresenti meglio la propria personalità e di progettare un modello virtuale in tre dimensioni. In fondo, osservando le scarpe esposte a Prato, viene da pensare che la loro storia sia anche quella del modo in cui lo sport ha progressivamente modificato la società.

Suzanne Lenglen aveva contribuito a liberare il corpo femminile dalle costrizioni dell’abbigliamento tradizionale, portando sui campi un’eleganza costruita attorno alla libertà di movimento. Stan Smith ha prestato il proprio nome a una scarpa diventata più famosa di lui. Agassi ha trasformato le calzature in un manifesto di ribellione. Federer le ha riportate verso un’idea di eleganza contemporanea.

Panatta, invece, ha rischiato di non trovarle quando servivano di più. Sono storie profondamente diverse, tenute insieme da un oggetto apparentemente semplice. Una scarpa. Che per oltre un secolo ha permesso ai tennisti di correre dietro a una pallina e, contemporaneamente, al resto del mondo di cambiare modo di camminare.

Sneaker Revolution – Informazioni sulla mostra

Dal 6 novembre 2026 al 2 maggio 2027, Museo del Tessuto, via Puccetti 3, Prato. Apertura dal martedì al giovedì dalle 10 alle 15, venerdì e sabato dalle 10 alle 19, domenica dalle 15 alle 19. Chiuso il lunedì. Informazioni: www.museodeltessuto.it.

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